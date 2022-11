Les problèmes des machines à voter en Arizona alimentent les plaintes pour fraude de la droite

Mais les allégations de fraude électorale généralisée ont circulé rapidement sur les réseaux sociaux et dans les médias de droite de toute façon, plusieurs influenceurs de droite affirmant que les problèmes sur les sites de vote affecteraient de manière disproportionnée les républicains, qui ont récemment préféré voter en personne en raison de la méfiance à l’égard du courrier. bulletins de vote.

Bill Gates, président du conseil de surveillance du comté de Maricopa, et Stephen Richer, l’enregistreur du comté, tous deux républicains, ont déclaré que les problèmes étaient décevants mais que les électeurs pouvaient toujours voter et que personne ne se voyait refuser un vote.

Des informations faisant état de dizaines de machines à compter les bulletins de vote défectueuses dans le comté de Maricopa, en Arizona, ont provoqué une vague de réclamations pour fraude électorale dans les médias de droite mardi matin, signe précoce que les doutes électoraux et les théories du complot continueront de gagner du terrain le jour du scrutin.

Le président du Parti républicain de l’État, Kelli Ward, a immédiatement évoqué la possibilité de “malversations” et de rappel des responsables.

Environ six électeurs de l’Arizona sur 10 résident dans le comté de Maricopa, qui penche de plus en plus vers les démocrates depuis 2016. Plusieurs négationnistes républicains participent à des courses compétitives lors des élections de mardi.

“C’est vraiment dommage qu’il y ait ces mauvais acteurs qui répandent des mensonges selon lesquels le vote par correspondance n’est pas sûr et sécurisé”, a déclaré Taylor Moss, directeur de la protection électorale pour l’Arizona Democracy Resource Center.

UN vidéo enregistré à l’extérieur d’un bureau de vote montre un agent de vote disant aux électeurs que l’un des tabulateurs de bulletins de vote ne fonctionnait pas et qu’un autre lisait mal environ 25% des bulletins de vote. On voit le travailleur dire aux électeurs que si leur bulletin de vote est rejeté, ils peuvent le faire lire manuellement ou dans une tabulatrice plus tard.

“Personne n’essaie de tromper qui que ce soit”, dit le préposé au scrutin.

« Non, pas le jour du scrutin. Non, cela n’arriverait jamais », répond la personne qui enregistre la vidéo sur un ton sarcastique.