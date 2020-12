PHILADELPHIE: Trois ans après avoir remporté un Super Bowl, les Eagles de Philadelphie sont en spirale.

Il y a des questions sur la sécurité d’emploi de l’entraîneur Doug Pederson et sur l’avenir de Carson Wentz en tant que quart-arrière. Mais la responsabilité de l’effondrement des équipes commence au sommet.

Les Eagles (3-7-1) ont terriblement raté le repêchage depuis que Howie Roseman a repris le contrôle des décisions du personnel suite à la démission de Chip Kellys en décembre 2015.

Chaque équipe a dépassé le receveur large DK Metcalf, qui a été choisi par les Seahawks avec le dernier choix du deuxième tour du repêchage 2019. Mais les Eagles l’ont sauté trois fois et ont pris JJ Arcega-Whiteside avec leur deuxième choix dans le deuxième tour. Arcega-Whiteside a 12 prises de carrière et était un ralenti sain avant de rejoindre le COVID-19[feminine/ liste de rechange.

Metcalf a réussi 10 attrapés pour 177 verges lors de la victoire 23-17 des Seattles contre les Eagles lundi soir. Il a déjà reçu 1039 verges et neuf touchés cette saison, un de plus que tous les receveurs de Philadelphie ont combiné.

Les Eagles ont pris le receveur large Jalen Reagor au numéro 21 du repêchage de cette année. Reagor a 19 attrapés pour 222 verges et un touché en six matchs, en manquant cinq en raison de blessures. Justin Jefferson est allé au Minnesota avec le choix suivant. Il a 52 réceptions pour 918 verges et six touchés.

Philadelphie a ensuite affronté le quart Jalen Hurts au deuxième tour, bien que la prolongation de contrat de 128 millions de dollars de Wentz sur quatre ans commence l’année prochaine. Les demi-offensifs JK Dobbins et Antonio Gibson siégeaient au tableau et auraient pu contribuer immédiatement à une attaque obsolète.

Les perturbations du courant d’air remontent plus loin.

Wentz est le seul joueur sélectionné par Philadelphie pour faire un Pro Bowl depuis 2014. Personne n’a été un All-Pro.

Le taux de réussite de l’organisation dans les premiers choix a été désastreux depuis que la bonne approche Lane Johnson et le zach Ertz aux côtés serrés ont été les deux premières sélections en 2013.

Pederson a accepté le blâme pour la mauvaise performance. Wentz et d’autres joueurs ont fait de même.

Le front office a-t-il communiqué son rôle dans la lutte d’équipe au coach?

Ces conversations sont privées, a déclaré Pederson lundi. Je n’entrerai pas dans cela. Ce n’est ni le moment ni le lieu pour vraiment entamer ce genre de conversation.

CE QUI FONCTIONNE

Wentz a été le plus efficace pour lancer des cibles serrées et des déploiements spécialement conçus, bien que ces jeux n’aient pas été souvent mentionnés. Dallas Goedert a réussi sept attrapés pour 75 verges et un touché contre Seattle, mais s’est également trompé sur une quatrième passe qui a entraîné une interception dans la zone des buts. Richard Rodgers a capté trois passes pour 53 verges et un touché.

A BESOIN D’AIDE

Grâce à la ligne d’attaque, Seattle a obtenu six sacs et de nombreux coups sûrs. L’unité manque Johnson, Andre Dillard et le triple juge du Pro Bowl Brandon Brooks. Seuls deux démarreurs originaux jouent. L’équipe a utilisé 12 monteurs de lignes différents, dont 10 combinaisons de lignes différentes. Quatre joueurs de ligne ont fait leur premier départ en carrière cette saison. Le plaqueur gauche Jordan Mailata, un ancien joueur de rugby, apprend le football sur le tas.

STOCK

L’ailier défensif Derek Barnett a effectué deux arrêts en quatrième et seconde demie au premier quart. Il a affronté David Moore pour une défaite de 5 verges contre les Eagles 2 et a renvoyé Russell Wilson du Philadelphia 37 au deuxième entraînement des Seattles.

STOCK EN BAS

Le receveur large Travis Fulgham a réussi quatre attrapés sur 14 buts au cours des trois derniers matchs après une excellente série de cinq matchs. Il a réussi 28 attrapés pour 427 verges et quatre touchés après avoir fait ses débuts avec les Eagles le 4 octobre.

BLESSÉ

Ertz (cheville) pourrait être de retour en action cette semaine.

NUMÉRO DE CLÉ

3 Les Eagles n’ont que trois interceptions cette saison, aucune de leurs demi de coin.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Eagles visitent les Packers de Green Bay dimanche (8-3). Malgré un bilan sombre, Philly n’est qu’à un demi-match des Giants (4-7) et de Washington (4-7) dans le triste NFC East.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL