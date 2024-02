Les problèmes des applications de rencontres et comment les résoudre – deux éthiciens des relations

Des centaines de millions de personnes dans le monde utiliser des applications de rencontres. Mais, seulement la moitié des utilisateurs disent avoir vécu des expériences positives. En effet, 11 % des utilisatrices de moins de 50 ans ont reçu des menaces. Il existe sûrement une meilleure façon de créer ces applications.

Les sites et applications de rencontres ont facilité la recherche de partenaires sexuels et romantiques, élargissant le bassin de partenaires potentiels à l’ensemble d’Internet. Environ 10 % des personnes hétérosexuelles et 24 % des personnes LGB ont rencontré leur partenaire de longue date en ligne. Mais les applications ont également introduit (ou modernisé) de nombreuses préoccupations éthiques associées aux rencontres.

Avant les applications de rencontres, de nombreuses personnes rencontraient des partenaires par l’intermédiaire de leur famille, de leurs amis ou de leur travail, ce qui signifiait que les partenaires potentiels étaient souvent « examinés » par des personnes en qui nous avions confiance. Lorsque vous rencontrez quelqu’un sur une application, vous ne savez souvent rien d’eux, sauf ce qu’ils choisissent de vous dire. Rendre la recherche de l’intimité plus privé et individuel a augmenté le potentiel d’expériences négatives ou nuisibles.

Les applications vous aident à contrôler la façon dont vous vous présentez et à affiner votre pool de rencontres à l’aide de filtres. Beaucoup y voient un outil utile et libérateur pour clarifier leur identité et rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Il y a même applications de rencontres exclusif aux personnes ayant certaines opinions politiques.

Cet article fait partie de Quarter Life, une série sur les problèmes qui touchent ceux d’entre nous dans la vingtaine et la trentaine. Des défis liés au début de carrière et à prendre soin de notre santé mentale, à l’excitation de fonder une famille, d’adopter un animal de compagnie ou simplement de se faire des amis en tant qu’adulte. Les articles de cette série explorent les questions et apportent des réponses alors que nous traversons cette période turbulente de la vie.

Mais plus vous faites preuve de discernement, plus vous risquez de contribuer – souvent involontairement – ​​à une discrimination injuste. Beaucoup de gens sont balayé ou filtrés en fonction de la race, des capacités, de la classe et de l’apparence. Par exemple, 99,8% des jeunes utilisateurs noirs de sexe masculin issus de minorités sexuelles ont subi une forme de discrimination sexuelle racialisée. Et seulement 3% des contacts initiés par des blancs sont destinés aux Noirs. Des personnes handicapées ont déclaré recevoir « commentaires insultants, compatissants ou agressifs »ou des doutes sur leur capacité à avoir des relations sexuelles.

Les applications sont conçues avec soin pour retenir votre attention en utilisant éléments et récompenses ce qui donne l’impression de les utiliser comme jouer à un jeu. Cela peut éloigner votre comportement de vos valeurs. Vous souhaiterez peut-être quelques interactions attentionnées et nuancées, ou un amour romantique engagé, mais vous vous retrouverez ravi par les notifications, ou entraîné dans de nombreuses conversations sporadiques d’une manière que vous trouvez aliénante. Le fantôme – quitter soudainement une interaction sans explication – est sans doute irrespectueux, mais cela ça peut paraître logique lorsque les applications vous dirigent vers des conversations qui ne mènent nulle part ou au harcèlement.

Utiliser des applications se transforme même en une activité à part entière, devenant moins un moyen de rencontrer des gens qu’une source d’attention, de validation et d’intrigue sexuelle dans votre poche.

Enfin, les applications de rencontres encouragent les utilisateurs à s’objectiver grâce à un jugement rapide basé sur l’apparence. Du balayage rapide avec peu d’informations au-delà d’une image sur des applications comme Tinder, à Grindr grille de torsesles applications de rencontres permettent de licencier facilement d’un seul coup d’œil.

Les applications de rencontres peuvent-elles être meilleures ?

Nous sommes des chercheurs sur l’amour et les relations qui ont étudié rencontres en ligne, l’idée de compatibilitéle nature de l’amour, non-monogamie et les besoins de groupes de minorités sexuelles.

Notre exploration continue de ces sujets nous a convaincus que les personnes qui conçoivent des applications de rencontres pourraient faire davantage pour améliorer l’expérience des utilisateurs. C’est pourquoi, au Centre pour l’amour, le sexe et les relations à l’Université de Leeds, nous lançons également un nouveau projet de recherche sur les rencontres éthiques en ligne afin d’explorer comment les applications peuvent devenir une meilleure expérience pour chacun.

Certaines applications ont déjà commencé à le faire. Bumble permet uniquement aux femmes de faire le premier pas et a ajouté une fonctionnalité qui floute automatiquement des images nues, donnant aux utilisateurs le choix de voir ou non la photo. Tinder a ajout de nouvelles fonctionnalités de sécuritécomme une IA qui détecte si un message peut contenir un langage offensant ou sexuellement explicite, et invitant les utilisateurs à réfléchis à deux fois avant d’envoyer.

Mais ils pourraient aller plus loin. Des fonctionnalités de sécurité améliorées pourraient aider les gens à signaler un harcèlement. Les applications pourraient faire davantage pour informer les utilisateurs lorsque quelqu’un se trouve utiliser l’IA dans leurs interactions, ou faciliter l’obtention retour d’amis, de famille ou d’autres utilisateurs. Ces améliorations pourraient réduire la probabilité que les utilisateurs rencontrent des personnes dangereuses.

Les applications de rencontres pourraient donner aux utilisateurs plus d’informations sur leurs préférences et leur comportement. Aperçus statistiques sporadiques, ou « rapports de fin d’année » à la Spotify pourrait aider les utilisateurs à voir s’ils sont aussi ouverts d’esprit qu’ils le souhaitent, ou s’ils choisissent simplement des personnes issues d’une origine raciale ou sociale similaire.

Enfin, les applications peuvent « pousser » les utilisateurs vers un comportement plus éthique, les encourager par exemple, ne pas fantôme quelqu’un, ou imposer un délai de réflexion aux swipers en série.

Même si cela peut sembler intrusif, rappelez-vous que les applications de rencontres sont déjà faire cela – par exemple, envoyer des notifications vous encourageant à consulter régulièrement l’application.

Soyez un meilleur utilisateur d’application de rencontres

Vous pouvez également prendre des mesures pour interagir de manière plus éthique sur les applications de rencontres. Être plus conscient de soi-même Les préjugés est un bon début. Il en va de même pour essayer d’être plus ouvert aux personnes qui ne se conforment pas à ce que vous pensez vouloir chez un partenaire (en particulier lorsque ces préférences peuvent être influencées par des préjugés et des stéréotypes).

Vous pouvez également faire plus attention à ce que vous dites et faites sur les applications. Par exemple, éviter fantôme d’autres, sauf s’il s’agit d’une réponse à un comportement abusif. Bref, rappelez-vous que les rencontres en ligne ne sont pas qu’un jeu, même si cela en a l’air, et que les images sur votre téléphone sont – généralement – ​​de vraies personnes.