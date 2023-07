Les problèmes d’éoliennes de Siemens Energy pourraient être un problème à l’échelle de l’industrie

L’industrie éolienne s’est développée rapidement au cours des deux dernières décennies, réduisant les coûts pour rivaliser – et parfois réduire – ceux des combustibles fossiles, tout en augmentant l’efficacité avec des turbines toujours plus grandes et en réduisant la dépendance aux subventions de l’État.

« Nous devons reconnaître que la mise en place de nouvelles machines – qu’il s’agisse de parcs éoliens terrestres ou encore plus difficiles en mer – et le rythme de changement de ces machines nous ont mis sur un territoire légèrement inexploré », a-t-il déclaré.

Nicholas Green, responsable des biens d’équipement et de la technologie industrielle de l’UE chez AllianceBernstein, a déclaré à CNBC que le rythme de l’expansion et le fait que de nombreux composants de turbines plus grandes n’ont pas été utilisés depuis très longtemps signifient qu’il pourrait y avoir des risques inhérents tout au long du secteur.

Le PDG de Siemens Energy, Christian Bruch, a déclaré aux journalistes lors d’un appel vendredi que « trop ​​de choses avaient été balayées sous le tapis » chez Siemens Gamesa et que les problèmes de qualité étaient « plus graves que [he] pensé possible. »

Des échecs coûteux chez le fabricant d’éoliennes Siemens Gamesa le mois dernier ont envoyé des actions de la société mère Siemens Énergie tumbling, et les analystes s’inquiètent des problèmes de démarrage plus larges dans l’industrie.

« Les OEM s’approvisionnaient en matériaux en Russie (principalement du nickel) et en Ukraine (principalement de l’acier). Le prix des deux a grimpé en flèche après l’invasion. Cela s’ajoute à l’environnement inflationniste difficile dans lequel toutes les entreprises européennes opèrent (c’est-à-dire la hausse des prix de l’électricité, etc. .) », a expliqué Zipf.

Ces fabricants ont depuis subi un nouveau choc dû à la montée en flèche de l’inflation et des coûts des intrants, l’invasion russe de l’Ukraine ayant perturbé les marchés et aggravé les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. WindEurope estime que la hausse des prix des matières premières a fait grimper le prix des éoliennes jusqu’à 40 % au cours des deux dernières années.

Cependant, Zipf a nié que des défaillances techniques à l’échelle de l’industrie pourraient être à l’horizon, insistant sur le fait que « les problèmes chez Siemens Gamesa sont limités à Siemens Gamesa ».

« Les grosses pannes de turbines sont extrêmement rares compte tenu du nombre de turbines déjà installées en Europe. Cependant, la concurrence dans le secteur pousse les équipementiers à proposer des turbines plus grandes et meilleures à un rythme rapide, peut-être plus rapidement que dans d’autres secteurs », a-t-il déclaré. a dit.

Il a également contesté l’idée que l’industrie est entrée en « territoire inexploré », arguant que les changements dans la technologie des turbines ont été « progressifs et évolutifs ».

« Naturellement, chaque nouveau modèle d’éolienne comporte de nouveaux défis, nécessite des tests et une certification rigoureux. Mais l’industrie éolienne européenne a surmonté tous ces défis et a maintenu sa réputation de fournir des éoliennes de haute qualité extrêmement fiables », a déclaré Zipf.

Faits et chiffres

Selon ONYX Insight, qui surveille les éoliennes et en suit plus de 14 000 dans 30 pays, la plupart des éoliennes sont conçues et certifiées pour 20 ans mais contiennent des composants qui tomberont en panne pendant cette période en raison d’un « compromis entre le coût du système et la fiabilité ».

« Nous savons depuis un certain temps que les taux de défaillance des turbines dans l’industrie peuvent – et doivent – être mieux compris, compte tenu de l’ampleur de leur impact potentiel sur la rentabilité globale des projets », Evgenia Golysheva, vice-présidente de la stratégie et du marketing chez ONYX, a déclaré à CNBC.

« Ce n’est pas qu’elles soient mal faites, mais nous avons maintenant un compromis entre le coût de l’énergie et la fiabilité ciblée. Tous ceux qui construisent, financent et exploitent des éoliennes doivent avoir une image réaliste du nombre de pannes à prévoir. »

Dans les turbines construites en 2023, plus de 40 % des boîtes de vitesses devront être remplacées après 20 ans de durée de vie du projet, selon ONYX, ainsi que plus de 20 % des paliers principaux et plus de 5 % des aubes.