Les problèmes d’eau d’Iqaluit sont une question de sécurité dans l’Arctique, selon un député du Nunavut

IQALUIT, Nunavut –

La capitale du Nunavut a pu éviter une crise de pénurie d’eau la semaine dernière, mais le député du territoire affirme que l’infrastructure dans le Nord est un problème de sécurité dans l’Arctique.

Lori Idlout affirme que les investissements fédéraux dans le Nord ont souvent été insuffisants pour répondre à tous les besoins en infrastructure des collectivités et qu’Ottawa a tendance à répondre aux urgences plutôt qu’à investir dans la prévention à long terme.

« Ils semblent toujours oublier à quel point la souveraineté de l’Arctique est importante lorsqu’il s’agit d’investir dans le Nord », a déclaré le député néo-démocrate. «Ils doivent faire mieux pour la souveraineté de l’Arctique, non seulement en fournissant des ressources militaires, mais en investissant réellement dans les personnes et les ressources nécessaires pour faire fonctionner une communauté.»

Iqaluit et le Nunavut ont tous deux déclaré l’état d’urgence en août pour s’assurer que la capitale territoriale serait en mesure de reconstituer son réservoir, le lac Geraldine, avant qu’il ne gèle afin que les résidents puissent avoir suffisamment d’eau pour passer l’hiver. L’urgence a pris fin au début de la semaine dernière lorsque la ville a obtenu l’autorisation de commencer à pomper l’eau du lac sans nom voisin.

Ce n’était pas la première fois que l’on se demandait si le réservoir pouvait répondre aux besoins de la population d’Iqaluit de plus de 7 700 personnes. Un état d’urgence a été déclaré en 2019 pour permettre à Iqaluit de pomper l’eau du lac sans nom. Il remplit également le réservoir de la rivière Apex depuis au moins 2018.

La ville a fait la une des journaux lorsque son approvisionnement en eau a été contaminé par du carburant en octobre 2021, obligeant les résidents à remplir des conteneurs avec de l’eau de la rivière Sylvia Grinnell ou à se tourner vers de l’eau en bouteille acheminée par avion depuis le sud du Canada.

“J’ai entendu un certain niveau de frustration de la part de la communauté”, a déclaré Idlout. “Je pense qu’il y a un sentiment d’espoir sachant que les investissements ont été faits, mais j’espère que cela ne prendra pas trop de temps pour que l’infrastructure soit réellement mise à jour et réparée afin que l’eau disponible soit toujours fiable.”

Le gouvernement fédéral a engagé plus de 214 millions de dollars en avril pour soutenir un nouveau réservoir et moderniser le système de distribution d’eau d’Iqaluit. La ville a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’il faille quatre ans pour achever le projet.

Kaylia Little, étudiante au doctorat à l’École d’environnement, d’entreprise et de développement de l’Université de Waterloo, a déclaré que les pénuries d’eau à Iqaluit sont un « excellent exemple » de l’écart croissant d’infrastructure entre le Nord et le Sud du Canada. Elle a fait des recherches sur le lien entre la crise de l’eau d’Iqaluit et les infrastructures du Nord pour l’Institut de l’Arctique.

« Si Ottawa n’a pas d’eau ou si Toronto n’a pas d’eau, on va en entendre parler sans arrêt dans les nouvelles et une solution sera trouvée le plus rapidement possible », dit-elle.

« Mettre Iqaluit dans le même état d’esprit et comprendre l’importance que cela a non seulement pour les résidents locaux… mais aussi ce que cela signifie pour quelque part où le gouvernement est basé et quel impact cela pourrait avoir sur le territoire.

Little a déclaré que l’infrastructure d’eau potable du Nunavut est bien en deçà des normes nationales, notant que les résidents de tout le territoire dépendent de l’eau par camion.

Les effets du changement climatique augmentent la pression sur les infrastructures vieillissantes et limitées au Nunavut, a-t-elle ajouté.

Le déficit de plus de 500 millions de litres d’eau dans le lac Geraldine cette année a été causé par un manque de précipitations et le débit de la rivière Apex étant à son plus bas depuis 40 ans.

La ville avait initialement déclaré qu’il faudrait 40 jours pour pomper l’eau nécessaire du lac sans nom, mais le maire d’Iqaluit, Kenny Bell, a déclaré que ce délai avait maintenant été réduit à 21 jours en raison de précipitations supplémentaires.

Bell a déclaré que la pénurie d’eau a des effets considérables, car elle signifie que de nouveaux logements ne peuvent pas être construits, ce qui rend difficile d’attirer de nouveaux résidents et de pourvoir les postes vacants.

Cependant, il a dit que le conseil a approuvé une nouvelle subdivision qui peut commencer la construction dès que le problème de l’eau sera résolu.

Bell a déclaré que les plans à plus long terme de la ville comprennent l’agrandissement du lac Geraldine et la poursuite du pompage de l’eau du lac sans nom en été.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 septembre 2022.



– Par Emily Blake à Yellowknife



Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.