Les problèmes de voyage en Ligue des champions ne feront pas dérailler Arsenal (Saliba)

William Saliba a déclaré que les préparatifs d’Arsenal en Ligue des champions n’avaient pas été indûment perturbés par les problèmes de voyage de l’équipe pour se rendre à Lens.

Les Gunners devaient quitter Londres à 16h15 lundi, mais ont eu près de cinq heures de retard en raison du mauvais temps dans la région de Luton qui a retardé leur vol vers Lens.

Arsenal devrait disputer son premier match à l’extérieur dans la première compétition de clubs d’Europe depuis 2017, mais Saliba a insisté sur le fait que ses coéquipiers surmonteraient les perturbations pour atteindre la ville française, située à environ 240 km de Londres.

Les Gunners ont été contraints d’annuler leur conférence de presse d’avant-match et lorsqu’on lui a demandé lors d’un appel téléphonique avec des journalistes si Saliba était convaincu qu’ils pouvaient encore jouer à leur niveau habituel, le Français a répondu : « Oui, bien sûr. Nous devons arriver les premiers mais demain. C’est un autre jour et on va donner le meilleur contre Lens.

« C’est vraiment un bon sentiment. C’est mon deuxième match de Ligue des Champions avec Arsenal. J’ai hâte de jouer en France, donc c’est un bon sentiment. »

Le groupe itinérant d’Arsenal comprenait Thomas Partey, qui n’a pas joué depuis le 26 août en raison d’un problème à l’aine, mais Gabriel Martinelli a raté le voyage en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

« Il a très bien progressé au cours des deux dernières semaines et il a réussi à s’entraîner au cours des deux ou trois derniers jours avec l’équipe et c’est évidemment une excellente nouvelle pour nous », a déclaré le manager Mikel Arteta. « Je pense que sa progression la semaine dernière a été très bonne. Il pourrait avoir une certaine visibilité demain en fonction du déroulement du match.

« C’est un grand joueur et nous savons ce qu’il apporte à l’équipe. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et avec les blessures que nous avons subies sur d’autres joueurs au milieu de terrain et à l’arrière, il nous complète d’une manière formidable et nous donne des options. C’est donc super de le revoir. »