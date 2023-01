Les problèmes de voyage de vacances seront au centre de la réunion de lundi

Le comité de la Chambre des communes qui s’occupe des questions de transport se réunit lundi après-midi pour discuter d’une demande soutenue par l’opposition d’une audience d’urgence pour discuter du traitement des passagers de Via Rail et des compagnies aériennes pendant la période des Fêtes.

À partir de 15 h 30 HE, la réunion se concentrera sur les députés qui planifient leur étude, qui devrait inclure une invitation pour le ministre des Transports Omar Alghabra à comparaître et à répondre directement aux questions sur ce qui s’est passé et sur la responsabilité.

De nombreux passagers ont eu du mal à se rendre à destination cette saison des fêtes au milieu de retards et d’annulations généralisés, y compris un déraillement de train Via Rail entraînant un chaos en cascade, et des centaines de passagers de Sunwing qui se sont retrouvés bloqués au Mexique après que la compagnie aérienne a annulé des vols.

Cela a renouvelé l’attention sur le processus canadien de traitement des plaintes relatives aux voyages, ce qui a incité le ministre des Transports à dire qu’il cherchait maintenant à renforcer la relativement nouvelle charte des droits des passagers aériens.

« Des centaines de Canadiens ont été bloqués pendant les Fêtes en raison de conditions météorologiques extrêmes et d’un mauvais service à la clientèle de la part des compagnies aériennes canadiennes et de Via Rail. Ces difficultés s’ajoutent au traitement troublant des passagers aériens pendant la pandémie », lit-on dans la lettre envoyée par les conservateurs et le NPD. Les députés au président du comité et député libéral Peter Schiefke demandant cette audience urgente.

Le porte-parole du NPD en matière de transport et membre du comité, Taylor Bachrach, a précédemment déclaré qu’il souhaitait entendre Alghabra, pour savoir « quelles mesures il a prises pendant la crise et prévoit de prendre à l’avenir pour protéger les passagers ».

Initialement, les libéraux ont indiqué leur désir de convoquer une réunion pour entendre Sunwing et Via Rail au sujet des retards et des annulations “inacceptables”. ainsi que les aéroports qui sont désormais confrontés à des arriérés de bagages.