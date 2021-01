Les problèmes de virus de l’état de l’Ohio incitent à parler de report du match de championnat national.

Bill Hancock, le directeur exécutif des séries éliminatoires, a déclaré dans une brève interview mardi soir que lui et d’autres organisateurs avaient l’intention de jouer le match comme prévu.

Les dirigeants des éliminatoires de football universitaire, en collaboration avec les administrateurs de l’école et de la conférence, envisagent un plan d’urgence si l’État de l’Ohio n’est pas en mesure d’aligner suffisamment de joueurs dans un groupe de position, selon des responsables familiers avec les délibérations.

«Rien n’a changé», a déclaré Hancock. « Le match aura lieu le 11 janvier, comme prévu, et nous avons hâte d’y être. »

Pourtant, le match de championnat peut être aussi ténu que de nombreux affrontements cette saison, dont certains ont été annulés quelques heures avant le coup d’envoi. Un responsable de la conférence, qui a parlé sous couvert d’anonymat parce que les délibérations étaient confidentielles et se poursuivent, a déclaré que l’État de l’Ohio avait mis en garde contre de nouveaux cas dans son programme classé au troisième rang – et de la possibilité que les tests dans les prochains jours pourraient révéler plus de problèmes – mais a déclaré qu’un report n’était pas considéré comme imminent.

«Nous continuons à suivre les mêmes protocoles que nous avons toute la saison», a déclaré le directeur des sports de l’État de l’Ohio, Gene Smith. «Nous prévoyons de jouer le 11 janvier.»

Dans un message sur Twitter mardi soir, Greg Byrne, directeur sportif de l’Alabama, a déclaré qu’il avait parlé à plusieurs reprises avec Smith et que «les deux écoles se concentraient» sur le jeu le 11 janvier.