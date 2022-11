Les problèmes de Tuvalu appellent à un traité mondial pour éliminer progressivement les combustibles fossiles

SHARM EL-SHEIKH, Egypte – La nation insulaire du Pacifique Sud de Tuvalu a exhorté mardi les pays lors du sommet sur le climat COP27 à établir un traité mondial pour éliminer progressivement l’utilisation des combustibles fossiles.

Le pays de basse altitude, qui fait face à une menace existentielle de l’élévation du niveau de la mer, est le premier à lancer un tel appel lors de la conférence phare de l’ONU sur le climat.

“Le réchauffement des mers commence à avaler nos terres, centimètre par centimètre. Mais la dépendance mondiale au pétrole, au gaz et au charbon ne peut pas faire sombrer nos rêves sous les vagues”, a déclaré le Premier ministre de Tuvalu, Kausea Natano, dans un communiqué.

“Nous nous unissons donc à une centaine de lauréats du prix Nobel de la paix et à des milliers de scientifiques du monde entier et exhortons les dirigeants mondiaux à adhérer au Traité sur la non-prolifération des combustibles fossiles pour gérer une transition juste loin des combustibles fossiles.”

Tuvalu suit les traces de ses voisins du Pacifique en appelant à un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Vanuatu appelé pour la mise en place d’un tel mécanisme lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre.

Cependant, seule une poignée de petits pays ont approuvé l’initiative à ce jour, et l’industrie des combustibles fossiles a généralement cherché à souligner l’importance de la sécurité énergétique dans la transition vers les énergies renouvelables.

La déclaration de mardi intervient à un moment où les appels à mettre fin à la production de combustibles fossiles dans le monde se multiplient. Le Parlement européen, Le Vatican et l’Organisation mondiale de la santé ont tous soutenu la proposition ces derniers mois.

Les géants du pétrole et du gaz, quant à eux, ont enregistré des bénéfices records à une époque de coûts énergétiques élevés et de crise du coût de la vie.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi tous les gouvernements à taxer les “bénéfices exceptionnels” des entreprises de combustibles fossiles et à rediriger l’argent vers les personnes aux prises avec la hausse des coûts alimentaires et énergétiques et vers les pays subissant des pertes et des dommages causés par la crise climatique.