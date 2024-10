Les problèmes de turnover de Patrick Mahomes, la domination de Derrick Henry, plus de la semaine 4 : Quick Outs

La semaine 4 est dans les livres – et cela semble toujours étrange de dire que ce n’est techniquement plus le quart de la saison. Peu importe. Le football de septembre est maintenant terminé, donc, spirituellement, nous entrons dans une nouvelle section de la saison de la NFL.

Dans cet épisode de Quick Outs, nous avons quelques quarts-arrières vedettes de l’AFC qui ne jouent pas tout à fait comme eux, un adversaire digne de Brian Flores et une petite appréciation de l’un des coureurs les plus rares que le sport ait jamais vu.

Il est temps de plonger.

ALLER PLUS PROFONDE NFL Power Rankings Semaine 5 : Croire aux Vikings et enregistrement des recrues

Parlons-en : les problèmes de turnover de Patrick Mahomes

Il y a trop de Texas Tech dans le jeu de Patrick Mahomes en ce moment.

Mahomes a lancé cinq choix pour commencer la saison – au moins un à chaque match, deux lors d’une quasi-défaite contre les Bengals de Cincinnati. Ce total – actuellement le troisième de la NFL – est le plus grand nombre de Mahomes. jamais lancé lors des quatre premiers matchs d’une saison.

Maintenant, nous avons déjà fait cette chanson et dansé avec Mahomes. Je sais que. Lui (et les Chiefs dans leur ensemble) ne pouvaient pas non plus arrêter de retourner la balle au début de la saison 2021. Cependant, la majorité des interceptions cette saison-là semblaient aléatoires. Chutes, passes renversées, problèmes de communication – tout ce qui pouvait mal se passer hors du contrôle du quart-arrière s’est mal passé.

Ce n’est pas vraiment le cas à l’heure actuelle. L’interception géniale que Mahomes a lancée à Roquan Smith lors du premier match peut se passer comme un hasard, mais je suis prêt à mettre les autres sur le QB de Kansas City.

Contre les Bengals, Mahomes a lancé sa première interception en essayant de se faufiler profondément devant un défenseur de zone dans la couverture 2. Le secondeur de zone n’avait personne à couvrir de son côté du terrain et a fondu jusqu’au milieu pour éliminer Mahomes.

Plus tard dans le match, Mahomes a lancé une balle 50-50 à Xavier Worthy, 165 livres, contre CB Cam Taylor-Britt. Taylor-Britt a sans aucun doute réussi une capture insensée à une main, mais il n’y a tout simplement aucun monde dans lequel lancer un ballon de go contesté à Worthy contre un cornerback beaucoup plus gros n’a aucun sens.

ALLER PLUS PROFONDE Les Chiefs continuent de survivre au meilleur tir de chacun, mais la marge d’erreur se réduit avec la blessure de Rice

L’interception de Mahomes dans la zone des buts contre les Falcons d’Atlanta était un cas classique de ne pas voir une sécurité revenir à travers le terrain pour trouver le ballon. Contre les Chargers de Los Angeles le week-end dernier, Mahomes a tout simplement renversé son homme sur un parcours de virage très disputé. (Je ne le frappe pas aussi fort pour celui-là car c’est un lancer que je sais qu’il est capable de faire, mais il faut quand même le frapper à la fin de la journée.)

Mahomes ira probablement bien d’ici la fin de la saison. Il est le meilleur quart-arrière de la ligue et un champion en titre consécutif du Super Bowl, il n’y a donc aucune raison de douter qu’il ne s’agisse que d’un incident sur le radar.

Les revirements sont cependant un problème légitime à l’heure actuelle, et ils ont joué un rôle important dans le fait que tous les matchs des Chiefs soient si serrés.

Vérification des statistiques : taux hors cible de Trevor Lawrence

Un mois après le début de la saison, le taux de dépassement de 16,4 pour cent de Trevor Lawrence est le troisième pire de la NFL, selon PFF. Seuls Bryce Young et Anthony Richardson ont été pires. Le premier était sur le banc pour Andy Dalton ; ce dernier est considéré comme le plus gros scattershot de la ligue, même par ses supporters les plus optimistes.

Lawrence est un joueur éminemment frustrant. Pendant la majeure partie des trois dernières années, le film a dépeint Lawrence sous un jour positif, malgré le malheur qui l’entourait. Quelques ratés ici et là attireraient ses plus grands détracteurs, mais Lawrence était dans l’ensemble un étalon à ce poste. Les résultats à l’échelle de l’équipe n’étaient tout simplement pas au rendez-vous.

Ce n’est tout simplement pas le cas pour le moment. Lawrence est moins précis que jamais, clair et simple. Ces deux ou trois ratés par match se sont transformés en cinq ou six. Il n’est pas très différent ou pire en ce qui concerne la prise de décision, la capacité de création ou l’agressivité – les lancers ne se connectent tout simplement pas.

ALLER PLUS PROFONDE Rapport boursier NFL QB, semaine 5 : Justin Herbert est-il sous-utilisé ? Jayden Daniels gravit les échelons

Lawrence a toujours eu des ratés bizarres, comme je l’ai dit, mais ça n’a jamais été aussi grave. Il oscille généralement autour d’un taux de dépassement de l’objectif de 11 pour cent au cours des autres saisons, avec un précédent record de 12,4 pour cent. Ce sont des notes médiocres, mais en aucun cas débilitantes.

L’angle d’attaque si vous êtes un fan des Jaguars est que la profondeur moyenne de la cible de Lawrence est beaucoup plus élevée cette année, donc naturellement il devrait manquer plus de lancers. C’est vrai. La profondeur moyenne de la cible de Lawrence, de 10,3 verges, est près de deux mètres supérieure à son précédent sommet en carrière. Même en gardant à l’esprit le degré de difficulté, Lawrence manque bien plus qu’il ne le devrait. Lawrence détient actuellement un pourcentage d’achèvement de -8,5 par rapport aux attentes, selon Next Gen Stats ; son précédent creux en carrière était de -5,3 pour cent au cours de cette maudite saison de recrue sous Urban Meyer.

Je crains légèrement que Lawrence ait besoin d’une petite réadaptation professionnelle. Ce n’est pas le même joueur que nous avons vu atteindre son apogée à la fin de 2022 ou se battre dans des circonstances irritantes en 2023. Il n’est pas non plus irréparable, mais il y a un niveau d’incertitude et de fragilité dans sa façon de jouer maintenant qui n’était pas là les années passées. .

Espérons que les choses se normalisent au fil de la saison. Pourtant, il est difficile d’imaginer que l’ambiance autour de la seule équipe sans victoire de la NFL va s’améliorer.

Pouvons-nous simplement apprécier à quel point Derrick Henry est ridicule ?

Il est un frappeur de 6 pieds 4 pouces et 247 livres – une illusion d’optique pour le porteur de ballon. Tous les autres coureurs ayant quelque chose de proche de ce style de construction sont des meurtriers, mais Henry a toujours fait de son mieux sur le périmètre et avec une piste.

De plus, c’est une merveille qu’Henry reste ce genre de joueur à 30 ans avec plus de 2 000 courses dans la NFL à son actif, sans parler des coups qu’il a reçus en Alabama. La redoutable « falaise » du porteur de ballon aurait dû venir pour Henry, mais il continue simplement de distancer Father Time et de traverser les défenses adverses. Il est toujours aussi beau dans le violet et le noir de Baltimore.

PARTEZ ROI Connectez-vous sur NBC ! pic.twitter.com/fJ5A4eP6on – Corbeaux de Baltimore (@Ravens) 30 septembre 2024

Henry donne aux Ravens le bœuf entre les plaqués dont ils avaient besoin en l’absence de Gus Edwards, mais ce qu’il leur propose dans l’espace est le véritable catalyseur du succès. Henry est actuellement deuxième pour les courses explosives (plus de 12 verges) cette saison avec neuf, selon TruMedia. Le seul joueur devant Henry est le porteur de ballon des Colts d’Indianapolis Jonathan Taylor (10 courses explosives).

Une partie de cette capacité explosive est liée à ce que Lamar Jackson offre en termes d’attaque précipitée en termes d’espace. La même chose est vraie pour Taylor jouant aux côtés de Richardson, mais Henry est vraiment particulièrement doué sur le terrain pour un grand homme. Rien qu’en 2024, Henry a six courses sur lesquelles il a atteint au moins 18 MPH, selon Next Gen Stats. Tous les joueurs qui le précèdent sur cette liste sont des quarterbacks (comme Jayden Daniels, Kyler Murray et, bien sûr, Jackson). Cela ne veut pas dire qu’un homme aussi grand qu’Henry puisse courir avec ces gars-là.

Henry fait ça aussi depuis longtemps. Depuis son entrée dans la ligue en 2016, Henry a atteint au moins 18 MPH en 85 courses. Aucun autre joueur pesant au moins 240 livres n’en a plus de 35 sur cette période – et c’est le quart-arrière Cam Newton à ce chiffre. Le seul autre porteur de ballon avec plus de 18 MPH à deux chiffres sur cette période est Najee Harris (12).

Il n’y a tout simplement pas d’autre mec comme Henry. Il a la taille et la violence nécessaires pour gâcher la journée de quelqu’un avec le bras le plus raide que vous ayez jamais vu avant de mettre le gaz et de s’arracher à tous les autres défenseurs sur le terrain. Henry est vraiment l’un d’entre eux, et nous devrions apprécier à quel point il est incroyablement cool qu’il joue à côté de Jackson dans le champ arrière de Baltimore.

ALLER PLUS PROFONDE Projections des séries éliminatoires de la NFL 2024 : l’équipe des Commanders est-elle à battre dans la NFC Est ?

Exercice de brouillage : Jordan Love contre Brian Flores

Jordan Love a lancé trois choix dans une défaite, mais je jure qu’il avait la bonne idée sur la façon d’attaquer la défense de Brian Flores.

En théorie, Love est le quart-arrière idéal pour faire face à la défense chargée de blitz de Flores. Il est à la fois dur et créatif dans la poche. De plus, il lance avec une confiance inébranlable – le genre de confiance qui vous brûle autant qu’elle vous fait du bien. C’est le genre d’état d’esprit dont vous avez besoin pour battre une défense de Flores qui enverra des corps, vous obligeant à effectuer des lancers sur le terrain et dans la circulation.

Le problème pour les Packers est que la volatilité suscitée par le style de défense les a attirés en première mi-temps.

La première interception de Love a eu lieu lors d’une confrontation avec Christian Watson. Les Vikings ont placé les bailleurs de fonds dans les bons espaces A et B, pour ensuite les faire tomber et les laisser tomber dans la couverture. Love a tenté de les battre avec un lancer venant du côté gauche, mais le secondeur Kamu Grugier-Hill a fait un choix irréel dans la circulation.

Plus tard dans la mi-temps, Love a lancé une autre interception sur une autre pression. Flores a mis cinq défenseurs en jeu, incitant Green Bay à jouer un système de protection de type masculin. Les joueurs de ligne défensive au-dessus de la garde gauche ont poignardé l’intérieur tandis que le défenseur de bord l’a pris au large, ouvrant une énorme voie pour qu’un secondeur hors-ballon éclair fasse éclater Love alors qu’il essayait de lancer un concept haut-bas. Le ballon a envoyé les mains de son ailier rapproché directement vers un défenseur des Vikings.

Mais l’amour a fait ce qu’il devait faire à partir de ce moment-là. Il a continué à lancer depuis des poches étroites et à conduire le ballon dans des fenêtres contestées, a continué à rebondir dans et autour de la poche pour gagner du temps en cas de besoin, et surtout, n’a pas arrêté de le déchirer dans tous les vides du terrain laissés ouverts par les blitz de Flores. Il n’a pas reculé ni perdu le contrôle comme le font la plupart des gars contre Flores.

ALLER PLUS PROFONDE Jordan Love a du mal en retour mais montre le courage de la franchise-QB dans son effort de retour

Love a terminé la journée 7 sur 17 pour 188 yards, un touché et un choix sur des lancers d’au moins 15 yards. Les réussites, les tentatives et les verges ont été plus importantes que celles de tout autre quart-arrière de la semaine. Ce n’était en aucun cas parfait, mais Love a fait la bonne chose en continuant à combattre le feu par le feu, rapprochant finalement les Packers suffisamment pour mettre le jeu en jeu.

Les équipes et les quarts de la ligue devraient prendre conscience des dégâts causés par Love en jouant comme un psychopathe en seconde période. Si Flores veut appeler à un style de défense déséquilibré, le quart-arrière doit jouer tout aussi déséquilibré pour le battre.