Une usine de lames Siemens Gamesa sur les rives de la rivière Humber à Hull, en Angleterre, le 11 octobre 2021. PAUL ELLIS | AFP | Getty Images

Alors que les plus grands acteurs de l’énergie éolienne se préparent à publier leurs résultats trimestriels, les problèmes de fiabilité de la chaîne d’approvisionnement sont au centre des préoccupations des analystes boursiers et des leaders du secteur. Siemens Énergie a fait la une des journaux plus tôt cette année en abandonnant ses prévisions de bénéfices et en avertissant que des pannes coûteuses chez Siemens Gamesa, filiale d’éoliennes, pourraient durer des années. Cela a suscité des inquiétudes quant à des problèmes plus larges dans l’industrie et a mis les bénéfices des géants européens de l’énergie éolienne sous les projecteurs. Siemens Energy devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre le 15 novembre. Ses actions sont actuellement en baisse de plus de 35 % depuis le début de l’année. Outre les problèmes de turbines, le géant allemand de l’énergie a enregistré des commandes d’environ 14,9 milliards d’euros (15,7 milliards de dollars) pour son troisième trimestre, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’année précédente, principalement due aux commandes importantes de Siemens Gamesa et Grid Technologies. Pourtant, la charge de 2,2 milliards d’euros due aux problèmes de qualité de Gamesa a amené Siemens Energy à prévoir une perte nette pour l’exercice de 4,5 milliards d’euros. Avant la publication de ses résultats du quatrième trimestre, les analystes de Kepler Cheuvreux ont suggéré mardi dans une note de recherche que, bien qu’elle ait déjà mis en garde sur ses bénéfices, la société « reste vulnérable à d’importantes fluctuations négatives des flux de trésorerie au cours du prochain exercice ».

« Nous nous attendons à ce que Siemens Gamesa connaisse des prises de commandes très faibles au premier semestre, qui se conjugueront à des retards de livraison importants et à une augmentation des pénalités clients. Les défis de Siemens Gamesa continueront d’éclipser la résilience des autres divisions du groupe », ont-ils ajouté. Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours pour Siemens Energy de 20 euros par action à 18 euros par action, mais conserve une position stratégique à long terme surpondérée sur le titre de la société. « La valorisation de Siemens Energy intègre actuellement une valeur négative pour la division Gamesa, qui, selon nous, a peut-être été sur-pénalisée », a déclaré Ben Uglow, analyste en biens d’équipement chez Morgan Stanley, dans une note de recherche lundi. « Même si nous reconnaissons la faible visibilité sur la trajectoire des marges de Gamesa et qu’il faudra du temps pour rétablir la confiance des investisseurs, nous restons surpondérés en raison des valorisations peu exigeantes et des bons fondamentaux des activités Gaz et Réseaux. » Autre part, Banque Allemande plus tôt cette semaine, il a réduit ses prévisions de cours sur 12 mois pour le producteur danois d’énergie éolienne. Ørsted de 36 % avant son rapport sur les résultats intermédiaires du 1er novembre. La valeur du titre a déjà diminué de moitié jusqu’à présent cette année. Lire plus:

Deutsche Bank vient de réduire son objectif de cours sur près de 30 actions mondiales avant la publication des résultats – et de les relever de 1

Deutsche avait déjà souligné les défis du secteur des éoliennes, notamment les retards des fournisseurs, la baisse des crédits d’impôt et la hausse des tarifs. Cependant, le cours de l’action d’Ørsted a encore chuté plus tôt cette année lorsqu’elle a évoqué la possibilité d’une dépréciation de 2,1 milliards d’euros sur son portefeuille éolien offshore américain. Pendant ce temps, le fabricant danois d’éoliennes Vestas – bien qu’il continue d’enregistrer des commandes importantes – a vu ses actions chuter d’environ 30 % depuis le début de l’année, les problèmes de fiabilité affligeant l’ensemble du secteur. Vestas publie son rapport financier intermédiaire pour le troisième trimestre le 8 novembre. Inquiétudes liées à la chaîne d’approvisionnement ONYX Insight, qui surveille les éoliennes et en suit plus de 14 000 dans 30 pays, a révélé mardi dans un rapport que les chaînes d’approvisionnement restent le plus grand défi du secteur, la fiabilité n’étant pas loin derrière. La société d’analyse, qui appartient au géant britannique de l’énergie BP, a interrogé les cadres supérieurs de plus de 40 propriétaires et exploitants d’éoliennes à travers le monde afin d’évaluer l’humeur des leaders de l’industrie, et a constaté que 57 % d’entre eux citent la chaîne d’approvisionnement comme le principal facteur. obstacle à leurs opérations. Ashley Crowther, directrice commerciale d’ONYX, a déclaré que les impacts persistants de Covid-19 sur le secteur manufacturier venaient tout juste de commencer à se résorber – puis l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la flambée de l’inflation qui a suivi ont frappé.

« Les participants à l’enquête citent désormais des retards dans les nouveaux projets en raison de délais plus longs pour la fourniture de nouvelles turbines et d’augmentations de prix significatives », a déclaré Crowther dans le rapport. « Cela est conforme à ce que les équipementiers ont dit à leurs investisseurs, par exemple Vestas notant dans son rapport annuel 2022 qu’ils « ont augmenté les prix de vente moyens de nos solutions d’énergie éolienne de 29 % ». De même pour les composants majeurs, en particulier les roulements principaux des éoliennes les plus récentes. avec de grands diamètres de rotor, les longs délais laissent les turbines hors ligne pendant de longues périodes. » Bien que les problèmes de chaîne d’approvisionnement créent des problèmes pour les opérateurs, l’impact le plus direct a été sur les équipementiers comme Siemens Gamesa et Vestas, a noté Crowther, comme l’ont montré les récents résultats financiers. « Les grands équipementiers occidentaux ont récemment fait état de pertes ou d’avertissements sur les bénéfices et ont annoncé d’importants projets de restructuration afin de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Certains repensent même leur approche du marché secondaire, qui a toujours été considéré comme la partie la plus rentable de l’activité, » » il ajouta. Problèmes de fiabilité Les personnes interrogées par ONYX ont également exprimé des préoccupations en matière de fiabilité, 69 % s’attendant à davantage de problèmes de fiabilité en raison du vieillissement des actifs et 56 % constatant des problèmes associés à la nouvelle technologie de turbine. Seulement 22 % s’attendaient à moins de problèmes de fiabilité grâce aux nouvelles améliorations technologiques des turbines. « À mesure que le secteur évolue, les turbines vieillissent et le taux de défaillance des systèmes électromécaniques augmente avec l’âge », a noté Crowther. « De même, la période d’exploitation initiale des turbines plus récentes connaît une série de pannes dues à des cycles de développement plus courts, à de nouvelles conceptions de turbines et à une baisse des prix des turbines. Cela se traduit par des machines qui ne sont pas assez durables. » Lors d’un premier boom dans l’industrie éolienne il y a quelques années, les équipementiers ont fait face à une demande énorme du marché et, à leur tour, ont créé une variété de modèles de turbines livrés sur des cycles courts à une clientèle cherchant à produire plus d’énergie avec une plus grande efficacité à moindre coût. Crowther a expliqué.