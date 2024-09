Les problèmes de tir de Caitlin Clark et les fautes de Fever entraînent une défaite contre les Aces

INDIANAPOLIS — Le La fièvre de l’Indiana a perdu son troisième match de la saison contre Las Vegas, s’inclinant 86-75 contre les Aces au Gainbridge Fieldhouse mercredi soir.

Les Fever sont maintenant à 19-18, toujours au n° 6 du classement Classement WNBAL’Indiana a une dernière chance contre les Aces vendredi.

Plus:Caitlin Clark veut que les gens s’inscrivent pour voter après avoir apprécié le soutien de Taylor Swift

La fièvre ne peut toujours pas battre les as

La seule équipe que l’Indiana n’a pas battue au moins une fois cette saison est Las Vegas. Et cela restera ainsi pendant au moins deux jours encore. Indiana a réussi à éviter d’être battue par toutes les meilleures équipes de la ligue, y compris New York, Connecticut et Seattle.

Vendredi, les Fever auront une dernière chance de battre les Aces, puisque les deux équipes reviendront au Gainbridge Fieldhouse pour un match revanche.

Pour ce que ça vaut, les victoires de l’Indiana sur les meilleures équipes n’ont eu lieu que lors du dernier match de la série – Indiana a battu New York lors de la quatrième et dernière rencontre entre les équipes, ainsi que Connecticut et Seattle.

Ce que les As ont fait pour les battre restera également présent à leur esprit lors du match de vendredi.

Les fautes en début de match mettent l’attaque du Fever hors de forme

Les Fever ont commencé fort – elles ont commencé le match sur un 7-0, frustrant suffisamment l’entraîneur des Aces Becky Hammon pour qu’elle demande un temps mort 36 secondes après le début du match. Puis, la candidate au titre de MVP A’ja Wilson a trouvé son coup. Wilson a ensuite marqué les huit premiers points des Aces du match, ramenant Las Vegas dans le giron du match.

Après cela, Lexie Hull s’est retrouvée dans une situation délicate.

Hull a récolté deux fautes au premier quart-temps, toutes deux sur des tirs d’attaquantes de Las Vegas. Elle a été remplacée pendant un court moment, puis a continué à jouer au deuxième quart-temps jusqu’à ce qu’elle récolte sa troisième faute à 6:15, ce qui l’a officiellement mise en difficulté.

Voulant préserver Hull pour la deuxième mi-temps, l’entraîneur Christie Sides l’a remplacée pour le reste de la première mi-temps par Kristy Wallace. Wallace, qui avait débuté 15 matchs plus tôt cette saison, a passé la plupart de son temps sur le banc, surtout depuis la pause olympique. Avant mercredi soir, la dernière fois que Wallace a joué pendant des minutes significatives, c’était le 6 juillet, en jouant six minutes contre les New York Liberty.

Wallace n’a finalement joué que quatre minutes – Kelsey Mitchell a fini par la remplacer vers la 2e minute, et Katie Lou Samuelson a terminé la mi-temps en jouant les 4 minutes.

Les rotations de l’Indiana ont semblé désorganisées avec Hull sur le banc en proie à des problèmes de fautes, ce qui les a conduits à tirer à seulement 32% du terrain dans l’ensemble de la première mi-temps. Hull n’a joué que 10 minutes en première mi-temps, et la défense des Fever en a souffert ; Las Vegas a tiré à 43% du terrain et à 45% à trois points dans les 20 premières minutes.

Aliyah Boston occupe la majeure partie de la quatrième place avec des problèmes de fautes

Hull n’a pas enregistré d’autre faute avant le quatrième quart-temps, mais un autre titulaire crucial a dû rester sur le banc avant le quatrième.

La pivot de deuxième année Aliyah Boston, qui avait dominé les rebonds avec 10 points au cours des trois premiers quarts-temps, a été sanctionnée pour sa cinquième faute à une minute de la fin du troisième quart-temps. Indiana a d’abord contesté l’appel (un peu tard par rapport aux standards de Las Vegas, ce qui a conduit Hammon à obtenir une faute technique), mais sans succès.

Boston a donc pris le banc à la place de Temi Fagbenle et Katie Lou Samuelson, qui a pris la 5e place. Fagbenle est également une bonne rebondeuse, en prenant deux dans les premières minutes du premier quart-temps. Mais les Fever manquaient de la taille de Boston dans la raquette dans les dernières minutes du match, car c’était généralement elle qui se battait contre Wilson en bas.

Boston est finalement revenu vers la deuxième minute du quatrième quart-temps, mais a commis sa sixième faute une minute plus tard contre Wilson.

Combien de points Caitlin Clark a-t-elle marqué contre les Aces ?

Caitlin Clark a marqué 16 points sur 6 tirs réussis sur 22, ainsi que trois rebonds et cinq passes décisives. Clark est ainsi à six passes décisives du record WNBA sur une saison.

Clark a également quitté le jeu pendant environ deux minutes au premier quart-temps, et elle a complètement quitté le banc pour retourner aux vestiaires. Elle est rapidement revenue et s’est remise dans le jeu sans problème.