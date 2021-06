Les problèmes de téléphone portable frappent Phil Mickelson dans Poor Start

Les spectateurs espèrent capturer une vidéo de Phil Mickelson courir après l’histoire a fait sa part pour perturber sa candidature pour un Grand Chelem en carrière jeudi à l’US Open.

Mickelson, parfois dérangé par des téléphones portables bruyants, a eu du mal à atteindre un 75 au-dessus de la normale et a terminé le premier tour à Torrey Pines à huit coups du meneur de vitesse Russell Henley.

« Je frappe suffisamment les fairways pour me donner des chances et je suis optimiste et je vais faire un bon tour demain », a déclaré Mickelson.

Mickelson, qui a eu 51 ans mercredi, est devenu le plus vieux vainqueur majeur en remportant le championnat de la PGA le mois dernier.

Le gaucher espérait prendre de l’élan à l’US Open, le seul tournoi majeur qu’il n’ait jamais remporté avec un record déchirant de six finalistes.

Le héros de la ville natale Mickelson a commencé sur les neuf derniers et a réussi trois bogeys dans ses six premiers trous, a redressé le navire avec un birdie à 17, puis a pris des bogeys à six et sept.

« Je me suis battu avec acharnement tout au long du tour », a déclaré Mickelson. « Je n’ai vraiment rien fait et je me suis battu très fort. »

Parmi les problèmes que Mickelson a dû combattre, il y avait des spectateurs à proximité avec des téléphones portables prenant des images vidéo et perturbant son tir, notamment au 13e trou.

« Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez tout simplement pas transformer ce petit bouton sur le côté en silencieux », a déclaré Mickelson.

« Il faut apprendre à gérer ça. Je n’ai probablement pas géré cela en interne aussi bien que j’aurais pu ou aussi bien que j’en aurais besoin.

« Cela fait partie du jeu ici à ce niveau. Je n’ai certainement pas fait le meilleur travail pour y faire face. »

Le nombre de spectateurs à l’US Open est limité à environ 8 000 chaque jour cette semaine en raison des mesures de sécurité de Covid-19.

Mickelson a noté le problème lors de son approche du 13e green par-5, qui a heurté le drapeau et a rebondi dans un rough profond sur le chemin d’un bogey.

« C’est le ding vidéo. Ils n’arrêtaient pas de partir », a déclaré Mickelson. « Écoutez, ça l’a fait les trois ou quatre coups suivants aussi, donc ce n’est pas comme si c’était la première fois. C’est juste que vous deviez demander trois fois.

« Vous devez être capable de laisser tomber cela et de ne pas le laisser vous atteindre et être capable de vous calmer et de rassembler vos pensées et ainsi de suite, mais ils ne m’ont certainement pas rendu service non plus. »

Mickelson s’est contenté d’un bogey à 13 ans compte tenu de sa chance avec le bruit et le drapeau.

« Je l’ai vu. Je l’ai entendu. Je l’ai martelé. Mais ça allait être bien passé (le trou) », a déclaré Mickelson. « Il faisait vraiment chaud.

« Donc le fait que j’en ai fait six là-bas, c’est tout ce que j’essayais de faire après avoir pris une goutte. J’étais très content avec six. »

Mickelson a déclaré qu’il était plus difficile d’avoir une mauvaise manche après avoir remporté son sixième titre majeur le mois dernier à Kiawah Island.

« Je ne pense pas que mes attentes aient changé », a déclaré Mickelson. « Mais j’ai l’impression d’avoir la confiance et la capacité de jouer suffisamment bien pour être en lice, et donc je suppose ma déception quand je ne joue pas à ce niveau est un peu plus grand. »

Une victoire ferait de Mickelson le sixième homme à terminer un Grand Chelem en carrière, rejoignant Tiger Woods, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Gary Player et Gene Sarazen.

EN DIRECT sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 23h30 (23h30 IST) le jeudi 17 juin 2021.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici