La Chambre et le Sénat du Michigan ferment leurs bureaux par crainte pour la «sécurité» et la «sûreté» le jour même où les électeurs doivent certifier les résultats des élections de l’État en faveur de Joe Biden.

«Pour des raisons de sûreté et de sécurité, le Sénat et tous les espaces du Sénat du centre-ville de Lansing seront fermés le lundi 14 décembre» la notification du Sénat au sujet de la fermeture a déclaré, selon The Detroit News.

«Seuls ceux nécessaires au collège électoral seront autorisés dans le bâtiment du Capitole», la notification de la maison lu.

Toutes les notifications ont été envoyées dimanche soir aux fonctionnaires et à leur personnel.

Un total de 16 électeurs se réuniront au Capitole de l’État lundi après-midi pour voter pour Joe Biden. Bien qu’il y ait un potentiel de manifestations, Amber McCann, porte-parole du leader de la majorité au Sénat Mike Shirkey (R-Clarklake) a déclaré au Free Press que la fermeture était basée sur «Menaces de violence crédibles».

« Forces de l’ordre, » ajouta-t-elle, recommandant de n’avoir que « nécessaire » les gens entrent dans les bureaux tandis que tout le monde travaille à distance.

Le Michigan a certifié ses résultats électoraux avec Biden victorieux par plus de 150000 voix, mais l’État est un État dans lequel le président Donald Trump et ses partisans ont allégué une fraude électorale.

