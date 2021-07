Biles s’est retirée de la finale artistique par équipe à Tokyo mardi, après avoir trébuché sur sa performance d’ouverture au saut.

Le quadruple champion olympique a quitté le terrain avant de revenir en survêtement et d’encourager le reste de l’équipe américaine alors que leur domination dans l’événement était terminée par leurs rivaux russes.

S’adressant aux journalistes plus tard, Biles a déclaré qu’elle voulait se concentrer sur elle « bien-être mental » et était incertaine de sa participation à la finale individuelle du concours multiple de jeudi à Tokyo, où elle doit défendre son titre olympique.

Alors que la star américaine a gagné une large sympathie en ligne, un homme qui ne l’a pas acheté était la personnalité de la télévision Morgan, qui a déjà visé l’as du tennis Naomi Osaka pour sa décision de faire une pause pour des raisons similaires à celles de Biles plus tôt cette saison.

« Les « problèmes de santé mentale » sont-ils désormais l’excuse incontournable pour toute mauvaise performance dans le sport d’élite ? » Morgan a tweeté à ses 7,9 millions de followers à la suite de la décision surprise de Biles.

« Quelle blague. Admettez simplement que vous avez mal fait, que vous avez fait des erreurs et que vous vous efforcerez de faire mieux la prochaine fois. Les enfants ont besoin de modèles forts, pas de ces bêtises.

Les « problèmes de santé mentale » sont-ils désormais l’excuse incontournable pour toute mauvaise performance dans le sport d’élite ? Quelle blague. Admettez simplement que vous avez mal fait, que vous avez fait des erreurs et que vous vous efforcerez de faire mieux la prochaine fois. Les enfants ont besoin de modèles forts, pas de ces bêtises. – Piers Morgan (@piersmorgan) 27 juillet 2021

Les réponses ont été denses et rapides à venir.

« Non Piers, vous manquez gravement l’essentiel ! Peu importe qui vous êtes ou à quel point vous êtes une « star » dans votre domaine, vous pouvez aussi souffrir de cette maladie. C’est triste que nous comptions sur des « personnes » comme vous pour promouvoir et aider avec ces problèmes », lire une réponse.

« La santé mentale de No Piers et le fait d’avoir une bonne » mentalité « ont une corrélation absolue avec la performance dans le sport ou dans la vie d’ailleurs. Renseignez-vous », a ajouté une autre personne.

Une réponse fustigée : « Votre cerveau ne peut pas gérer la moindre opposition à votre point de vue et vous pensez que vous pouvez parler de la santé mentale des athlètes d’élite avec le monde sur le dos ? C’est leur honnêteté dans cette affaire qui en fait des modèles plus forts, pas plus faibles. »

Mais il y avait aussi un soutien pour la position de Morgan.

« [Biles] l’avait perdu avant de sortir. Elle n’a pas réussi ses sauts d’échauffement, le saut qu’elle a pris était de très mauvaise qualité et est allée directement voir l’entraîneur pour lui dire qu’elle avait terminé. A clairement des problèmes, mais pour ses coéquipiers, ils auraient dû le reconnaître avant de commencer et de se retirer », a écrit une personne.

« Je suis d’accord avec vous là-dessus. La force mentale est une partie importante d’être un champion. Je n’ai jamais entendu parler d’un athlète olympique qui ne subissait pas une pression extrême. Nous construisons une société où personne n’assume la responsabilité de sa chute, « dit un autre.

D’autres, quant à eux, étaient occupés à féliciter Biles pour sa démarche ainsi que pour le fait qu’elle soit restée pour encourager ses coéquipiers alors qu’ils affrontaient l’équipe russe avant d’échouer pour la première fois aux Jeux olympiques depuis 2008.

« Simeone Biles a déjà gagné. Elle est un acte de classe. S’est retirée de la compétition par équipe après le saut… est restée et a encouragé ses coéquipières… leur a donné de la craie pour leurs mains… encouragée… les a serrées dans ses bras. Elle a déjà gagné. Félicitations pour l’argent, « a jailli la personnalité de la télévision américaine Hoda Kotb.