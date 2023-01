Les problèmes de santé mentale nécessitent plus d’attention – Shaw Local

Concernant l’article de presse paru sur l’interdiction des armes puissantes dans notre État le samedi 3 décembre :

Bert Irslinger a déclaré que la santé mentale est un problème qui nécessite plus d’attention.

Jeff Regmier a déclaré que davantage d’aide est nécessaire pour lutter contre la maladie mentale, et Ron Hain a déclaré que la bonne approche comprend l’investissement dans des ressources de santé mentale de qualité.

Je conviens que les problèmes de santé mentale nécessitent plus d’attention, doivent être mieux traités et que les ressources en santé mentale devraient être de meilleure qualité. Cependant, Irslinger, Regmier et Hain expriment l’opinion que les personnes atteintes de maladie mentale sont dangereuses et enclines à commettre des crimes violents. Le fait est que les personnes atteintes de maladies mentales sont plus susceptibles d’être victimes d’actes criminels.

Edouard Rickert

McHenry