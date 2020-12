Le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti vendredi qu’il s’attend à voir une augmentation du nombre de personnes aux prises avec de «graves problèmes de santé mentale» au cours des prochains mois alors que le bilan de la pandémie de COVID-19 est exacerbé par l’hiver. saison.

Il a également exhorté tout le monde à « rester chez lui » même si les directives officielles dans leur pays autorisent les rassemblements de Noël.

Le Dr Hans Kluge, directeur de l’OMS Europe, a réitéré dans un communiqué que la pandémie mondiale a entraîné une crise de santé mentale croissante sur le Vieux Continent dont l’impact est susceptible d’être « à long terme et de grande portée ».

Il a averti que le bilan mental du COVID-19, qui a eu un impact indistinct sur les gens, « sera aggravé par des angoisses souvent présentes pendant l’hiver et les vacances ».

«Nous nous attendons à voir un plus grand nombre de personnes confrontées à des problèmes de santé mentale plus graves dans les mois à venir à mesure que la réalité de cette expérience s’installe», a-t-il ajouté.

Dans une enquête menée dans 25 pays développés au cours de la première vague de la pandémie au printemps et publiée par la Commission européenne, 28% des répondants ont déclaré se sentir seuls et 27% ont déclaré avoir ressenti de la dépression ou de l’anxiété.

Les mois d’hiver voient traditionnellement une augmentation des problèmes de santé mentale chez les personnes souffrant de trouble affectif saisonnier (TAS) – une forme de dépression qui, dans une année normale, affecte généralement environ 5% des adultes aux États-Unis, selon l’American Psychiatric Association ( APA).

Le trouble est lié au déséquilibre biochimique dans le cerveau provoqué par des heures de jour plus courtes et moins de lumière du soleil. L’organisation a souligné que les symptômes peuvent être pénibles et interférer avec le fonctionnement quotidien.

L’Europe lutte actuellement contre une deuxième vague de pandémie et divers niveaux de restrictions, y compris des verrouillages, sont en place. Les gens sont généralement invités à restreindre les déplacements, à rester chez eux et à voir le moins de monde possible.

Le Dr Kluge a exhorté tout le monde à atténuer les sentiments d’anxiété et de dépression en restant actif et en trouvant des moyens de se connecter avec les autres.

Il a également appelé les autorités à fournir des « services de soins et de soutien spécialisés » aux personnes les plus touchées et à promouvoir les soins de santé mentale dans les communautés où « les problèmes de santé mentale restent profondément stigmatisés ».

«En cette saison de don, de protection de notre propre santé mentale et de notre bien-être, et de la promotion de celle des autres, est l’un des meilleurs cadeaux que nous puissions offrir», a-t-il déclaré.

À propos des célébrations de Noël, qui seront très différentes cette année, le Dr Kluge a fait valoir que même ceux autorisés à rencontrer d’autres ménages devraient l’éviter. « La chose la plus sûre à l’heure actuelle est de rester à la maison. »

«Ma famille, y compris mes parents âgés et moi, avons pris la décision difficile de passer les vacances séparément et à la maison. Je me tiens responsable avec l’assurance que l’année prochaine, nous pouvons espérer être à nouveau ensemble», a-t-il poursuivi.

En Angleterre, les autorités autorisent jusqu’à trois ménages à se rassembler pour Noël, mais ont appelé à des festivités «plus petites et plus courtes». Le couvre-feu nocturne en France doit être levé le jour de Noël et jusqu’à six adultes pourront célébrer ensemble.

Les autorités allemandes ont également demandé que les contacts soient limités « au minimum » pendant la période des vacances. L’Italie, cependant, interdit aux gens de quitter leur ville natale le jour de Noël.