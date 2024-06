Les problèmes de santé mentale et de stress en Amérique attirent une nouvelle attention du National Geographic

{{#rendered}} {{/rendered}}

Ce mois de mai, National Geographic a fait un clin d’œil au Mois de la sensibilisation à la santé mentale aux États-Unis – avec une nouvelle campagne dévoilant une série de bilans de santé mentale sous la forme d’articles, de vidéos, de photographies et bien plus encore.

Le matériel comprend des arrière-plans de téléphone téléchargeables, des vidéos YouTube sur la nature ASMR, des listes de lecture Spotify apaisantes et un message « À quel point êtes-vous stressé ? » questionnaire développé pour la première fois par des psychologues en 1983.

L’organisation a également publié une série d’articles de réflexion sur une culture de l’urgence en Amérique qui mène apparemment à l’épuisement professionnel ; l’efficience et l’efficacité de la méditation ; et de multiples façons de vivre le stress.

{{#rendered}} {{/rendered}}

NATIONAL GEOGRAPHIC PUBLIE SES « PHOTOS DE L’ANNÉE » : VOYEZ CERTAINS DES PHOTOS À couper le souffle

« Dans notre monde toujours connecté, les gens sont plus stressés que jamais, et la science montre clairement que le stress chronique a un impact négatif sur notre santé », a déclaré Nathan Lump, rédacteur en chef du National Geographic, dans un communiqué de presse.

« Nous visons à aider les gens à mieux comprendre les effets du stress et à les encourager à ralentir et à prendre le temps de donner la priorité à leur santé mentale », a également déclaré Lump.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Il a ajouté qu’il espérait que « ces ressources encourageront et faciliteront ce comportement ».

L’initiative de NatGeo est née d’une étude approfondie de la manière dont les scientifiques tentent de résoudre le stress depuis des générations en raison de signes indiquant que le stress peut avoir des conséquences néfastes sur la vie, allant des maladies cardiaques à un système immunitaire affaibli.

DES CRIES CARDIAQUES PLUS PROBABLES PENDANT LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET AUTRES PÉRIODES STRESSANTES, MONTRE UNE ÉTUDE

{{#rendered}} {{/rendered}}

Dans une interview avec Fox News Digital, Yudhijit Bhattacharjee, contributeur de NatGeo, a partagé les détails à propos de ses recherches — notant que « le stress est partout autour de nous ».

« Le stress imprègne nos vies », a-t-il déclaré. « Le stress a de graves conséquences sur notre santé, notre bien-être, même sur le fonctionnement de notre cerveau, sur le fonctionnement de notre système immunitaire, etc. »

Depuis la pandémie de coronavirus, Bhattacharjee, qui vit à Takoma Park, dans le Maryland, a déclaré qu’il était devenu « clair » que l’isolement social est un « grand contributeur au stress ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Lorsque nous sommes très stressés, nous sommes plus sensibles aux virus et aux germes. »

« Au cours des 10 à 15 dernières années, de plus en plus de recherches ont été menées sur la façon précise dont le stress nous affecte », a-t-il déclaré. « Nous ne savions pas, par exemple, aussi clairement qu’aujourd’hui, que le stress fait souvent des ravages dans notre système immunitaire. »

NATIONAL GEOGRAPHIC CLASSEMENT DESTINATION DE VOYAGE POUR LA NOUVELLE SÉRIE « WORTH A TRIP » : VOICI LES PRINCIPAUX SPOTS AUX ÉTATS-UNIS

« Lorsque nous sommes très stressés, nous sommes plus sensibles aux virus et aux germes… et dans ce monde post-COVID, c’est certainement très pertinent. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Les recherches de Bhattacharjee ont également examiné comment le stress peut affecter les adolescents et les enfants.

Aniko Korosi, chercheuse à l’Université d’Amsterdam, a déclaré à NatGeo : « Le stress chronique au début de la vie a des effets plus graves et plus durables, car c’est à ce moment-là que de nombreuses connexions s’établissent dans le cerveau. »

Les experts ont découvert, selon Bhattacharjee, qu’un stress élevé peut entraver le développement du cerveau d’un enfant.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Peu d’attention a été accordée à l’impact du stress sur les bébés », a-t-il déclaré. « Le stress que ressentent les parents lorsqu’ils tentent de gagner leur vie, de garder un toit au-dessus de leur tête — tout ce stress finit par se transmettre en quelque sorte à leurs enfants. »

LES AMÉRICAINS ONT BESOIN DE PLUS DE SOMMEIL, DE MOINS DE STRESS, DISENT LES EXPERTS, ALORS QUE UN SONDAGE GALLUP RÉVÈLE DES RÉSULTATS TROUBLANTS

« Et même si les adultes peuvent probablement faire face au stress et que leur cerveau est déjà complètement formé, ce sont les enfants qui finiront par payer un prix qui durera toute leur vie. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Bhattacharjee a déclaré que la campagne de NatGeo « attire l’attention » sur les effets du stress sur notre corps et nos enfants, et encourage les gens à « essayer leurs méthodes préférées pour se déstresser ».

La méditation – une méthode bien connue pour se détendre – a été adoptée plus ouvertement par le public et est même présentée aux enfants dans les écoles, a rapporté NatGeo.

Bhattacharjee a supposé que des programmes comme ceux-ci pourraient apporter une « grande contribution » à la société en changeant « la façon dont l’humanité réagit au stress quotidien ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Les scientifiques apprennent exactement comment la méditation finit par contribuer à réduire le stress et aide ainsi à contrôler certains des effets néfastes du stress », a-t-il déclaré.

LA COLÈRE PEUT AUGMENTER LE RISQUE DE CRISE CARDIAQUE : « INSULTE CHRONIQUE AUX ARTÈRES »

Bhattacharjee considérait d’autres activités comme « méditatives » dans leur capacité à contrôler le stress, comme faire du sport, chanter au karaoké, passer du temps avec un animal de compagnie ou se promener.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Méditation est une sorte de mot fourre-tout désignant un certain nombre de pratiques contemplatives et beaucoup d’entre elles se concentrent sur l’attention portée à la respiration et aux pensées de chacun », a-t-il déclaré.

Le contributeur de NatGeo a déclaré que de nombreuses personnes vivent aujourd’hui dans un « environnement frénétique des médias sociaux » tout en étant entourées de problèmes allant de l’environnement au politique – ce qui en fait le moment opportun pour prêter attention à notre niveau de stress et apprendre à le calmer.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Cette recherche constante de stimulation, cette dépendance à la stimulation, contribue au stress », a-t-il déclaré.

« [Scrolling is] cela ne vous aidera probablement pas… même si vous pensez que cela vous divertira. Peut-être que cela ne fait qu’ajouter à notre charge de stress. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER SANTÉ

{{#rendered}} {{/rendered}}

Il a ajouté : « Je pense que nous devons passer du temps uniquement avec nous-mêmes en nous ennuyant afin d’augmenter notre bien-être. »