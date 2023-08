Les problèmes de santé mentale du décathlète Trey Hardee ont commencé après la fin de sa célèbre carrière

BUDAPEST, Hongrie (AP) – Il y a un an, Trey Hardee s’est retrouvé seul dans une chambre d’hôtel, touchant le fond.

Luttant pour faire face aux réalités de la vie au lendemain d’une carrière réussie sur piste, ce père de trois enfants, double champion du monde et médaillé d’argent olympique au décathlon, songeait à mettre fin à ses jours.

« J’ai lu mon entrée de journal de cette nuit-là », a déclaré l’homme de 39 ans à l’Associated Press lors d’entretiens téléphoniques cet été depuis Austin, au Texas, où il vit. « Je ne sais pas qui c’était. »

Son moment le plus sombre est survenu en juillet 2022 lors des championnats du monde de l’année dernière dans l’Oregon, alors qu’il se préparait pour une autre journée dans son rôle d’analyste de télévision. Aux championnats du monde de cette année, qui s’ouvriront samedi en Hongrie, Hardee sera à nouveau derrière le micro, mais beaucoup plus en paix, et espère que son histoire servira de récit édifiant aux centaines d’athlètes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

« Je suis allé chercher des conseils et j’ai trouvé un moyen de mûrir dans cette relation que j’avais avec lui », a-t-il déclaré à propos de sa carrière de 14 ans dans le décathlon compétitif qui s’est terminée en 2017.

L’histoire de Hardee n’est pas inconnue des athlètes de classe mondiale qui prennent leur retraite. Souvent, ils ne savent pas quoi faire ensuite. Dans le cas de Hardee, ces questions ont été exacerbées par quelque chose qu’il n’avait pas réalisé dans les jours, les semaines et même les années qui ont suivi l’officialisation de sa retraite : dans sa hâte de passer à la « vie normale », il avait oublié de donner à sa carrière le temps qu’il fallait. envoi qu’il méritait.

« Je n’ai jamais pleuré sa perte, de la même manière que vous pourriez pleurer la perte d’un être cher », a déclaré Hardee. « Sans ce processus, sans rien faire de tout cela, c’était comme une blessure et une maladie qui n’ont pas été traitées pour moi pendant cinq ans. J’ai passé l’intégralité de ma troisième, quatrième, cinquième année après la retraite à vraiment lutter et à avoir vraiment honte et à ne pas savoir pourquoi. J’avais honte d’avoir honte. »

Dire au monde une telle chose, même des années après les faits, est un phénomène relativement nouveau chez les athlètes d’élite. Pendant des décennies, tant de personnes ont craint que la révélation de toute inquiétude concernant leur bien-être mental puisse être perçue comme un signe de faiblesse – pour les adversaires, les entraîneurs, les personnes qui ont pris des décisions sur les équipes olympiques.

La pandémie de COVID-19 et le chaos qu’elle a provoqué dans la vie de nombreux athlètes olympiques ont joué un rôle important dans le changement de cette dynamique. Simone Biles, Noah Lyles et Sha’Carri Richardson font partie des athlètes de haut niveau dont les parcours ont été fondamentalement modifiés en raison de la santé mentale. Tous n’ont pas eu peur de reconnaître leur réalité.

« C’est bien de ne pas être bien », était le mantra énoncé par Biles et d’autres après que le gymnaste se soit retiré de manière choquante de l’équipe du concours général aux Jeux olympiques de Tokyo il y a deux ans.

Hardee a déclaré que le décès récent de la médaillée d’or olympique Tori Bowie avait été particulièrement dur. La sprinteuse championne de 32 ans, décédée seule à la maison des suites d’un accouchement en avril, avait des antécédents de problèmes de santé mentale – son trouble bipolaire figurait sur son rapport d’autopsie. Hardee savait que Bowie faisait partie des mêmes équipes et avait l’habitude de lui parler lors de séances photo.

« C’est juste une lourde, lourde tristesse », a déclaré Hardee.

Jess Bartley, directrice de la santé mentale du Comité olympique et paralympique américain, a déclaré que malgré certains changements importants dans l’attitude du public, il existe toujours une « énorme stigmatisation » liée à la santé mentale.

Elle a déclaré qu’aider les athlètes à traverser la retraite, à la fois avant et après l’avoir raccrochée, fait partie des missions les plus importantes que son département s’attaque.

« Il y a beaucoup d’informations et de recherches sur le fait que, au fond de votre esprit, vous pourriez en fait vous inquiéter » de la retraite, a-t-elle déclaré. « Alors, pourquoi ne penseriez-vous pas à prendre votre retraite ? Pourquoi ne penseriez-vous pas à la façon dont vos compétences sont transférables » une fois à la retraite ?

Au début de la trentaine et avec un enfant – lui et sa femme, Chelsea, allaient avoir deux autres enfants – Hardee pensait qu’il était prêt pour le succès après la fin de sa carrière sur piste.

Il a trouvé de nouveaux rôles et de nouveaux objectifs – en tant que père de famille, commentateur de piste pour NBC et entraîneur de haut niveau. Il avait l’impression d’avoir tourné la page sans effort.

Peut-être trop facilement.

Hardee admet qu’il a eu du mal à exprimer ses préoccupations. Il était difficile de laisser entrer qui que ce soit – pas sa femme, qui aurait pu offrir ses propres idées en tant que sauteur à la perche de classe mondiale à la retraite, ou ses amis, dont certains ont également forgé des cheminements de carrière similaires en tant qu’athlètes d’élite.

Hardee a déclaré qu’à la retraite, il n’avait utilisé aucun des services de santé mentale qui sont devenus de plus en plus disponibles via le Comité olympique et paralympique américain et l’athlétisme américain, qui ont tous deux joué un rôle dans son entraînement au fil des ans.

« Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas », a-t-il dit à propos des avantages de la consultation ultérieure qu’il a subie.

« Vous pouvez planifier et planifier et planifier, mais à moins que vous n’ayez parlé à un professionnel et que vous n’ayez vraiment travaillé que sur vous-même – et il ne s’agit pas d’un travail, il ne s’agit pas d’avoir un plan de secours, cela il ne s’agit pas d’un filet de sécurité. Il s’agit de votre âme et de votre conscience.

Maintenant, un an après son moment le plus sombre, les choses semblent et se sentent différentes dans la maison Hardee.

Certaines des photos et des souvenirs qui avaient été cachés dans des placards ou des coins poussiéreux, de peur qu’ils ne rappellent des souvenirs de la carrière qu’il essayait de laisser derrière eux, réapparaissent. L’une de ses photos préférées – de lui lançant un disque – occupe désormais une place de choix près du piano.

Pour l’un des athlètes les plus affûtés au monde, un homme qui a dû maîtriser non pas une, mais 10 épreuves différentes pour devenir double champion du monde, le simple fait de replacer quelques souvenirs de sa carrière au premier plan représentait l’un de ses percées les plus conséquentes.

« Cela a pris du temps mais je me suis remis sur pied », a déclaré Hardee, qui a également parlé des problèmes de santé mentale dans un podcast intitulé « Life Beyond The Game » avec l’ancien joueur de ligne offensive de la NFL Joe Hawley.

« Et puis une fois debout, j’ai retrouvé mon équilibre. Et puis une fois que j’ai retrouvé mon équilibre, j’ai commencé à lever les yeux. Et après avoir commencé à lever les yeux, j’ai commencé à grimper. Je suis à un endroit en ce moment où ma tête est au-dessus du bord du puits ou de la grotte et je respire à nouveau de l’air frais.

« Je peux voir le soleil », dit-il. « Je peux voir la vie. »

