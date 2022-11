Les problèmes de santé mentale affligent les jeunes en Angleterre

Une forte augmentation des problèmes émotionnels a été liée à l’impact de la pandémie de Covid-19 et aux “incertitudes mondiales plus larges”

Les problèmes de santé mentale augmentent chez les enfants et les adolescents en Angleterre, selon un nouveau rapport du NHS Digital. Elle a mis en évidence une augmentation particulièrement forte des troubles mentaux probables en 2022 chez les 17-19 ans.

Publié mardi, le rapport a révélé qu’un sur quatre éprouve désormais des problèmes, y compris des problèmes émotionnels ou comportementaux, par rapport au taux d’un sur six enregistré en 2021. L’enquête a échantillonné quelque 2 866 enfants et jeunes qui sont maintenant âgés de sept ans. et 24.

Parmi les 7 à 10 ans, la prévalence d’un trouble mental potentiel était près de deux fois plus élevée chez les garçons – 19,7 % contre 10,5 % chez les filles. Parmi le groupe d’âge des 17 à 24 ans, la prévalence était beaucoup plus élevée chez les jeunes femmes – 31,2 % contre seulement 13,3 % chez les hommes.

Les adolescents des deux sexes ont montré des résultats similaires, le chiffre oscillant autour de 20 %.

Les chercheurs ont établi un lien entre l’augmentation des problèmes de santé mentale et l’impact de la pandémie de Covid-19. Le co-auteur de l’enquête, le Dr Tamsin Newlove-Delgado, maître de conférences à l’Université d’Exeter, a déclaré que la pandémie « a été tout un choc pour le système en termes d’impact sur l’éducation, la famille, la vie familiale et la socialisation des jeunes.

L’augmentation constante du coût de la vie et “des incertitudes mondiales plus larges” ont également un impact sur la santé mentale des jeunes, a noté Newlove-Delgado, ajoutant que les 17 à 19 ans traversent “une période de changement assez stressant.”

Les chercheurs ont également établi un lien entre les problèmes sociaux et économiques et la santé mentale.

“Il existe de fortes associations entre une mauvaise santé – à la fois physique et mentale – sur l’insécurité du logement, l’insécurité financière [and]malheureusement ces jours-ci, l’insécurité alimentaire et de chauffage, et nous voyons certainement cette coupe transversale ici », rapport co-auteur Tamsin Ford, professeur à l’Université de Cambridge, a déclaré.

Les organisations caritatives britanniques ont rapidement parlé des conclusions du NHS, exhortant le gouvernement britannique à agir avant qu’il ne soit trop tard. Risques de Londres “à défaut d’une génération entière à moins qu’elle ne donne la priorité à l’investissement dans les services de santé mentale des jeunes”, a déclaré l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale Mind.

« Les jeunes et leurs familles ne peuvent plus être mis à l’écart par le gouvernement, qui doit faire de la crise de la santé mentale des jeunes une priorité nationale », La PDG par intérim de Mind, Sophie Corlett, a déclaré.