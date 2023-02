Les problèmes de santé des cuisinières à gaz ont fait l’objet d’un examen minutieux par le gouvernement dans les années 1980

Il y a quarante ans, le gouvernement fédéral semblait sur le point de réglementer la cuisinière à gaz. Tout était sur la table, d’une interdiction pure et simple à une modification du Clean Air Act pour lutter contre la pollution de l’air intérieur. Le Congrès a tenu des audiences sur la qualité de l’air intérieur en 1983, et la Consumer Product Safety Commission (CPSC) et l’Environmental Protection Agency (EPA) enquêtaient toutes deux sur les effets des appareils à gaz.

Acculée dans ses retranchements, l’industrie qui profite de la vente de gaz naturel aux consommateurs pour leur chauffage et leur cuisine est passée à l’action. Il déposé des commentaires aux agences contestant la science. Elle a financé ses propres études et engagé des consultants pour évaluer les menaces auxquelles elle serait confrontée en cas de réglementation supplémentaire.

Pour prouver que l’action volontaire était efficace et qu’une réglementation n’était pas nécessaire, les services publics ont produit leur propre documentation pour les consommateurs, comme l’avertissement de la Northern States Power Company selon lequel « Les maisons ont besoin d’air frais pendant la saison de chauffage ». Et il regardait nerveusement les rapports des médias, comme la conclusion de Consumer Reports en 1984 selon laquelle « les preuves suggèrent jusqu’à présent que les émissions d’une cuisinière à gaz posent un risque » et « peuvent vous inciter à choisir une cuisinière électrique ».

La recherche sur les effets des réchauds à gaz sur la santé était “provocatrice, pas concluante”, a conclu un rapport de 1984 de l’Energy Bar Association rédigé par des consultants de l’industrie du gaz.

En fin de compte, les États-Unis n’ont pas adopté de nouvelles réglementations. Au lieu de cela, le gaz naturel est devenu encore plus intégré dans les foyers et les vies américains, en 2020 fournissant du carburant à 70 millions de foyers. Pendant tout ce temps, les scientifiques ont continué à avertir que le gaz peut produire une gamme d’émissions et de polluants : dioxyde d’azote, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, formaldéhyde, cyanure d’hydrogène et particules, entre autres. Le méthane issu du gaz contribue de plus en plus au changement climatique.

Aujourd’hui, les États-Unis courent le risque de répéter l’histoire et les services publics de gaz naturel se retrouvent dans une position similaire à celle dans laquelle ils se trouvaient il y a quatre décennies. Nous avons des dizaines d’études et une meilleure quantification des expositions et des risques que jamais, mais l’industrie, dépendante de la vente de carburant à des dizaines de millions de foyers, reprend un manuel séculaire utilisé par toute industrie qui se trouve sur la défense de la santé publique. .

L’industrie du gaz prend une page du tabac pour contester la science des cuisinières à gaz

Même au début des années 1900, l’industrie du gaz naturel savait qu’elle avait un problème avec la cuisinière à gaz. À l’époque, les personnes qui n’avaient pas de cuisinières à gaz utilisaient largement le charbon ou le bois, mais une nouvelle concurrence se profilait à l’horizon avec les cuisinières électriques. Le charbon et le bois étaient connus pour causer des problèmes de santé, mais alors que les sociétés gazières se positionneraient plus tard comme une alternative propre à ces combustibles, l’industrie était déjà consciente qu’elle était loin d’être propre.

Lors de la deuxième réunion annuelle de la Natural Gas Association of America en 1907, les représentants du gaz ont débattu de la manière d’aborder la question de la ventilation autour du poêle. “Je pense que l’association tiendra compte de ce point : aucun gaz d’aucune sorte ne doit entrer dans un poêle de chauffage sans raccordement de cheminée”, qui s’échappe dans l’air extérieur, selon le procès-verbal publié de la réunion.

Un participant a noté : « Cette méthode de combustion du gaz devrait être condamnée simplement du fait que nous obtenons le gaz directement et qu’il y a un danger de mort à obtenir du gaz directement dans votre chambre, sans parler de tous les sous-produits. Le danger le plus évident de l’époque était l’empoisonnement au dioxyde de carbone et au monoxyde de carbone.

Le gaz a augmenté indépendamment de ces problèmes. Au cours des décennies suivantes, les cuisinières électriques et à gaz sont entrées en guerre avec des campagnes de marketing – un Ronald Reagan pré-présidentiel est apparu dans une campagne de marketing pour le ménage tout électrique de General Electric en 1958, tandis qu’en 1964, la Pennsylvania People’s Natural Gas Company a recruté une star de cinéma. Marlène Dietrich. Elle a professé dans son annonce: «Chaque recette que je donne est étroitement liée à la cuisson au gaz. Si forcé, je peux cuisiner sur une cuisinière électrique mais ce n’est pas une union heureuse.

Dans les années 1970 et 1980, la science était devenue beaucoup plus nuancée. L’un des rapports séminaux du comité nommé par l’EPA sur les polluants intérieurs publié en 1981 a montré “une association entre la cuisson au gaz et l’altération de la fonction pulmonaire chez les enfants”. Bien que de nombreuses questions soient restées sans réponse, le NAS a été convaincu par les preuves dont il disposait que les appareils à gaz constituaient une “menace suffisante pour la santé publique en général pour justifier des mesures correctives”.

L’industrie du gaz s’est accrochée à ces petites incertitudes pour saper l’ensemble de la recherche. L’American Gas Association vante toujours le manque d’action des agences fédérales depuis les années 1980 et 1990 comme un argument en faveur des réchauds.

En 1986, cependant, l’EPA a renvoyé un rapport à la CPSC. Le résumé analytique a déclaré que le gaz provenant de la cuisson ou du chauffage “n’est pas un facteur de risque de grande ampleur par rapport à un facteur tel que la fumée de cigarette”, mais a tout de même noté la quantité de recherches nécessaires pour mieux comprendre: “Malheureusement, la majorité des études épidémiologiques n’incluent pas informations sur le N02, et parmi ceux qui ont des mesures réelles, le nombre de foyers et la caractérisation des concentrations sont très limités », poursuit le rapport. “Cela suggère qu’une meilleure quantification de l’exposition est un besoin majeur dans les études futures.”

L’EPA a également renvoyé la question des dioxydes d’azote à la CPSC pour déterminer le niveau d’émissions provenant de ces appareils, demandant “des efforts supplémentaires … pour évaluer les risques pour la santé associés à l’utilisation à l’intérieur des appareils de chauffage au kérosène et d’autres sources de dioxyde d’azote. émissions.

Rien de tout cela ne s’est produit.

L’EPA a émis des normes d’émissions pour les poêles à bois et les foyers en 1985, mais n’a jamais utilisé le gaz. La perspective d’une action supplémentaire de l’EPA s’est estompée du débat public. Les agences ont apparemment reculé devant la question. Le tabac devenait une plus grande priorité, et l’EPA et le logement et le développement urbain ont lancé des initiatives volontaires pour des maisons plus saines.

Il y a eu des améliorations marginales dans la technologie des cuisinières et des fours dans les années qui ont suivi. Le plus grand changement a été la suppression progressive des veilleuses, une flamme qui brûlerait toujours du gaz mais qui est également dangereuse lorsqu’elle s’éteint. Ceux-ci ont aidé certains problèmes de sécurité graves avec les appareils à gaz, comme la réduction du risque d’explosion, mais n’ont pas résolu les problèmes de qualité de l’air lorsque le poêle était allumé ou éteint. Les codes du bâtiment dans tout le pays ont également commencé à rendre obligatoires les détecteurs de monoxyde de carbone qui sauvent des vies.

Une technologie clé de l’industrie du gaz qui aurait pu améliorer la sécurité du réchaud a été développée à peu près à la même période, dans les années 1980. Il s’agissait d’un appareil à brûleur infrarouge qui utilise moins de gaz et réduit les émissions de dioxyde d’azote, l’un des polluants les plus préoccupants provenant du gaz et provoquant l’asthme. Selon les reportages de NPR, l’idée a été abandonnée en partie parce qu’il n’y avait pas de demande pour cela; il supprimerait même la flamme bleue emblématique qui a rendu le poêle si populaire.

Le déjà vu du débat sur les réchauds à gaz

Alors que ces débats ont refait surface, les groupes du commerce du gaz ont fait écho à des lignes similaires à celles qu’ils utilisaient dans les années 1980. Cette fois, en plus d’attirer l’attention sur les incertitudes qui subsistent, l’industrie a directement contesté le consensus scientifique.

Certains des défenseurs de la cuisinière à gaz sont les mêmes consultants qui ont défendu les industries du tabac et des produits chimiques dans des litiges liés à des problèmes de santé.

Une audience en novembre dans le comté de Multnomah, dans la région de Portland, dans l’Oregon, sur les cuisinières à gaz en tant que risques de pollution, a donné un aperçu de cette stratégie. Des médecins et des avocats publics ont témoigné contre les appareils à gaz en raison du NO2 qu’ils émettent. L’appareil à gaz avait également ses défenseurs, dont Julie Goodman, une épidémiologiste employée par la société de conseil Gradient, qui a fait valoir que «les concentrations moyennes de NO2 à long terme dans les foyers équipés d’une cuisinière à gaz ne sont pas un problème de santé potentiel. Surtout, il est bien établi que la ventilation atténue les émissions de cuisson, quelle que soit la source d’énergie utilisée.

L’entreprise de Goodman avait été embauchée par l’American Gas Association pour contester la recherche sur les cuisinières à gaz, selon une lettre à l’American Medical Association temporairement publiée sur le site Web de l’association. La lettre indiquait, en septembre, qu’AGA avait embauché Gradient pour le conseil. Dans une récente interview dans le New York Times, Goodman a ajouté : “lorsque l’on considère l’ensemble de la littérature, les preuves épidémiologiques disponibles ne sont pas suffisantes pour étayer la causalité en ce qui concerne les cuisinières à gaz et les effets néfastes sur la santé”.

Une tendance similaire a émergé dans le recul de l’industrie du gaz sur les cuisinières à gaz. Les réponses d’AGA ont souligné qu’il n’y a aucune preuve concluante que la cuisson au gaz soit nocive, et aucune causalité claire entre l’asthme et la pollution par la cuisinière. Après tout, ce n’est pas la seule source de dioxyde d’azote ou d’autres polluants à laquelle nous sommes exposés.

Mais malgré toutes les discussions sur l’incertitude entourant les risques liés aux appareils à gaz et aux cuisinières à gaz dans 70 millions de foyers américains, de nombreux épidémiologistes, pédiatres et autres scientifiques se sentent en confiance. Le gaz produit des polluants, et sans aucune ventilation, il peut être dangereux pour la santé. Même lorsque le gaz est ventilé, les émissions ne disparaissent pas ; il contribue simplement au smog extérieur au lieu de la mauvaise qualité de l’air intérieur.

Les républicains ont affirmé que les récentes nouvelles sur les cuisinières à gaz étaient une façade ou une distraction lancée par une administration Biden déterminée à priver les gens de leurs libertés (pour répéter, ni Biden ni le CPSC n’interdisent la cuisinière). Le représentant Jim Jordan (R-OH) a tweeté vendredi: “Peut-être que si l’administration Biden n’était pas si inquiète d’interdire vos cuisinières à gaz, elle aurait vu venir ce ballon espion chinois.” Dans une récente lettre au CPSC, le sénateur JD Vance (R-OH) a qualifié la cuisinière à gaz de “nouveau” danger caché “qui repose sur des recherches limitées”. Et les forums de droite regorgent de conspirations, y compris la théorie selon laquelle “l’interdiction des cuisinières à gaz était de garder les documents classifiés mal gérés de Biden hors de l’actualité”.

Rien de tout cela n’est vrai. Les problèmes de pollution sont pratiquement aussi anciens que les cuisinières à gaz elles-mêmes. Il y a moins de débats sur la cuisinière à gaz que l’industrie du gaz naturel et ses alliés ne l’ont laissé entendre.