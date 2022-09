Les problèmes de santé de Samantha Ruth Prabhu menacent-ils sérieusement le sort de Yashoda et Shakuntalam au box-office ?

L’actrice populaire du sud de l’Inde Samantha Ruth Prabhu a toujours réussi à attirer l’attention avec ses côtelettes d’acteur exceptionnelles et ses looks super magnifiques. Le prochain projet de Samantha, Yashoda, aurait été prévu de sortir le jour de l’indépendance 2022. Si l’on en croit les rapports, les fabricants de Yashoda se sont retirés en raison d’une concurrence féroce. Récemment, un teaser de Yashoda a été dévoilé, mais il n’y avait aucune mention de la date de sortie dessus.

En parlant de l’autre projet de Samantha, le premier regard de Shaakuntalam est sorti en février 2022. Le premier regard de Samantha est sorti et cela a laissé ses fans attendre avec impatience son prochain film. Après quelques mois, les créateurs ont de nouveau lancé les promotions de Shaakuntalam avec le regard de Dev Mohan dessus. L’acteur Dev essaiera le rôle du roi Dushyant dans le film. Selon le film, Samantha s’est envolée pour les États-Unis pour le traitement de son problème de peau récidivant. Apparemment, Sam avait beaucoup souffert à cause de ce problème de peau et avait sombré dans la dépression.

Yashoda et Shaakuntalam sont des projets assez importants pour Samantha. Son implication dans les projets est cruciale. D’un autre côté, les réalisateurs n’ont aucune idée du moment où Samantha se rétablira et rebondira à nouveau pour les activités promotionnelles des deux films. Plusieurs médias indiquent que Samantha a apparemment restreint toutes ses apparitions publiques en raison de ses problèmes de santé.

Sur le plan personnel, Samantha a été éloignée de la flambée médiatique après la nouvelle de son divorce avec son ex-mari Naga Chaitanya. L’actrice s’est tenue super occupée avec ses engagements professionnels.