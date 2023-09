Les problèmes de santé de Poutine apparaissent alors que ses mains couvertes de veines sont repérées | Monde | Nouvelles

Le président russe Vladimir Poutine a fait part de ses inquiétudes quant à sa santé après qu’une de ses mains soit apparue particulièrement veineuse alors qu’il s’adressait aux journalistes après sa rencontre avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à commenter les images.

Un utilisateur de X a déclaré : « V vaisseaux sanguins/veines proéminents ? Cela semble peut-être une couleur étrange ? »

Un autre a ajouté : « On dirait des cicatrices dues à des injections intraveineuses, probablement à un traitement contre le cancer. »

Mais quelqu’un d’autre a souligné : « À mesure que vous vieillissez, votre peau s’amincit et perd de son élasticité, ce qui rend vos veines plus visibles. De plus, à mesure que vous vieillissez, les valvules de vos veines s’affaiblissent. Cela peut provoquer une accumulation de sang dans vos veines pendant un certain temps. période de temps plus longue. Cela élargit la veine.