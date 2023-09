Les problèmes de santé de Feinstein étaient bien plus graves que ce qui a été révélé publiquement : ce que nous savons

La sénatrice Dianne Feinstein, démocrate de Californie, assiste jeudi à une réunion du comité judiciaire du Sénat à Capitol Hill. (Kent Nishimura/Los Angeles Times via Getty Images)

Le bureau de la sénatrice Dianne Feinstein a confirmé jeudi que les complications du zona chez la députée californienne de 89 ans étaient bien plus graves qu’on ne le pensait auparavant.

La révélation fait suite à un article du New York Times révélant que le zona de Feinstein s’était propagé à son visage et à son cou, « provoquant des troubles de la vision et de l’équilibre et une paralysie faciale connue sous le nom de syndrome de Ramsay Hunt » et avait provoqué un cas d’encéphalite non signalé auparavant, un complication rare mais potentiellement débilitante qui provoque une inflammation du cerveau.

Adam Russell, porte-parole de Feinstein, a déclaré dans un communiqué que l’encéphalite « s’est résolue peu de temps après sa sortie de l’hôpital en mars ». Elle continue de souffrir de complications liées au syndrome de Ramsay Hunt, a ajouté Russell dans le communiqué publié après la publication de l’article du Times.

Voici tout ce que nous savons sur la santé de Feinstein et son impact sur son travail au Sénat, tirés des reportages originaux et des partenaires de Yahoo News, notamment le Times, le Washington Post et d’autres.

Dans quelle mesure les complications de Feinstein sont-elles rares ?

Très. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unisle zona touche un tiers des Américains, mais le syndrome de Ramsay Hunt et l’encéphalite sont beaucoup moins courants et peuvent être graves.

Michael Wilson, médecin spécialisé dans l’encéphalite à l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré au Washington Post que le risque d’encéphalite post-zona est d’environ « un sur mille ».

Les symptômes de l’encéphalite comprennent « de la fièvre, des maux de tête, une sensibilité à la lumière ou au son, une raideur de la nuque, voire des convulsions et une perte de conscience », indique le journal.

Le syndrome de Ramsay Hunt, causé par le même virus qui cause la varicelle et le zona, est également très rare. Selon la clinique Mayoelle est plus fréquente chez les personnes âgées, touchant généralement les personnes de plus de 60 ans.

Mais les plus jeunes peuvent aussi en bénéficier. L’année dernière, Justin Bieber, 29 ans, a annoncé qu’il souffrait du syndrome de Ramsay Huntce qui lui a paralysé un côté du visage et l’a contraint à reporter sa tournée.

Combien de temps Feinstein est-il parti ?

Feinstein, qui siège au puissant comité judiciaire du Sénat, est revenue à Washington la semaine dernière après des mois d’absence du Sénat alors qu’elle se remettait de son cas de zona, diagnostiqué en février. Le même mois, la démocrate californienne pour six mandats a annoncé qu’elle ne se représenterait pas en 2024.

Son congé prolongé a suscité des inquiétudes parmi les démocrates concernant les votes manqués et a suscité de nombreux appels à sa démission. Son absence du comité judiciaire a retardé les nominations judiciaires du président Biden et a compromis la capacité du comité à émettre des assignations à comparaître pour enquêter sur les nombreux rapports sur la corruption de la Cour suprême.

Feinstein a déclaré le mois dernier que son retour avait été « retardé en raison de complications persistantes » liées à son diagnostic de zona et qu’elle n’avait pas été autorisée à voyager par ses médecins.

Elle a également demandé au chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, de « permettre à un autre sénateur démocrate de siéger temporairement » au sein du panel « jusqu’à ce que je sois en mesure de reprendre mes travaux en commission ».

Que s’est-il passé lorsqu’elle est retournée au travail ?

Lorsqu’elle est finalement revenue à Capitol Hill, elle semblait remarquablement fragile.

« Utilisant un fauteuil roulant, avec le côté gauche de son visage gelé et un œil presque fermé, elle semblait désorientée alors qu’un assistant la guidait à travers les couloirs de marbre du Sénat, se plaignant de manière audible que quelque chose était coincé dans son œil », a rapporté le Times.

Et lorsqu’elle s’est entretenue avec un petit groupe de journalistes quelques jours plus tard, Feinstein, qui aura 90 ans le mois prochain, a semblé confuse lorsqu’on l’a interrogée sur les bons vœux qu’elle avait reçus de ses collègues du Sénat depuis son retour.

«Je ne suis pas partie», a-t-elle déclaré, selon le Los Angeles Times. « J’ai été ici. J’ai voté. S’il vous plaît, sachez ou ne savez pas. »

L’échange n’a pas fait grand-chose pour apaiser les appels à la démission de Feinstein, auxquels elle a résisté.

« La sénatrice considère toujours ce poste comme sa vocation et n’est pas plus réceptive à une conversation sur la démission qu’elle ne l’était en 2018, lorsqu’elle a décidé de briguer un autre mandat malgré des questions sur son acuité mentale », a déclaré le New York Times, ajoutant : « Des personnes proches d’elle plaisantent en privé en disant que peut-être que lorsque Feinstein sera mort, elle commencera à envisager de démissionner. »

« Je suis de retour à Washington, je vote et j’assiste aux réunions du comité pendant que je me remets de complications liées à un diagnostic de zona », a déclaré Feinstein dans un communiqué jeudi. « Je continue à travailler et à obtenir des résultats pour la Californie. »

Qui se présente pour la remplacer ?

Feinstein ne se présente pas à la réélection l’année prochaine et trois éminents représentants démocrates se battent pour la remplacer.

Barbara Lee, 76 ans, siège au Congrès depuis 1998, représentant la région de la baie de San Francisco. Lee a été le seul membre du Congrès à ne pas voter en faveur de l’autorisation du recours à la force militaire après les attentats du 11 septembre et bénéficie de nombreux soutiens de la part des progressistes, du Congressional Black Caucus et de hauts responsables californiens, comme le procureur général de l’État et les maires de Los Angeles. Angeles et San Francisco.

Katie Porter, 49 ans, est entrée au Congrès dans ce qui a été décrit comme la « vague bleue » des progressistes démocrates de 2018, représentant un district du comté d’Orange plus compétitif que ceux représentés par ses rivaux au Sénat. Dès son entrée au Congrès, elle a rapidement établi un réputation de poseur difficile lors des audiences des commissions. Porter a récemment publié un mémoire et a obtenu le soutien de la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., qui était son professeur à la faculté de droit de Harvard.

Adam Schiff, 62 ans, représente un district de la région de Los Angeles depuis 2001 et a été le principal responsable de la première destitution de l’ancien président Donald Trump. L’ancien président de la Chambre des représentants a reçu le soutien de l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et de près de deux douzaines d’autres membres de la Chambre des représentants de Californie, en plus de détenant un avantage significatif en matière de collecte de fonds sur ses adversaires.