Les problèmes de responsabilité incitent le conseil du comté de Lee à rejeter l’ordonnance UTV – Shaw Local

DIXON – Le comté de Lee n’autorisera pas les UTV à rouler sur les routes du comté, craignant que le risque de responsabilité ne soit trop élevé.

Le conseil du comté de Lee a récemment rejeté une ordonnance UTV qu’un comité spécial a passé des mois à rédiger dans une décision de 7 contre 13 contre la mesure avec une abstention.

Le conseil a entamé des discussions sur l’autorisation des UTV sur les routes de comté il y a environ six ans après avoir été approché par le Blackhawk Trail Riders Club, qui cherchait à créer un sentier régional connecté. Le vote a calé après que des inquiétudes ont été exprimées concernant la sécurité et la responsabilité, et les membres espéraient que l’État finirait par adopter une législation les autorisant sur les routes avec des limites de vitesse supérieures à 35 mph.

La loi de l’État exige que les véhicules hors route de 64 pouces de large ou moins ne soient autorisés que dans les rues jusqu’à 35 mph, ce qui créerait un problème pour les routes de comté conçues pour des vitesses plus élevées telles que 55 mph.

Le comité a décidé de contourner la loi de l’État en réglementant les véhicules de 65 pouces dans l’ordonnance.

« Pionnier » par le comté faisant sa propre loi pourrait signifier un plus grand risque de responsabilité pour le comté, a déclaré le procureur de l’État, Charley Boonstra. Le comté dirait que les véhicules étaient légaux et sûrs pour les routes si l’ordonnance était adoptée, a-t-il ajouté.

L’ordonnance exigeait que les véhicules soient homologués pour la rue, ce qui signifie qu’ils avaient besoin de ceintures de sécurité, de clignotants et d’autres dispositifs de sécurité.

Jack Skrogstad, président du comité UTV du comté, a travaillé pour voir quels cantons et villes ont déjà adopté de telles ordonnances et pour compter combien seraient intéressés à en créer une qui s’alignerait sur celle du comté.

Cependant, certains cantons ont reconsidéré suite aux conseils d’une lettre de TOIRMA, qui fournit une couverture d’assurance aux cantons de l’Illinois, affirmant que l’autorisation des UTV constituerait un risque de responsabilité pour les municipalités.

Après que quelques-uns se soient retirés, le comté s’est retrouvé avec six des 22 cantons à bord pour avoir autorisé les UTV. Les villes autorisant les UTV incluent Dixon, Amboy et Paw Paw.

Le comté a ensuite vérifié auprès de son fournisseur, l’Agence de gestion des risques des comtés de l’Illinois, et Skrogrstad a déclaré que même s’ils n’avaient peut-être pas de taux plus élevés, il y aurait un plus grand risque de responsabilité. Par exemple, le comté pourrait être passible d’un procès de plusieurs millions de dollars s’il y avait un décès d’UTV sur les routes du comté.

“Je pense qu’avec la responsabilité supplémentaire, je pense simplement que nous ferions mieux d’aller comme nous allons en ce moment”, a déclaré le président du conseil d’administration, Bob Olson.

Le conseil allait se pencher sur l’ordonnance en juin, mais a décidé de reporter un vote après que Calvin Messer, Ashton, 15 ans, a été tué dans un incident de renversement d’UTV entre Ashton et Franklin Grove où deux autres ont été blessés.

