Les problèmes de réglementation de Didi pourraient bien commencer

Dans les documents déposés par Didi avant son introduction en bourse, la plateforme chinoise de covoiturage n’a pas manqué d’avertissements aux investisseurs que les régulateurs à Pékin planaient. Après le régulateur Internet, l’organisme de surveillance antitrust et l’autorité fiscale de la Chine l’a convoqué et plus de 30 autres sociétés Internet pour une réunion en avril, a déclaré Didi, la société a examiné ses opérations et « a découvert un certain nombre de domaines qui pourraient être jugés problématiques du point de vue de la conformité ». Même si des représentants du gouvernement ont effectué des inspections sur place, Didi a déclaré qu’il ne pouvait pas garantir aux investisseurs qu’il éviterait les sanctions. Ces avertissements faisaient à peine allusion à la répression soudaine qui a interrompu la soirée de sortie de Didi. Les actions de Didi ont perdu un cinquième de leur valeur mardi et ont de nouveau chuté en début de séance à New York mercredi. La société se négociait 16% en dessous de son prix d’introduction en bourse d’une semaine plus tôt. Le plongeon est né d’une série d’actions rapides prises par les agences gouvernementales à Pékin, où les principaux décideurs ont déclaré cette semaine qu’ils viseraient à renforcer la surveillance des entreprises chinoises qui, comme Didi, cotent leurs actions sur des bourses à l’étranger.

Quelques jours seulement après l’introduction en bourse de Didi, le régulateur chinois de l’Internet a demandé à l’entreprise de cesser d’inscrire de nouveaux utilisateurs afin qu’elle puisse procéder à un examen de la cybersécurité. Ensuite, l’agence a ordonné que l’application de Didi soit supprimée des magasins mobiles en raison de préoccupations concernant la collecte de données. Puis, mercredi, l’autorité antitrust chinoise a giflé Didi et d’autres sociétés technologiques, dont Alibaba, avec amendes modestes pour ne pas avoir signalé à l’avance les accords de fusion à l’agence. (Didi a signalé la possibilité de telles pénalités dans ses divulgations d’IPO.) Un représentant de Didi a refusé de commenter. La société a déclaré qu’elle n’était pas au courant des plans des régulateurs pour l’examen de la cybersécurité ou l’interdiction des nouveaux téléchargements avant qu’elle ne soit rendue publique. Mais Jason Hsu, directeur des investissements chez Rayliant, un gestionnaire d’actifs qui investit dans des titres chinois, a déclaré que les régulateurs chinois ont généralement des discussions avec les entreprises sur les mesures réglementaires qu’elles sont sur le point de prendre. « On pourrait donc supposer qu’avant son introduction en bourse, Didi était au courant d’une éventuelle enquête officielle à venir », a déclaré M. Hsu.

La cotation de la société s’est achevée à un rythme effréné. Il a déposé des documents préliminaires le 10 juin. Deux semaines plus tard, il a révélé une fourchette de prix anticipée pour son action. Ses actions se négociaient moins d’une semaine après cela. Ne pas divulguer la connaissance préalable des décisions réglementaires évoluant sur le marché pourrait rendre Didi et les banques qui ont organisé l’offre publique initiale – Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase – vulnérables aux poursuites des investisseurs et aux problèmes réglementaires aux États-Unis. Les représentants des banques et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont refusé de commenter. Didi est représenté aux Etats-Unis par Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, qui n’a pas immédiatement commenté.

Mais la protection des données et la sécurité des réseaux ne sont pas les seuls fronts sur lesquels les responsables chinois pourraient tourner autour de Didi. Cela signifie que la société, ses investisseurs et ses souscripteurs pourraient avoir des surprises encore plus désagréables.

L'autorité antitrust chinoise a scruté l'industrie Internet du pays avec une vigueur sans précédent ces derniers mois, accusant les géants de l'entreprise d'abuser de leur taille et de leur pouvoir de marché. En avril, elle a infligé une amende de 2,8 milliards de dollars à Alibaba, dont les actions sont également cotées aux États-Unis, pour avoir empêché les commerçants de ses bazars de vendre sur d'autres plateformes en ligne. À un niveau plus local, Didi s'est battu pendant des années avec les autorités municipales en Chine au sujet des permis et licences d'exploitation. La société a reconnu dans ses documents d'introduction en bourse que bon nombre de ses chauffeurs en Chine n'avaient pas obtenu la licence dont ils avaient besoin pour fournir des services de covoiturage. Pékin et Shanghaï, par exemple, exigent que les chauffeurs de VTC soient des résidents locaux, mais dans les deux villes, il est très difficile pour les gens de s'inscrire en tant que résidents locaux afin de contrôler la croissance démographique.

Et un « grand » nombre de voitures sur sa plate-forme pourrait ne pas avoir le permis de véhicule nécessaire, a déclaré Didi dans ses documents d’introduction en bourse. Les voitures utilisées pour les services de covoiturage en ligne en Chine doivent répondre à certains critères de sécurité pour obtenir de tels permis. L’annonce par les principaux décideurs chinois cette semaine qu’ils chercheraient à renforcer la réglementation des sociétés chinoises cotées à l’étranger fait qu’il est très possible que d’autres régulateurs chinois décident de prendre des mesures contre Didi. Le gouvernement document de politique publié mardi a déclaré qu’une réglementation plus stricte du marché des capitaux devrait être combinée à des efforts plus larges pour maintenir la sécurité nationale et la stabilité sociale, une indication du sérieux avec lequel Pékin traite désormais ces questions. Différentes agences gouvernementales chinoises doivent généralement se consulter, même si elles ne se coordonnent pas nécessairement directement sur les enquêtes de grandes entreprises telles que Didi, a déclaré Wendy Ng, qui étudie le droit chinois de la concurrence à l’Université de Melbourne. Parfois, d’autres agences peuvent repousser s’ils pensent que l’affaire est faible ou que leur champ de réglementation est empiété. « Mais dans cet environnement, où il semble que les vannes, du moins pour le moment, se soient ouvertes pour donner aux régulateurs le feu vert pour freiner les plateformes numériques, alors il semble qu’il est beaucoup moins probable que d’autres régulateurs résistent », dit le professeur Ng. Par exemple, si le régulateur chinois de l’Internet détermine que Didi n’a pas protégé les données des utilisateurs, cela pourrait alimenter une enquête de l’organisme de surveillance antitrust pour savoir si la société l’a fait pour évincer ses concurrents, a déclaré le professeur Ng. « C’est précisément ce dont parlent les régulateurs antitrust partout dans le monde : si oui ou non une violation de la vie privée pourrait également être la preuve d’un abus de position dominante », a-t-elle déclaré. Les États-Unis tentent de durcir leurs propres règles pour les sociétés étrangères cotées sur les bourses américaines. Les législateurs de Washington qui ont appelé les régulateurs américains à avoir plus de pouvoir sur les entreprises chinoises soulignent le gâchis de Didi pour soutenir leur cause.