Les problèmes de radon et de sécurité routière abandonnent le développement de duplex dans la mission supérieure de Kelowna

Les préoccupations en matière de santé, de sécurité et d’environnement ont fait dérailler un développement multifamilial proposé pour un quartier d’Upper Mission.

Les promoteurs espéraient construire 30 duplex et une maison unifamiliale sur la propriété du 949 Hewetson Court, près du parc Peak Mountain de Kuiper.

Le Hewetson Residents Group a fourni une pétition de 300 noms et 48 pages de documentation au conseil en opposition au projet lors d’une audience publique le 14 février.

« Croyez-moi, je sais à quoi cela ressemble », a déclaré Ryan Archambault, porte-parole. “Alors que Kelowna continue de connaître une croissance démographique massive et un déficit d’offre de logements connexe, vous pouvez presque entendre les chants des centres résidentiels ‘pas dans ma cour.’ Ce n’est pas ce groupe.

D’autres voisins ont estimé que la zone n’est pas conçue pour gérer l’ajout d’un développement multifamilial.

“C’est escarpé, instable, rocheux et au sommet d’une montagne, et selon le propre rapport géotechnique des développeurs identifié comme étant sensible aux glissements de terrain”, a déclaré un habitant.

En 2021, l’arrière-cour d’une maison sur Clarance Avenue, à deux pâtés de maisons, glisse sur Lakecrest Court. Le dynamitage était en cours dans la région à l’époque.

Un autre résident de Hewetson Court, qui est un oncologue spécialisé dans le cancer du poumon, a fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité d’une augmentation des niveaux de radon dans les maisons de la région due au dynamitage si le développement progressait.

“Je suis préoccupé par ma santé et celle de mes voisins, et surtout, je suis préoccupé par la santé de ma famille.”

Le radon est l’une des principales causes de cancer du poumon.

Le directeur du développement communautaire et de la planification de la ville de Kelowna, Dean Strachan, a noté que les travaux de dynamitage sont réglementés par la province et que le radon est un problème.

«Le code du bâtiment de la Colombie-Britannique a des exigences pour la construction de nouvelles maisons afin de protéger les résidents de ces maisons», a-t-il ajouté.

Les résidents de la région ont également exprimé leur inquiétude quant aux dommages éventuels causés à leurs maisons par le dynamitage, la configuration des routes de la région et l’impact de l’augmentation de la circulation. Plusieurs conseillers ont déclaré avoir conduit le quartier et ont commenté l’étroitesse des routes.

Com. Gord Lovegrove a ajouté qu’un développement à flanc de colline peut être un spectacle d’horreur potentiel.

“Il y a des lacets, des collines, des parcs sans suffisamment de places de stationnement, des enfants qui jouent dans la rue et des problèmes de stabilité des pentes, c’est le plus important pour moi.”

De nombreux résidents ont déclaré qu’ils pourraient accepter un développement unifamilial, ce pour quoi la propriété est actuellement zonée.

Le conseil a voté contre l’octroi d’une deuxième et d’une troisième lectures pour rezoner la propriété, les conseillers Loyal Wooldridge et Luke Stack étant les seuls à voter en faveur.

“Je pense que c’est très cohérent avec ce qui a toujours été prévu sur ce lot, une sorte de logement en grappe”, a déclaré Stack.

Le maire Tom Dyas s’est retiré de la discussion et du vote en invoquant un conflit d’intérêts, car un architecte du projet était un client de son entreprise précédente.

