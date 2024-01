Les problèmes de prostate sont incroyablement courants. Voici pourquoi et comment les traiter.

De nombreux hommes gardent le silence sur leurs problèmes de prostate, mais ignorer ce problème de santé omniprésent ne les fera pas disparaître. Le roi Charles, qui subit une intervention chirurgicale cette semaine pour une hypertrophie de la prostate,aurait annoncé publiquement son état de santé pour encourager d’autres hommes à se faire dépister.

Environ un homme sur huit sera diagnostiqué personnes atteintes d’un cancer de la prostate au cours de leur vie, et la moitié des personnes âgées de 51 à 60 ans souffriront d’une hypertrophie bénigne de la prostate. Ce numéro grimpe à 70 pour cent chez les hommes âgés de 60 à 69 anset 90 pour cent chez les hommes de plus de 85 ans.

Arvin George, directeur du programme de lutte contre le cancer de la prostate de Johns Hopkins Medicine, affirme que les experts ne connaissent pas la combinaison exacte de facteurs génétiques, environnementaux, alimentaires ou autres qui jouent un rôle dans les problèmes de prostate à mesure que les hommes vieillissent. Cela signifie qu’il n’y a pas de chemin facile pour les éviter. « Qu’il s’agisse d’une hypertrophie de la prostate ou d’un cancer de la prostate, il n’existe pas de « pomme par jour » pour prévenir cela », dit-il.

Heureusement, il existe des moyens d’y faire face. Les hommes qui souffrent de problèmes urinaires disposent de nombreuses options de traitement. Et même si le cancer de la prostate reste malheureusement courant, de nouvelles recherches suggèrent que de nombreux hommes peuvent retarder le traitement en toute sécurité, voire l’éviter complètement.

Qu’est-ce que la prostate et une hypertrophie de la prostate ?

La prostate est une glande de la taille d’une noix qui aide à produire le sperme, le liquide qui achemine les spermatozoïdes vers l’ovule après l’éjaculation. Il est enroulé autour de l’urètre, le tube qui transporte le sperme et l’urine hors du corps, ce qui signifie qu’une prostate en croissance peut pincer l’urètre.

L’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), ou hypertrophie de la prostate, survient lorsque la glande double, voire triple, de taille chez les hommes âgés – pensez à cette noix qui atteint la taille d’un citron. Cela peut rendre difficile la miction et la vidange complète de la vessie. Les personnes atteintes peuvent également devoir uriner plus fréquemment, surtout la nuit, ou le faire involontairement.

Quelles sont les causes d’une hypertrophie de la prostate et comment la traiter ?

Le facteur le plus important dans le développement d’une hypertrophie de la prostate est vieillir simplement, probablement parce que le corps subit des changements dans l’équilibre des hormones sexuelles. L’HBP est également plus fréquente chez les personnes ayant des antécédents familiaux de cette maladie. quelques preuves que les hommes obèses ou qui présentent des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et de diabète peuvent être plus susceptibles d’avoir une hypertrophie de la prostate. Il n’y a absolument aucune preuve que les relations sexuelles provoquent des problèmes de prostate, dit George pour le rassurer.

Environ la moitié des hommes présentant une hypertrophie de la prostate ne présentent aucun symptôme. “Si cela ne provoque pas de symptômes, il n’y a vraiment pas de quoi s’inquiéter”, explique Nick Ridgman, responsable de l’information sur la santé et du soutien clinique chez Cancer de la prostate au Royaume-Uni.

Parfois, l’HBP peut causer des problèmes de santé comme des infections fréquentes des voies urinaires ou des problèmes rénaux. Mais les symptômes typiques sont un problème de qualité de vie et les traitements se concentrent sur l’atténuation des inconvénients liés aux problèmes urinaires. Le simple fait de réduire la consommation de liquides, surtout le soir, ou de limiter les diurétiques comme la caféine et l’alcool peut aider. Pour ceux qui ont besoin de plus de soulagement, les médicaments peuvent détendre les muscles autour de la prostate, voire la rétrécir, et les traitements chirurgicaux peuvent réduire la taille de la prostate.

Selon George, les décisions de traitement dépendent mieux de la mesure dans laquelle un individu est gêné par ses propres symptômes. «Certains hommes se réveillent pour uriner plusieurs fois par nuit, mais ils se rendorment immédiatement et tout va bien», dit-il. « D’autres n’ont peut-être pas accès régulièrement à une salle de bain, ce qui peut avoir un impact considérable sur leur qualité de vie. »

Quels sont les risques de développer un cancer de la prostate ?

Les hommes qui vivent assez longtemps auront probablement un cancer de la prostate ; 70 pour cent des plus de 70 ans ont des cellules cancéreuses dans la prostate même si elles n’ont pas été diagnostiquées. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le cancer de la prostate est le deuxième cause de décès par cancer chez les hommes, derrière le cancer du poumon et des bronches. L’âge moyen au moment du diagnostic est de 67 ans et les diagnostics sont rares chez les hommes de moins de 40 ans.

Les scientifiques sont encore en train de démêler les mutations génétiques liées au cancer de la prostate, mais ils savent que le risque est familial. Un homme qui a au moins deux parents proches de sexe masculin (père ou frères) atteints d’un cancer de la prostate est cinq à dix fois plus susceptible d’être lui-même diagnostiqué. Pour des raisons pas encore entièrement comprises, les hommes d’ascendance africaine sont particulièrement exposés: Les hommes noirs sont 70 pour cent plus susceptibles de développer un cancer de la prostate et sont également plus susceptibles d’en mourir.

Le cancer de la prostate peut également se propager aux tissus environnants ou, pire encore, se propager plus largement dans tout le corps. Heureusement, la plupart des cas sont localisés et offrent d’excellents résultats ; 95 pour cent des hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate survivent au moins 15 ans.

Comment savoir si on a un cancer de la prostate ?

George note que de nombreux hommes qu’il voit présentant des symptômes urinaires gênants s’inquiètent, à juste titre, d’un cas grave de cancer de la prostate. « C’est probablement l’idée fausse la plus répandue parmi les patients et même dans la communauté médicale », dit-il.

Dans des pays comme les États-Unis, où le dépistage est courant depuis des décennies, le cancer de la prostate est souvent détecté bien avant qu’une personne ne développe des symptômes, explique-t-il. “Le plus souvent, lorsqu’un homme présente des symptômes, il est très peu probable qu’ils soient liés au cancer de la prostate, et le plus souvent, ils sont simplement liés à une hypertrophie de la prostate.”

L’American Urological Association recommande que la plupart des hommes âgés de 55 à 69 ans subissent un dépistage du cancer de la prostate tous les deux ans, mais parler avec un médecin de vos propres facteurs de risque peut affiner cette recommandation. Ceux qui présentent des facteurs de risque plus élevés, comme les hommes noirs et les personnes dont les proches parents sont atteints du cancer de la prostate, pourrait faire un dépistage plus tôt et plus souvent.

Pourquoi certaines personnes pourraient ne pas traiter le cancer de la prostate

Le dépistage peut identifier les cancers de la prostate présentant un risque élevé de propagation et permettre aux médecins de les traiter rapidement, sauvant ainsi des vies.

Mais certains experts affirment que le dépistage présente des inconvénients. Les tests sanguins d’antigène prostatique spécifique (PSA), qui identifient les protéines produites par la prostate, peuvent produire des résultats faussement positifs et faussement négatifs, ce qui peut entraîner un stress ou des traitements inutiles. Pour mille hommes dépistés entre 55 et 69 ans, environ un décès sera évité.

De plus, de nombreux cancers de la prostate évoluent lentement et ne causent jamais de problèmes. En fait, des recherches récentes montrent que de nombreux hommes atteints d’un cancer de la prostate pourraient bénéficier de ne pas le traiter du tout, mais simplement de garder un œil vigilant. Une étude publiée dans le Journal de la Nouvelle-Angleterre La médecine a montré en avril 2023 que la surveillance active du cancer de la prostate avait l’avantage mêmes taux de survie élevés à 15 ans que ceux d’interventions beaucoup plus agressives comme la radiothérapie et la chirurgie.

La même étude a souligné les effets secondaires de ces traitements, notant qu’ils peuvent causer des problèmes persistants de fonction sexuelle et de miction plus longtemps qu’on ne le pensait, jusqu’à 12 ans. « Ce sont des problèmes très graves à long terme qui pèsent sur les gens », déclare Ridgman. « Les données montrent que les hommes peuvent vivre avec un cancer de la prostate localisé et à faible risque pendant de nombreuses années, voire décennies, sans avoir besoin d’un traitement actif. »

Et même si leurs problèmes urinaires ne signifient généralement pas du tout un cancer, les hommes n’ont pas besoin de souffrir en silence lorsqu’une aide est disponible.

«Si vous présentez des symptômes qui vous dérangent, parlez-en à votre médecin», explique George. “Nous ne voulons pas que les gens se résignent à penser, c’est ce qui m’arrive, et je dois juste faire face…