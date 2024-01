Les problèmes de ponctualité ferroviaire persistent en région parisienne

Île-de-France Mobilités a publié les chiffres consolidés de ponctualité des services ferroviaires RATP et SNCF en Île-de-France pour le mois de novembre 2023, révélant une déception persistante sur certaines lignes.

Le réseau de métro reste fortement compromis sur cinq lignes, ce qui a conduit Île-de-France Mobilités à engager des plans de relance visant à améliorer ces lignes et à assurer le bon fonctionnement de tous les trains et métros selon le planning de transport d’Île-de-France Mobilités. Des résultats positifs sont déjà visibles sur la ligne 7, qui a montré des améliorations substantielles.

Du côté de la SNCF, le mois de novembre s’est avéré difficile en raison de l’impact des tempêtes Ciaran et Domingos. Hormis les perturbations liées à la météo, les lignes RER B, C et D en difficulté persistent.

Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités, souligne l’urgence pour la RATP et la SNCF de résoudre rapidement les problèmes sur toutes les lignes en difficulté et d’assurer l’exploitation ponctuelle de tous les trains et métros conformément aux directives d’Île-de-France Mobilités, qui ce n’est pas le cas actuellement. Un conseil d’administration extraordinaire le 29 janvier accueillera les présentations de Jean Castex, président de la RATP, et de Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, détaillant l’avancement des plans de relance en cours. Pécresse rappelle que les objectifs de performance fixés par Île-de-France Mobilités doivent être atteints le plus rapidement possible sur chaque ligne.

Métro

En termes de régularité du métro aux heures de pointe, huit lignes sont sur le point d’atteindre leurs objectifs contractuels, la ligne 14 dépassant les attentes et les lignes 1, 2, 4, 5, 9, 10 et 11 proches de leurs objectifs. La ligne 7 s’est améliorée, sortant de la catégorie en difficulté, atteignant une ponctualité proche de 90 % aux heures de pointe. En outre, cinq lignes continuent de faire face à des défis importants : les lignes 3, 6, 8, 12 et 13.

Les causes de ces difficultés font écho à celles du mois d’octobre : indisponibilité des chauffeurs (en raison de l’absentéisme et de problèmes de recrutement), difficultés de maintenance des infrastructures et du matériel roulant de la RATP, ou encore augmentation des colis suspects. Suite à une baisse de ponctualité en septembre 2023 par rapport à juin de la même année, Pécresse a demandé à la RATP de mettre en œuvre des plans d’actions sur chaque ligne en difficulté pour remédier rapidement aux problèmes de ponctualité.

Ces plans d’actions seront complétés par des actions mensuelles, ciblant notamment l’indisponibilité des chauffeurs. La RATP finalise un important plan de recrutement, financé par Île-de-France Mobilités, qui permettra d’embaucher plus de 200 conducteurs supplémentaires dans les semaines à venir. Plusieurs actions visant à améliorer les conditions de travail des personnels de la RATP sont également en cours. Un plan de renforcement des actions de maintenance des infrastructures et du matériel roulant est mis en œuvre et la RATP intensifie la communication dans les trains pour lutter contre les abandons de colis.

Train/RER

Les chiffres de ponctualité des trains et du RER en novembre ont été fortement affectés par les tempêtes Ciaran et Domingos. Ciaran a conduit début novembre à des arrêts préventifs sur plusieurs lignes, avec des impacts notables sur le RER A Ouest, le RER C Nord, la ligne L, la ligne J, la ligne H, la ligne N, la ligne P et le tramway T13. Les Domingos, bien que moins graves, ont également affecté l’exploitation ferroviaire, provoquant des restrictions de vitesse, des perturbations et des annulations du 2 au 4 novembre.

En dehors de ces événements météorologiques, la ponctualité des trains et des RER a été globalement satisfaisante, à l’exception des lignes B, C et D qui restent confrontées à des difficultés, et de la ligne P, soumise à des limitations de vitesse temporaires à Chelles jusqu’à mi-novembre en raison de la SNCF. Le réseau fonctionne.

Île-de-France Mobilités met en avant la mise en service de 170 métros, trains et RER nouveaux et rénovés sur son réseau en 2024, l’intégralité de la commande étant financée pour moderniser le matériel roulant du métro. En 2024, la ligne 4 sera entièrement automatisée, tous les métros de la ligne 11 (la plus ancienne du réseau) seront renouvelés et semi-automatisés, tandis que les lignes 6 et 8 continueront de recevoir des métros rénovés.

Concernant la ligne 13, l’appel d’offres d’automatisation a été lancé en décembre 2023. Conformément à l’engagement d’Île-de-France Mobilités d’améliorer significativement l’information des voyageurs, des efforts sont en cours pour remplacer tous les indicateurs de quai sur les lignes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 avec écrans numériques « PANAME » indiquant les messages de congestion et de perturbation. Cette initiative, d’un coût de 15 millions d’euros, est financée par Île-de-France Mobilités.

