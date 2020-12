Manchester City a accru la pression sur Mikel Arteta alors que les détenteurs de la Coupe de la Ligue se qualifiaient pour les demi-finales avec une démolition 4-1 d’Arsenal en difficulté mardi.

City a assuré que ce sera un Noël misérable pour Arteta, le patron d’Arsenal assiégé, en condamnant son équipe à une quatrième défaite lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues.

Gabriel Jesus n’a mis que trois minutes pour mettre City en tête à l’Emirates Stadium et bien qu’Alexandre Lacazette ait égalisé, ce fut une autre nuit de torture pour Arteta.

Le gardien de réserve d’Arsenal, Alex Runarsson, a commis une terrible erreur en laissant le coup franc de Riyad Mahrez se tortiller dans le filet.

Phil Foden et Aymeric Laporte se sont empilés sur la douleur d’Arsenal avec d’autres objectifs pour sceller la déroute.

« C’est difficile à prendre compte tenu de la façon dont le jeu s’est déroulé. Ce niveau d’adversaire, lorsque vous donnez les buts, rend le match impossible », a déclaré Arteta.

« Beaucoup de choses étranges se produisent dans chaque match et cela rend les choses vraiment difficiles.

« Runarsson n’a pas joué beaucoup de matchs pour nous. Nous faisons tous des erreurs et devons le soutenir. »

Languissant 15e de la Premier League après avoir perdu cinq de ses sept derniers matchs – leur pire début de saison depuis 1974-75 – Arsenal est en crise.

Au milieu des discussions sur les troubles dans les vestiaires, Arteta, qui a travaillé comme assistant de Pep Guardiola à City avant de rejoindre Arsenal il y a 12 mois, sera en danger de limogeage si la misérable course d’Arsenal se poursuit dans la nouvelle année.

« Nous devons renverser la vapeur. Si nous ne le faisons pas, nous avons de gros problèmes. C’est donc le moment qui va décider de notre saison », a déclaré Arteta.

« Sur la base de ce que nous avons montré ce soir contre des adversaires difficiles, j’ai des combattants dans mon équipe. »

Guardiola a défendu Arteta en déclarant: « C’est un manager incroyable. Je connais ses propositions et ce qu’il va faire.

« Pas même une petite série de mauvais résultats ne changera mon opinion. »

Arteta a fait huit changements par rapport à la défaite de samedi à Everton, mais City a fait sept changements de son propre chef et est toujours allé de l’avant en un clin d’œil.

Jésus, sans but lors de ses sept matchs précédents, a commencé le mouvement large sur la gauche lorsqu’il a nourri Foden et a fait une course astucieuse dans la surface de réparation des six mètres.

Le centre d’Oleksandr Zinchenko a atteint Jesus et, aidé par le coup de poing manqué de Runarsson, le Brésilien a inscrit une tête clinique au premier poteau pendant que la défense des Gunners se tenait debout et regardait.

Arsenal a égalisé contre le cours du jeu à la 31e minute alors que le centre de Gabriel Martinelli de la byline trouva Lacazette, qui se jeta en avant pour guider sa tête dans le toit du filet.

City a de nouveau été doué de la tête à la 54e minute lorsque Runarsson a fait un hachage complet sur le coup franc de Mahrez, l’international islandais permettant à un tir qui lui était droit de glisser entre ses gants comme un pain de savon.

Coup de grâce

Sans VAR en Coupe de la Ligue, la course de Foden à partir d’une position légèrement hors-jeu n’a pas été contrôlée et il a porté le coup de grâce avec un coup cool sur Runarsson.

Foden est devenu fournisseur à la 73e minute avec une croix taquine dirigée par Laporte.

City traîne huit points derrière le leader de la Premier League, Liverpool, mais ils sont invaincus lors de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues – ne concédant que deux buts au cours de cette période.

Les hommes de Guardiola ont remporté la Coupe de la Ligue au cours des trois dernières saisons et tentent de devenir la première équipe à la remporter quatre années de suite depuis Liverpool de 1981 à 1984.

Brentford, quatrième du championnat, a connu une victoire choc 1-0 contre Newcastle, équipe de Premier League, grâce au but de Josh Dasilva à la 66e minute dans l’ouest de Londres.

L’équipe de Thomas Frank avait déjà éliminé West Bromwich Albion, Southampton et Fulham en route pour les quarts de finale.

Leur quatrième scalp de Premier League les a emmenés dans leur toute première demi-finale de coupe nationale majeure.

« Je suis amèrement déçu et très frustré à cette minute », a déclaré le manager de Newcastle Steve Bruce.