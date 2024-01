Les problèmes de Mike Johnson s’aggravent

Bien que Mike Johnson ait adopté jeudi un accord de financement avec le Congrès, le président de la Chambre des représentants fait toujours face à des pressions politiques au sein de son parti.

Jeudi, la Chambre des représentants a voté en faveur d’une prolongation du financement à court terme afin d’éviter une fermeture du gouvernement. Il s’agit d’une solution temporaire pendant que le Congrès décide des détails d’un accord de 1,66 billion de dollars que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et Johnson, un républicain de Louisiane devenu président de la Chambre des représentants en octobre, ont accepté au début du mois.

Cependant, plus de Républicains ont voté contre le projet de loi que contre un projet de loi similaire visant à éviter une fermeture du gouvernement en novembre, avec 106 s’opposant à la résolution continue de jeudi et 93 s’opposant à l’accord de novembre, ce qui signifie que 13 Républicains de plus que la dernière fois.

Le président de la Chambre, Mike Johnson (devant), s’exprime aux côtés de Mike Rogers à la Maison Blanche le 17 janvier 2024. Johnson fait face à des critiques et des membres de son propre parti ont voté contre lui.

Les 23 républicains qui ont voté contre le non étaient :

Jodey Arrington, Texas,

Brian Babin, Texas

James Baird, Indiana

Jack Bergman, Michigan

Gus Bilirakis, Floride

Michael Burgess, Texas

Éric Burlison, Missouri

John Curtis, Utah

Neal Dunn, Floride

Scott Fitzgerald, Wisconsin

Glenn Grothman, Wisconsin

Andy Harris, Maryland

Ronny Jackson, Texas

Céleste Maloy, Utah

Mariannette Miller-Meeks, Iowa

Troy Nehls, Texas

Août Pfluger, Texas

Pete Sessions, Texas

Pete Stauber, Minnesota

Élise Stefanik, New York

Bryan Steil, Wisconsin

Derrick Van Orden, Wisconsin

Bruce Westerman, Arkansas

10 Républicains qui ont changé leur vote de oui à :

Jon Carter, Texas

Scott DesJarlais, Tennessee

Russ Fulcher, Idaho

Garret Graves, Louisiane

Greg Murphy, Caroline du Nord

Andy Ogles, Tennessee

Mike Rogers, Alabama

Michael Waltz, Floride

Rob Wittman, Virginie

Ryan Zinke, Montana

George Santos, qui représentait New York avant son expulsion de la Chambre, a voté non en novembre mais, compte tenu de son expulsion, n’a pas voté hier.

“C’est une perte pour le peuple américain de s’unir aux démocrates et de former une coalition gouvernementale pour faire ce que Schumer et le Sénat veulent faire”, a déclaré aux journalistes après le vote le président du House Freedom Caucus, Bob Good, qui s’était opposé aux deux votes.

Bien que le projet de loi temporaire soit adopté, Johnson pourrait rencontrer d’autres problèmes à l’avenir. Les Républicains sont préoccupés par les niveaux de dépenses dans l’accord global, qui comprend une aide supplémentaire à l’Ukraine, certains affirmant qu’il alignera les dépenses sur l’accord conclu l’année dernière entre le président démocrate Joe Biden et l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy. McCarthy a été évincé en octobre 2023 en raison de son accord avec les démocrates.

Certains représentants du Parti républicain ont également appelé à des changements dans la sécurité à la frontière sud, à la lumière de l’augmentation des rencontres suivies par les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis. Avant que le Sénat n’approuve le projet de loi lors d’un vote précédent jeudi, l’influent groupe conservateur républicain du House Freedom Caucus a demandé à Johnson d’envisager d’ajouter des politiques de sécurité aux frontières au projet de loi, mais Johnson a refusé.

Entre-temps, des mesures ont déjà été prises pour potentiellement évincer l’orateur. Avant le vote, la républicaine géorgienne Marjorie Taylor Greene a déclaré mercredi au journaliste d’Axios Andrew Solender : “Je présenterais la motion pour me retirer” si Johnson transférait le financement à l’Ukraine.

“Si les Républicains avaient une colonne vertébrale et si notre conférence restait soudée, nous aurions tout le pouvoir dont nous avons besoin pour résoudre la crise frontalière dès maintenant. Je suis complètement en désaccord avec [Speaker] Mike Johnson que nous n’y parviendrons pas. Je pense que si nous refusions de financer quoi que ce soit et que nous tenions bon, nous en sortirions gagnants”, a déclaré Greene au Examinateur de Washington‘s Washington Secrets lundi.

Après le vote, l’ancien stratège de Donald Trump, Steve Bannon, a demandé que Johnson soit démis de ses fonctions de président.

“Je veux dire, c’est dégoûtant”, a déclaré Bannon sur son Cellule de crise podcast. “Johnson… suspendu, vous savez, les deux tiers, il a dû suspendre les règles. Il a fait tout ce que McCarthy a fait. Pour moi, il doit y aller, il a fini. Il a prouvé sa faiblesse. Pas un iota de changement sur ” La frontière sud. Vous le financez. Vous avez accepté de financer la pièce. “

“Voici ce qui m’exaspère”, a déclaré Bannon. “Vous avez couru, vous avez couru contre ce public et lui avez pris de l’argent et vous l’avez fait travailler et, et, frappez aux portes et parcourez les quartiers, et vous avez menti. Vous, vous avez couru pour vous débarrasser du [former House Speaker Nancy] Les dépenses de Pelosi pour la sécurité et la militarisation de la frontière sud, tout cela et tout cela est dans ce projet de loi. »

Le fait qu’il ne s’agisse que d’une prolongation de quatre semaines n’a pas d’importance à ce stade, a poursuivi Bannon. “Non, non, non, non, non. Nous sommes dans cette affaire depuis cinq ou six mois. Maintenant, vous aviez tout le pouvoir. Vous devez forcer Biden à s’asseoir à la table et ne pas prendre un jour de neige. C’est dégoûtant. Vous partez.” ville.”

“Parlez de l’effondrement et de la capitulation de la Chambre aujourd’hui selon la vision biblique du monde”, a déclaré Bannon. “Si c’est ce que font les chrétiens, laissez-moi essayer l’Islam.”

Le projet de loi prolongera les délais de financement pour des agences comme le ministère des Anciens Combattants et le ministère des Transports jusqu’au 1er et au 8 mars.

Le Congrès doit maintenant adopter 12 projets de loi pour établir le budget annuel.