Les problèmes de mariage de Kim Kardashian et Kanye West – Meek Mill à un avortement blessant

Kim Kardashian et Kanye West se dirigent officiellement vers le divorce.

La star de L’incroyable famille Kardashian a embauché l’avocate Laura Wasser et a même cessé de porter son alliance lorsque les « négociations de règlement » ont commencé.

Maintenant, les documents judiciaires ont été déposés.

Cela vient après une période très difficile dans leur relation.

Des allégations de Kanye sur l’infidélité de Kim liées à Meek Mill au moment où Kanye a fondu en larmes en envisageant d’avorter leur premier enfant, voici tous les signes de 2020 que leur mariage était en difficulté …

Rencontre de Kim avec Meek Mill

Alors que le couple a été secoué par des rumeurs d’infidélité dans le passé – comme lorsque Kim était fortement enceinte de North – 2020 a vu la vie privée du couple diffusée encore plus publiquement.

Dans un article extraordinaire en juillet, Kanye s’est lancé dans une tirade choquante sur Twitter où il a accusé sa femme d’avoir triché avec Meet Mill.







(Image: AFP via Getty Images)



Kanye a laissé entendre dans les messages maintenant supprimés que Kim avait été infidèle avec le rappeur Meek lors de leur rencontre en 2018 à l’hôtel Waldolf.

À l’époque, Ye écrivait: « J’essaie de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek au Warldolf pour » la réforme de la prison « …

« Meek est mon homme et était respectueux … C’est mon chien … Kim était hors de la ligne …







(Image: Getty Images)



« Je vaux 5 milliards de dollars et plus par Christ … Mais tu n’écouteras pas MJ et maintenant tu les croiras ??? »

À l’époque, Meek Mill a nié avec fureur les allégations et les rumeurs ont finalement été dissipées.

Conflit avec Kris Jenner







(Image: Images GC)



La mère de Kim Kardashian a également fait l’objet de conflits dans les déclamations furieuses de Kanye sur les réseaux sociaux.

À un moment donné, la star de Yeezy a qualifié sa belle-mère de «Kris Jong-Un» et a affirmé qu’elle avait tenté de «l’enfermer».

Il a également qualifié Kris de suprémaciste blanc, ajoutant: « La suprématie blanche à son plus haut niveau sans plafond. »

Il a alors fait rage: « TOUTE POSITIVITÉ LORSQUE LE DIABLE ATTAQUE. MÊME SI JE NE VOIS JAMAIS MES ENFANTS JUSQU’À 18 ANS CAUSE QUE VOUS CROYEZ LES BLANCS.

Kanye révèle des détails personnels sur la discussion sur l’avortement

Toujours en juillet 2020, Kanye était sur scène lors de son propre rassemblement présidentiel lorsqu’il s’est lancé dans une tirade choquante dans laquelle il affirmait que le couple avait envisagé d’avorter leur première fille North.







(Image: REUTERS)



Kim demande le divorce de Kanye

Lors du rassemblement erratique, Kanye a déclaré: « Je me souviens que ma copine m’appelait en criant et en pleurant, et je pensais juste, parce qu’à ce moment-là j’étais un rappeur j’étais là-bas, [had] différentes copines et tout … et elle a dit: «Je suis enceinte». Et j’ai dit: «Oui! Et puis j’ai dit: «Oh oh». «

«Elle pleurait… et pendant un mois et deux mois et trois mois, nous avons parlé qu’elle n’avait pas cet enfant. Elle avait les pilules dans sa main.

Il a ajouté: « J’ai appelé ma femme et elle a dit: » Nous allons avoir ce bébé « et j’ai dit » Nous allons avoir cet enfant « . »

Kanye semble laisser entendre qu’il était également infidèle

Dans le même discours, Kanye a semblé suggérer qu’il avait « différentes copines et tout » au moment où Kim a appris pour la première fois qu’elle était enceinte.





(Image: REUTERS)



En 2013, la relation de Kim et Kanye a été secouée au milieu des rumeurs selon lesquelles il avait couché un mannequin appelé Leyla Ghobadi.

Cependant, le rappeur a toujours nié que les affirmations soient vraies.

À l’époque, un représentant a également déclaré à People que les allégations étaient malveillantes et fausses.

«Cette dernière attaque contre Kanye West et sa famille est totalement dénuée de fondement», a déclaré le représentant.

«C’est une tentative flagrante d’un individu égaré qui cherche clairement à faire de la publicité, et une autre dans une série d’histoires malveillantes battues par des sources d’information non crédibles. C’est une triste tentative de blesser deux personnes qui tentent de vivre leur vie. »

Arguments chauffés

À la fin du mois de juillet, Kim s’est envolée pour le Wyoming pour voir Kanye et a été photographiée en train de fondre en larmes alors qu’ils étaient assis ensemble dans une voiture.





(Image: Netflix)



Dans les clichés, obtenus par TMZ, le couple était assis dans un véhicule mais Kim pleurait visiblement.

Le rapport suggérait également que la conversation était «controversée».

Kim a également parlé de se disputer avec Kanye dans le passé sur des épisodes de KUWTK.

Dans un épisode particulier en 2018, Kim a parlé à ses sœurs de s’être disputée avec son conjoint pour un pansement.

« Je suis un peu ennuyé parce que j’aimerais qu’il comprenne », a déclaré Kim. « De plus, je suis épuisé. »

Vivre des vies séparées

Tout au long du verrouillage de 2020, il a également été largement rapporté que Kim et Kanye « vivaient des vies séparées ».

Des rapports au cours de l’été selon lesquels ils vivaient à des extrémités opposées de la maison aux affirmations selon lesquelles Kanye avait été enfermé dans le Wyoming, le couple semble avoir certainement dérivé en 2020.

«Leurs vies ne se chevauchent pas beaucoup», a déclaré un initié à People en décembre.

Malgré les divisions apparentes, le couple a également pu se réunir pour partager plusieurs jolies photos de famille alors qu’ils tentaient de minimiser les rumeurs.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 3303