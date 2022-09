Les problèmes de marchandise Bed Bath & Beyond pourraient paralyser le plan de redressement

Une personne sort d’un magasin Bed Bath & Beyond à New York, le 29 juin 2022. Andrew Kelly | Reuter

Bed Bath & Beyond mise sur un changement radical de stratégie et des marques reconnues pour relancer son activité en difficulté. Mais les relations tendues du détaillant avec les fournisseurs de produits tels que les friteuses à air et les batteurs sur socle – dont certains manquaient dans les rayons il y a deux saisons de vacances – pourraient à nouveau laisser les magasins sans articles chauds. Les produits en rupture de stock pourraient paralyser les ventes déjà en baisse de Bed Bath et pousser l’entreprise vers la faillite. Bed Bath se bat pour reconquérir ses clients alors qu’il fait face à un remaniement de la direction, à une montagne de dettes et aux conséquences d’une frénésie d’actions de mèmes alimentée par l’investisseur activiste Ryan Cohen. En plus de cela, les tensions avec les fournisseurs de marchandises ont augmenté à mesure que les problèmes de l’entreprise empiraient, selon d’anciens dirigeants qui ont récemment quitté l’entreprise. Ils ont refusé d’être nommés parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler de discussions internes. Le directeur général Mark Tritton, embauché en 2019 pour superviser l’effort de redressement précédent de l’entreprise, a été évincé par le conseil d’administration cette année. Le chef du marchandisage de Bed Bath a également été expulsé. Le directeur financier Gustavo Arnal, qui a joué un rôle essentiel dans l’obtention d’un nouveau prêt pour Bed Bath, est décédé par suicide au début du mois. La société est désormais dirigée par un PDG par intérim et un directeur financier par intérim. Lors d’un appel avec des investisseurs fin août, deux jours avant la mort d’Arnal, les chefs d’entreprise ont annoncé le nouveau financement et révélé une nouvelle stratégie de marchandisage qui s’appuie fortement sur les marques nationales pour attirer davantage de personnes dans les magasins. Sous Tritton, Bed Bath a lancé et essayé de développer neuf marques exclusives. Bed Bath a maintenant l’intention de réduire considérablement ces marques privées, notamment en en supprimant plusieurs. Bed Bath a des marchandises de ses marques de magasins restantes pour remplir les étagères. Il a conclu des accords avec des marques s’adressant directement aux consommateurs, telles que le fabricant de matelas Casper, et essaie d’en courtiser davantage. Pourtant, pour réaliser son nouveau plan, Bed Bath doit garantir des expéditions régulières de marques que de nombreux acheteurs reconnaissent. Les dirigeants de Bed Bath disent que le changement de stratégie a été bien accueilli. La PDG par intérim, Sue Gove, a déclaré en août qu’elle avait même reçu des notes de remerciement de la part de fournisseurs.

“Comme indiqué précédemment, nous nous engageons à fournir ce que nos clients veulent, à stimuler la croissance et la rentabilité et à renforcer notre situation financière. Nous reconnaissons l’importance vitale de nos partenaires fournisseurs et notre équipe travaille en permanence avec eux, où le soutien a été enthousiaste et élevé, en particulier avec nos plus grands partenaires”, a déclaré une porte-parole de la société dans un communiqué. “Ils veulent que nous gagnions, en soutenant les changements d’assortiment annoncés précédemment pour créer la meilleure expérience pour nos clients communs.” Bed Bath prévoit de faire le point sur ses relations avec ses fournisseurs et ses stratégies lorsqu’elle publiera ses résultats du deuxième trimestre fiscal la semaine prochaine, a-t-elle ajouté. Au cours des deux dernières années, cependant, Bed Bath a mis à l’épreuve les relations avec les fournisseurs en effectuant des retards de paiement, en poussant de manière agressive vers les marques de distributeur et en perdant des acheteurs. Ces tensions se sont intensifiées à mesure que les problèmes financiers montaient, selon les anciens dirigeants de Bed Bath.

Ça passe ou ça casse

Les relations avec les fournisseurs peuvent faire ou défaire un détaillant. En règle générale, les fournisseurs expédient les marchandises et sont remboursés des semaines ou des mois plus tard. Les conditions peuvent toutefois changer si un détaillant montre des signes de difficultés financières – poussant parfois un vendeur à raccourcir la fenêtre de paiement, à exiger un paiement à la livraison ou à interrompre les expéditions. Bed Bath a déjà accepté des conditions de paiement plus strictes et des paiements anticipés pour certains fournisseurs, a déclaré la société dans des documents publics. Les dirigeants de l’entreprise ont reconnu lors d’un appel avec des investisseurs qu’elle gérait les relations avec les fournisseurs sur une base hebdomadaire. Les tensions avec les vendeurs sont souvent l’une des principales raisons pour lesquelles les détaillants sont poussés à se restructurer. Toys “R” Us, surendetté, a déposé son bilan en septembre 2017, puis a été liquidé, peu de temps après que ses fournisseurs aient exigé le paiement à la livraison avant la période des fêtes. D’autres détaillants, tels que la chaîne d’électroménagers HH Gregg et le magasin d’électronique RadioShack, ont subi le même sort alors qu’ils luttaient pour garder les étagères approvisionnées et brûlaient de l’argent en raison du resserrement des conditions de paiement des vendeurs. Un facteur qui fonctionne en faveur de Bed Bath, c’est qu’il fonctionne avec un grand nombre de fournisseurs et, si nécessaire, pourrait remplacer celui qui ne serait pas expédié au détaillant. Des détaillants comme Toys “R” Us, ainsi que la chaîne d’articles de sport Sports Authority – qui a été liquidée dans le cadre d’un dépôt de bilan en 2016 – dépendaient fortement de très peu de fournisseurs pour approvisionner leurs étagères. Bed Bath avait déjà un endettement important avant le nouveau financement. Le détaillant a un total de près de 1,2 milliard de dollars en billets non garantis – avec des dates d’échéance réparties sur 2024, 2034 et 2044 – qui se négocient tous en dessous du pair, signe de sa détresse financière. Au cours des derniers trimestres, la société a déclaré avoir brûlé d’importantes quantités de liquidités. Malgré cela, il a poursuivi un plan de rachat d’actions agressif qui a totalisé plus d’un milliard de dollars de rachats. Le financement annoncé en août devrait donner à Bed Bath un peu de répit et lui acheter un peu de grâce auprès des vendeurs. Mais avant même que l’entreprise n’ait besoin d’un prêt, elle a perdu sa réputation auprès de certains de ses fournisseurs, selon les anciens dirigeants. Bed Bath s’est disputé avec de grands fournisseurs au sujet des conditions de paiement, et les dirigeants sont devenus frustrés par les petites livraisons de produits populaires, tout en voyant d’autres détaillants avec plus de cette marchandise – et parfois des versions exclusives. Pendant les vacances de 2020, les friteuses à air se sont épuisées dans les magasins de Bed Bath. Les batteurs sur socle KitchenAid, qui figurent en tête des listes de Noël et des registres de mariage, étaient en rupture de stock. Les quelques aspirateurs et outils de coiffure de Dyson qui sont arrivés dans les magasins ont rapidement été expédiés aux acheteurs en ligne, laissant les étalages des magasins nus. Pourtant à Amazon, Target et Best Buy, ces mêmes produits étaient disponibles – et dans certains cas, même à des prix promotionnels en vogue. La société mère de KitchenAid, Whirlpool et Dyson, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Problèmes croissants

