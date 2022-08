Les problèmes de Man United sont antérieurs à Ten Hag, mais le nouveau manager sera sous pression si la glissade continue

Erik ten Hag a choisi de ne pas marcher vers les fans itinérants de Manchester United nichés dans le coin du stade communautaire Gtech de Brentford après ce qui avait été un après-midi humiliant dans l’ouest de Londres, mais s’il l’avait fait, il aurait été épargné une grande partie de la colère qui s’est répandue. sur le terrain après la défaite 4-0.

Pratiquement tout le monde au club – les joueurs, les propriétaires, le service de recrutement, le PDG Richard Arnold, le directeur du football John Murtough – a pris l’essentiel des critiques après un début de saison qui a laissé United en bas de la Premier League. après deux matchs. Ten Hag, cependant, a été largement isolé.

La plupart des supporters sont bien conscients que les problèmes à Old Trafford sont bien plus profonds qu’un manager qui n’est au club que depuis quelques mois. Mais si les résultats continuent dans la même veine, ce sera le Néerlandais qui en paiera le prix. Après des défaites contre Brighton et Brentford, il a déjà été nommé troisième favori pour être le premier manager de Premier League à être limogé cette saison derrière Ralph Hasenhuttl (Southampton) et Frank Lampard (Everton).

United soutient que Ten Hag est un rendez-vous à long terme, mais il devra bientôt y avoir des signes de progrès. Les chefs de club ont été impressionnés par l’approche du joueur de 52 ans en dehors du terrain, mais jusqu’à présent, son bilan est de deux matchs et de deux défaites avec Liverpool lundi prochain.

Ten Hag a clairement indiqué à Arnold et à Murtough que s’il veut changer les choses, il a besoin de nouveaux joueurs avant la date limite de transfert du 1er septembre. Des sources ont déclaré à ESPN que le club était “aligné” sur sa demande de plus de signatures, mais avec deux semaines avant la fermeture de la fenêtre, le temps presse.

Ten Hag veut signer Frenkie de Jong de Barcelone, tandis qu’un accord avec le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot s’est effondré à cause des revendications salariales du Français. Idéalement, il veut au moins un attaquant de plus – Christian Pulisic est le dernier joueur lié à un déménagement, bien qu’en prêt – un autre gardien de but et un arrière droit également, mais il accepte les chances de voir toutes ses demandes satisfaites avant le fin de la fenêtre sont minces.

Ten Hag, à droite, a largement échappé à l’examen des problèmes de Man United, ce qui est compréhensible étant donné qu’il vient de rejoindre le club cet été. Mais il n’esquivera pas les critiques si les choses continuent de déraper. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Du côté de Ten Hag, on a le sentiment que le club, jusqu’à présent, ne remplit pas sa part du marché en apportant des changements à une équipe qui a si lamentablement sous-performé la saison dernière. Mais au cours des conversations qui ont précédé sa nomination, il a été clairement indiqué qu’il devrait tirer le meilleur parti des joueurs existants et il y a des inquiétudes – petites à ce stade, bien que croissantes après cette défaite 4-0 à Brentford – que ce n’est pas événement.

Ten Hag et les joueurs acceptent qu’ils doivent également faire face à la gueule de bois de la saison dernière ainsi qu’apprendre les exigences d’un nouveau manager et d’un nouveau style de jeu, mais il est impossible d’échapper au fait que beaucoup à Old Trafford s’attendait à un bien meilleur départ. Alors que la défaite de la première journée contre Brighton a été considérée comme un problème de démarrage, la manière dont l’effondrement à Brentford – une équipe réunie pour une fraction du coût de United et ne profitant que de sa deuxième saison en Premier League – a causé petite panique.

Rien n’indique que le conseil d’administration doute de sa décision de choisir Ten Hag plutôt que Mauricio Pochettino, qui a une expérience en Premier League avec Southampton et Tottenham, ils s’attendent à une réponse significative contre Liverpool.

L’une des décisions clés de Ten Hag avant de rencontrer l’équipe de Jurgen Klopp – et il y en a beaucoup – est de rester avec Lisandro Martinez. À 56,7 millions de livres sterling, Martinez a été la signature estivale la plus importante de United et une avec les empreintes digitales de Ten Hag partout après que la paire ait travaillé ensemble à Ajax. Mais après avoir inscrit quatre buts en 35 minutes à Brentford, Martinez a été remplacé à la mi-temps et ensuite, Thomas Frank a suggéré que lui et son homologue de Brighton, Graham Potter, visaient l’Argentin en raison d’un manque de hauteur perçu.

jouer 1:06 Rob Dawson explique pourquoi Cristiano Ronaldo est un problème aussi important que n’importe quel autre pour Erik ten Hag à Manchester United.

“Nous savions que nous aurions plus de chances de le gagner ou de gagner le deuxième ballon”, a déclaré Frank. “Bien sûr, nous avons regardé ce que Brighton a bien fait contre eux, et Brighton est aussi comme nous dans la façon dont ils veulent jouer.

“Normalement, Brighton construit toujours à partir du gardien de but, mais ils sont restés longs à chaque fois, alors bien sûr, nous avons examiné cela. Nous savions que nous avions cette arme, c’est pourquoi nous l’avons fait.”

Des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag ne pense pas que Martinez ait si mal joué contre Brentford, mais la déclaration de Frank est accablante. Il est trop tôt pour juger d’une nouvelle signature qui s’adapte toujours à une nouvelle ligue, mais si les problèmes de Martinez persistent, cela remettra en question le jugement de Ten Hag, en particulier après qu’il se soit mis au centre de la campagne de recrutement de cet été. Par exemple, il y a déjà eu des questions, de l’intérieur et de l’extérieur du vestiaire, sur sa décision de choisir Christian Eriksen comme faux numéro 9 contre Brighton, pourquoi il n’a pas remarqué que David de Gea a du mal à s’évanouir par derrière, et pourquoi il a été si rapide à réinstaller Harry Maguire en tant que capitaine après que cela soit devenu un problème si controversé la saison dernière.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag a passé une grande partie de son entretien avec Arnold et Murtough à détailler les problèmes à Old Trafford et le début de la saison n’a fait que montrer à quel point ils courent.

Personne, pas moins Ten Hag, ne s’attendait à une campagne facile, mais personne ne s’attendait à ce que United soit en bas de la ligue après deux matchs non plus. Il semble absurde que Ten Hag, après seulement quelques semaines à la tête, puisse faire l’objet d’un tel examen alors qu’il a été parachuté dans une situation qui n’est pas de sa faute, mais de nombreux fans diraient que le club est depuis longtemps tombé dans la farce.

Un match à domicile contre Liverpool – eux-mêmes endurant un début de saison difficile, avec une litanie de blessures, des matchs nuls contre Fulham et Crystal Palace et Darwin Nunez faisant face à une suspension pour son carton rouge lundi – offre une chance de construire beaucoup- avait besoin d’élan dans un grand match et d’alléger la pression sur le nouveau manager. D’un autre côté, un autre mauvais résultat et Ten Hag pourrait ne pas se retrouver exonéré de blâme plus longtemps.