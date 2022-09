Les précommandes pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro ont commencé à 5 h 00 HAP. Cependant, plus de trois heures plus tard, certains clients ne sont toujours pas en mesure de terminer le processus de précommande en raison de problèmes avec l’Apple Store en ligne, à savoir la mise à niveau de l’iPhone. Programme qui affiche un message d’erreur indiquant que le service de réservation n’est pas disponible.

Les clients au Royaume-Uni qui tentent de réserver un iPhone dans le cadre du programme de mise à niveau de l’iPhone pour le retrait en magasin sont confrontés à un barrage routier sur Apple.com, qui arrête les clients après avoir sélectionné le modèle et la configuration souhaités avec un message indiquant «Nous sommes désolés, mais ce service est actuellement indisponible. Veuillez revenir plus tard.

Les estimations d’expédition pour les nouveaux appareils ont rapidement glissé en octobre pour la plupart, sinon la totalité, des couleurs et des configurationsavec Apple.com montrant très peu d’emplacements Apple Store offrant des options de ramassage le jour du lancement pour les nouveaux appareils, qui seront livrés aux clients chanceux qui ont réussi à saisir la première vague de stock de précommande à partir du vendredi 16 septembre.

Minute par minute, l’offre d’iPhone 14 diminue chez Apple et les détaillants tiers.

Il n’est pas rare que les stocks de précommande des nouveaux produits Apple se vendent rapidement, cependant, la situation a été aggravée en raison des problèmes antérieurs de l’Apple Store en ligne, qui ont fait que de nombreuses personnes ont raté la disponibilité le jour du lancement en raison d’erreurs de paiement. , Fentes de la fenêtre d’enregistrement de l’Apple Store, ou un retard dans la disponibilité de l’Apple Store après son retrait temporaire dans les heures précédant le début des précommandes.

Dans certains cas, les clients recevaient des messages d’erreur indiquant qu’ils avaient atteint leur limite de réservation, avant même de commander des produits. Dans d’autres cas, les clients accédaient à la page de paiement, puis étaient renvoyés à l’écran principal de l’Apple Store, ce qui leur faisait perdre le créneau de ramassage choisi.

Comme pour toutes les précommandes Apple, la disponibilité des stocks de lancement est limitée et beaucoup ont signalé que les problèmes techniques les avaient empêchés de précommander le modèle ou la configuration qu’ils souhaitaient.