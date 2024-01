Les problèmes de la mer Rouge pourraient mettre fin à la récession du transport maritime alors que les taux de fret augmentent

Le navire commercial américain, le Gibraltar Eagle, a été frappé par des militants Houthis lundia déclaré le commandement central américain. Certains observateurs du marché s’attendent à ce que ces perturbations puissent entraîner un renversement de la situation d’un secteur embourbé dans la récession l’année dernière. “En ce qui concerne les taux plus élevés en 2024, cela pourrait ajouter plusieurs milliards au résultat net du VOCC même si cela ne dure encore que deux ou trois semaines”, a déclaré Alan Baer, ​​PDG de la société de logistique OL USA, à CNBC dans un e-mail.

Si cela dure trois à six mois, [profits] se rapprochera à nouveau lentement des niveaux de 2022. Alan Baer PDG d’OL USA

Les transporteurs publics exploitant des navires (VOCC) sont des transporteurs maritimes qui possèdent et exploitent des navires chargés de gérer les marchandises et de les transporter. Maersk, Evergreen et COSCO sont quelques VOCC importants. “Si cela dure trois à six mois, [profits] “, a déclaré Baer.

L’industrie mondiale du transport maritime est en récession, entraînée par des stocks élevés et un repli des dépenses de consommation qui ont conduit à plusieurs faillites l’année dernière. Avant les attaques de la mer Rouge, les tarifs mondiaux des conteneurs maritimes avaient diminué de plus de moitié par rapport à 2022, un net renversement par rapport à la tendance actuelle. boom suite à la pandémie. Les taux Asie-Europe étaient en moyenne autour de 1 550 $/FEU en 2023, mais ont maintenant plus que doublé pour atteindre plus de 3 500 $/FEU, selon une récente note de recherche de Jefferies. Le FEU est une unité standard permettant de mesurer la capacité d’un conteneur d’expédition de 40 pieds, qui est généralement la plus grande taille standard pour les porte-conteneurs. “Quand nous étions en novembre, nous avons pratiquement vu le fond… les tarifs étaient juste au plus bas du baril”, a déclaré Paul Brashier, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics. Il a noté que les tarifs épouvantables s’étendaient non seulement au transport maritime mais également au camionnage. Ce n’est pas toujours le cas. Les compagnies maritimes de conteneurs ont réalisé des bénéfices de 364 milliards de dollars en 2021 et 2022 combinés, selon données du rapport sur les conteneurs John McCownun recueil de l’industrie, qui sont à couper le souffle par rapport au perte cumulée de 8,5 milliards de dollars que l’industrie a connu de 2016 à 2019. Mais le bénéfice net de l’industrie a plongé de 95,6 % sur un an pour atteindre 2,6 milliards de dollars en tle troisième quart-temps de 2023.

Des conteneurs sont entassés à Lisbonne, au Portugal, le 13 janvier 2024. Luis Boza/ | Nuphoto | Getty Images

Même si les récentes hausses des taux de fret n’aideront peut-être pas les expéditeurs à revivre leurs jours de gloire après la pandémie, elles augmenteraient considérablement leur rentabilité. La rentabilité des navires porte-conteneurs devrait se redresser au premier trimestre 2023 avec les hausses de prix actuelles, selon Nico Luman, économiste principal chez ING. a déclaré dans un rapport la semaine dernière. En outre, la société de courtage Jefferies a déclaré avoir « considérablement relevé » les prévisions de bénéfices pour 2024 de certains géants du transport maritime en raison d’« une utilisation plus élevée, d’une capacité plus élevée et d’un équilibre offre/demande plus serré en raison du réacheminement des navires loin de la mer Rouge. “ La maison de courtage a relevé les prévisions d’EBITDA 2024 de Maersk de 57 % à 9,3 milliards de dollars, celles de Hapag Lloyd’s de plus de 80 % à 4,3 milliards de dollars et celles de ZIM de 50 % à 0,9 milliard de dollars. “Nous prévoyons que la récession du fret prendra fin cette année, plus que probablement à la fin du troisième trimestre”, a déclaré Brashier d’ITS Logistics.

Alors que les tensions en mer Rouge continuent de s’intensifier, les États-Unis et la Grande-Bretagne lançant des frappes contre des cibles houthistes et le groupe rebelle s’engageant à répondre, les taux ne devraient pas baisser de si tôt. Brashier a noté que les tarifs contractuels pour les transporteurs maritimes et les tarifs du marché au comptant pourraient encore augmenter. Les tarifs contractuels, qui sont actuellement en cours de négociation, sont généralement mis en place entre janvier et mars de chaque année et sont bloqués pour le reste de l’année civile. Le prochain Nouvel An lunaire chinois pourrait également faire grimper les tarifs avant les fermetures pour les vacances, a déclaré Brashier. Cette fête est traditionnellement marquée par une augmentation des exportations hors d’Asie, les entreprises essayant de transporter davantage de marchandises avant que les entreprises asiatiques ne soient fermées pendant au moins deux semaines.

Dans l’ensemble, le fret conteneurisé restera [find it] difficile de gérer le problème de l’offre excédentaire. Daejin Lee Responsable mondial de la recherche chez Fertistream