Les problèmes de la loi SAFE-T nécessitent une action du gouverneur – Shaw Local

Le refus politiquement motivé du gouverneur JB Pritzker de s’exprimer clairement sur l’élimination imminente du système de cautionnement de la justice pénale alimente les flammes du mécontentement public.

Les gouverneurs sont censés diriger, pas suivre. Mais on ne saurait jamais cela du refus de Pritzker de parler en détail des problèmes qu’il perçoit avec une nouvelle loi d’État qui abolit le système de cautionnement pour les criminels accusés.

Au lieu de cela, il ourle et haws. Il danse et tisse. Peu importe combien de fois Pritzker est interrogé, il refuse de dire quels changements il juge appropriés dans la loi qui doit entrer en vigueur le 1er janvier.

Crain’s Chicago Business l’a bien dit quand il a suggéré que Pritzker ne remplissait pas les fonctions de son bureau.

“Pritzker a raison de dire qu’il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent sur ce que la loi SAFE-T fait et ne fait pas”, a écrit Crain’s. “Mais si la perception que le crime est hors de contrôle nuit aux affaires – helllooooo, Ken Griffin – le travail de Pritzker est de changer la perception. Et postuler sur un ajustement ici ou là tout en laissant l’Assemblée générale prendre les devants ne changera pas la perception. Seul un gouverneur peut être audacieux, pas un groupe de législateurs.

Il est certainement juste de reconnaître que, du point de vue de Pritzker, c’est un mauvais moment pour se mettre carrément au milieu de la controverse qui fait rage sur la loi. Il se présente pour un second mandat, et tous les détails qu’il fournit sont certains d’aliéner les partisans ou les opposants de la législation.

Mais Pritzker n’a pas été obligé de se présenter au poste de gouverneur; il a demandé le travail et tout ce qui va avec.

Il a dit que la loi a des problèmes qui doivent être corrigés. Il a cité une proposition d’amendement à la loi présentée par le sénateur d’État Scott Bennett, D-Champaign, comme une solution potentielle. Au-delà de cela, il a été effectivement muet.

La loi SAFE-T, un conglomérat de droit pénal et de justice sociale, abolit le système de cautionnement à compter du 1er janvier. Ce n’est qu’une petite partie de la législation qui a été rédigée en secret et adoptée à la hâte lors d’une campagne post-électorale de janvier 2021. séance de veto.

Les critiques ont fait valoir, de manière crédible, que les auteurs de la législation, dans leur hâte de vider les prisons du comté des détenus sous caution, ont créé une menace pour la sécurité publique en permettant aux personnes accusées de trop de crimes graves et violents de se qualifier pour une libération automatique.

Le projet de loi de Bennett vise à régler ce problème. Mais que va-t-il devenir ?

La réponse de Pritzker est qu’elle sera abordée – d’une certaine manière – après le 8 novembre lors de la session de veto post-électorale de cette année. Mais le sera-t-il, et de quelle manière ?

Les critiques de Pritzker suggèrent que l’appel à l’action post-électorale n’est qu’une autre ruse pour passer le jour du scrutin. Ils soutiennent que si Pritzker est sérieux, il demanderait une session législative spéciale avant les élections.

Franchement, ce n’est pas particulièrement réaliste compte tenu de la concentration 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des législateurs sur la campagne électorale en cours. Mais le gouverneur pourrait renforcer la confiance du public en affirmant son leadership et en expliquant ce qu’il veut faire après les élections et comment cela sera réalisé.

La loi SAFE-T est un gros problème qui a été abordé exactement de la mauvaise manière – poussé dans la gorge du public sans avertissement ni discussion.

Cela a soulevé à juste titre des préoccupations en matière de sécurité publique auxquelles il faut répondre.

La législation a été parrainée par le Legislative Black Caucus, mais le gouverneur l’a fièrement approuvée. Pritzker, évidemment, n’apprécie pas de reconnaître que le secret et la hâte dans le processus législatif produisent les problèmes auxquels il fait maintenant vaguement allusion.

Mais c’est le gouverneur. Année électorale ou pas, Pritzker doit faire son devoir public.

Champagne News-Gazette