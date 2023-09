Les problèmes de grève des constructeurs automobiles pourraient être sur le point de s’aggraver

Les trois grands constructeurs automobiles américains – General Motors, Ford et Stellantis – pourraient voir 18 000 travailleurs supplémentaires débrayer dès mardi prochain, quelques jours seulement après le début de la grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW).

Unifor, le syndicat qui représente les travailleurs canadiens de l’automobile au sein des Trois Grands, négocie avec les entreprises depuis le 10 août, mais aucun accord n’a été conclu. Les contrats existants expirent lundi à 23 h 59, ce qui signifie que davantage d’employés pourraient faire grève si un accord ne peut être conclu.

Les négociations en cours surviennent alors que des dizaines de milliers de travailleurs de l’UAW ont quitté vendredi les usines du Missouri, du Michigan et de l’Ohio. Les contrats d’environ 150 000 travailleurs ont expiré jeudi à 23 h 59, même si l’on estime que moins de 13 000 d’entre eux suspendent leur travail alors que les négociations s’intensifient.

C’est la première fois dans l’histoire que des travailleurs syndiqués font grève simultanément dans les trois constructeurs automobiles, et on estime qu’une grève de plus de 10 jours pourrait entraîner une perte économique de plus de 5 milliards de dollars. L’industrie automobile représente environ 3 pour cent du produit intérieur brut de l’économie américaine.

Les partisans et les travailleurs applaudissent alors que les membres de United Auto Workers se mettent en grève à l’usine de montage Ford Michigan le 15 septembre 2023, à Wayne, Michigan. Les trois grands constructeurs automobiles américains – General Motors, Ford et Stellantis – pourraient voir 18 000 travailleurs supplémentaires débrayer dès mardi prochain.

Bill Pugliano/Stringer



La grève devrait également mettre à l’épreuve le président Joe Biden, qui s’est présenté comme le président le plus pro-syndical de l’histoire et dont la présidence a été confrontée à des défis économiques difficiles.

Unifor a choisi Ford comme cible à la fin du mois d’août, de sorte que les négociations avec les deux autres entreprises ont été suspendues jusqu’à ce que le syndicat parvienne à un accord avec Ford qui pourrait servir de modèle pour General Motors et Stellantis.

La présidente d’Unifor, Lana Payne, a laissé entendre que les deux parties étaient encore loin de parvenir à une entente jeudi soir, annonçant que le syndicat avait rejeté deux offres de Ford mais que les pourparlers se poursuivaient.

« Ces offres n’ont pas répondu à nos attentes », a déclaré Payne, ajoutant que les négociations étaient centrées sur les retraites, les salaires et la transition vers les véhicules électriques, des préoccupations similaires à celles exprimées par l’UAW. Les choses bougent, mais nous n’en sommes certainement pas encore là. Oui, nous avons un dialogue constructif et nous faisons des progrès dans certains domaines, mais je veux que vous sachiez que nous rencontrons de la résistance de la part de Ford sur des questions prioritaires pour nos membres.

« Il n’y aura pas d’accord avec Ford tant qu’il n’y aura pas un accord final qui puisse être soutenu par les dirigeants de la base ici. Nous ne parviendrons pas à un accord sur quoi que ce soit tant que nous n’aurons pas un accord sur tout. »

Parlant de la grève de ses homologues américains, le syndicat canadien a déclaré qu’il ne savait pas quelle sera l’ampleur de l’impact de l’action syndicale de l’UAW, mais qu’il «évaluait la situation heure par heure».

Payne a déclaré qu’Unifor avait offert son « soutien et sa solidarité » au syndicat américain et à son président, Shawn Fain, mais a souligné les principales différences entre les deux, notamment le système de santé universel au Canada, des salaires plus élevés et des lois plus strictes sur la protection des travailleurs.

« Nous vivons une époque sans précédent », a déclaré Payne jeudi. « L’industrie automobile connaît une transformation historique qui aura des répercussions importantes sur nos emplois, nos compétences et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Nous devons nous assurer que cette transition fonctionne pour nous avec de bons emplois syndiqués et un travail sûr pour tous les travailleurs de l’automobile au Canada.