Les problèmes de Graham Potter à Chelsea : pas d'attaquants, blessures, pression parmi les quatre premiers, créateurs au milieu de terrain... | Nouvelles du football

Après qu’une autre démonstration décevante de Chelsea lors de leur match nul 1-1 à Nottingham Forest ait laissé les Blues huitièmes de la Premier League, les experts de Sky Sports ont évalué les problèmes auxquels était confronté le patron Graham Potter.

Le principal problème, a fait valoir Graeme Souness, est le manque d’attaquant.

Chelsea a vendu Timo Werner et prêté Romelu Lukaku cet été, et tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint cet été avec l’attaquant large Raheem Sterling, et la signature de janvier David Datro Fofana a regardé au City Ground, leurs meilleurs buteurs de Premier League sont Sterling et Kai Havertz sur seulement quatre buts.

« Ils ne se sont pas couverts de gloire, Lukaku et Werner, mais sont-ils une meilleure équipe sans ces deux-là ? Sont-ils plus une menace de but sans ces deux-là ? demanda Souness.

“Quand on regarde les grands clubs de foot et qui prend les décisions, au départ, quand ce nouveau consortium prend le relais, Petr Cech, Marina Granovskaia, et Thomas Tuchel quittent tous le club, et Todd Boehly s’annonce comme nouveau directeur du football, bref terme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match nul 1-1 entre Nottingham Forest et Chelsea en Premier League.



“Si vous avez perdu deux attaquants et que vous dépensez plus de 270 millions de livres sterling pour les défenseurs, à quoi pense votre football? Votre priorité est sûrement d’aller chercher un attaquant quelque part.

“Je pense que Graham Potter a besoin d’aide. J’espère qu’ils le font asseoir et qu’il fait partie de la conversation. ‘De quoi avez-vous besoin ?’

“Cette équipe n’est pas équipée pour gagner de gros matchs de football dans une ligue très exigeante car elle n’a pas d’attaquants. City a +28 de différence de buts, Arsenal +26, Chelsea +2. Cette seule statistique vous indique où ils ont besoin d’aide.”

Cependant, l’ancien attaquant de Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink ne pensait pas que le problème était aussi simple, bien que le club n’ait marqué que 12 buts lors des 10 matchs de Premier League de Potter.

Il a également souligné des problèmes de blessures au sein de l’équipe – mais a averti qu’il restait une forte pression sur l’équipe pour terminer dans les places de qualification de la Ligue des champions.

“Je ne pense pas que ce soit le seul problème”, a-t-il déclaré à propos de l’équipe qui avait besoin d’un No9. “Ce ne sont pas seulement les attaquants qui marquent des buts. Ce sont aussi les milieux de terrain qui marquent des buts.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Chelsea, Graham Potter, admet que son équipe n’a pas atteint les niveaux auxquels il s’attendait lors de son match nul 1-1 contre Nottingham Forest



“Le problème n’est pas le n ° 9, ce sont plusieurs positions. Les milieux de terrain ne marquent pas de buts, ne créent pas assez d’occasions.

“Je pense qu’ils sont trop loin des quatre premiers. Oui, il leur manque des joueurs importants. Reece James, N’Golo Kante, Ben Chilwell.

“Il a eu beaucoup de blessures, vous devez lui donner du temps. Si vous voulez changer [manager] au milieu de la saison, et toutes ces choses se produisent, vous devez lui donner plus de temps pour façonner cette équipe.

“Mais Chelsea ne peut pas être hors de la Ligue des champions deux années de suite. Il semble que cette année ils vont être hors de la Ligue des champions… mais il a besoin de temps.”

Il y avait 14 managers à Chelsea pendant le règne de 19 ans de l’ancien propriétaire Roman Abramovich et Jamie Redknapp a souligné que le Russe n’aurait probablement pas été impressionné par les premiers résultats de l’ère Potter.

Image:

Les recrues de Chelsea cette saison





Cependant, le club dépensant beaucoup pour les jeunes joueurs en été et le personnel expérimenté bientôt en fin de contrat, Redknapp dit qu’il est logique que Chelsea fasse confiance à Potter – qui a signé un contrat à long terme – pour gérer la transition. et le développement de l’équipe.

“Il a disputé 10 matchs de Premier League et en a remporté quatre, en a perdu trois. Si vous étiez à l’époque d’Abramovich, vous subissez une énorme pression”, a déclaré Redknapp.

“Il va y avoir un énorme changement l’année prochaine environ, Jorginho est en fin de contrat, Kante qu’il signe ou non est encore discutable, il y aura beaucoup de changements.

“Il aura besoin de temps – ça ne sert à rien de faire venir ces joueurs et de ne pas lui donner de temps.”