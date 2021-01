Nous sommes toujours en janvier et Kristy Anaya a déjà utilisé les 21 heures de vacances dont elle disposait jusqu’à présent cette année.

Elle a de nouveau manqué de travail jeudi pour s’occuper de son fils de trois ans, Xavier, qui a été expulsé de sa troisième garderie depuis mars.

La garde des enfants était un problème avant le coronavirus pour la mère célibataire de deux enfants vivant à Chandler, en Arizona. Pendant la pandémie, ça a été un cauchemar. Les garderies fonctionnant avec un personnel réduit sont rapides à appuyer sur la gâchette lorsque Xavier agit, a déclaré Anaya, 42 ans.

« Je ne suis pas sûre de ce que je vais faire maintenant », a-t-elle dit. « Sans la garde d’enfants, comment suis-je censée aller travailler? »

Anaya est l’une des centaines de milliers de mamans aux prises avec un énorme effet secondaire de la crise des coronavirus.

Une analyse USA TODAY des nouvelles données du recensement montre que les Américains ont manqué plus de travail que jamais en raison de problèmes de garde d’enfants en 2020, et que le fardeau était presque exclusivement supporté par les femmes.

Le nombre de femmes ayant des absences liées à la garde d’enfants au cours d’un mois a plus que doublé de 2019 à 2020. Les femmes représentaient 84% de tous les travailleurs qui ont manqué leur travail au cours du mois moyen de l’année dernière en raison de problèmes de garde d’enfants – un sommet depuis cinq ans .

Les hommes aussi ont manqué plus de travail pour s’occuper des enfants. Mais l’impact n’était pas aussi grave et leur part du fardeau a en fait diminué par rapport aux années précédentes.

Plus:Enfants malades en classe, enseignants punis pour avoir pris la parole: plus de 780 plaintes COVID-19 révèlent que les écoles ignorent la sécurité

Plus:Alors que la pandémie persiste, les élèves de l’école de Virginie luttent contre la frustration et les distractions

Plus:Les experts disent que c’est ce dont les enfants ont besoin pour survivre à la pandémie de COVID-19

Pour Anaya, les problèmes de garde d’enfants l’ont amenée à envisager de demander au bureau de gastro-entérologie où elle travaille pour la mettre en congé jusqu’à ce qu’elle trouve une solution.

Ses superviseurs ont été compréhensifs tout au long de la pandémie, a-t-elle déclaré, alors même qu’elle avait accumulé plus d’une douzaine d’absences pour s’occuper de ses enfants. Une fois, elle a déposé Xavier à 7h30, est arrivée au bureau et a ensuite été appelée pour le ramener chez elle deux heures plus tard.

Si ce n’est pour ses 20 ans de présence solide avant que la pandémie ne frappe, a déclaré Anaya, elle n’est pas sûre qu’elle serait toujours employée.

Kristin Rowe-Finkbeiner, directrice exécutive de MomsRising, un groupe qui plaide pour une sécurité économique accrue de la famille, a déclaré que la crise actuelle avait mis en relief les problèmes préexistants. La garde des enfants était déjà chère et les prestataires fonctionnaient avec de faibles marges, a-t-elle déclaré, puis le COVID-19 a frappé. Une enquête menée par le Bipartisan Policy Center a révélé que 70% des parents ont déclaré que leurs garderies prépandémiques étaient fermées ou avaient une capacité réduite.

Le plan de rétablissement du coronavirus du président Joe Biden appelle à 25 milliards de dollars pour stabiliser les garderies à risque de fermeture, et 15 milliards de dollars supplémentaires en aide à la garde d’enfants pour les familles en difficulté.

Rowe-Finkbeiner a déclaré que de tels investissements étaient un début. Des congés de maladie payés, des congés médicaux et des salaires équitables sont également nécessaires pour mettre les mères sur un pied d’égalité, a-t-elle déclaré.

«Tout comme nous avons besoin d’investissements dans les infrastructures dans les ponts et les routes pour pouvoir nous rendre au travail, nous avons également besoin d’investissements dans les services de garde d’enfants pour pouvoir nous mettre au travail», a-t-elle déclaré.

Autres hits du coronavirus

Les femmes manquant de travail faute de services de garde d’enfants ne sont que l’un des nombreux impacts de la pandémie sur le lieu de travail.

L’année dernière, plus de personnes ont également manqué leur travail pour cause de maladie, ce qui a détruit des documents historiques. Le nombre de personnes ayant déclaré s’absenter du travail pour des raisons non précisées a quadruplé. Pendant ce temps, l’utilisation des vacances est tombée d’une falaise alors que les voyages loin de chez eux devenaient un défi.

L’analyse USA TODAY a utilisé les données fédérales de Current Population Survey compilées par IPUMS-USA à l’Université du Minnesota. Le Bureau du recensement interroge des milliers de personnes chaque mois sur leur situation professionnelle et leur vie professionnelle, notamment si elles ont manqué leur travail la semaine précédente et pourquoi.

Étant donné que l’enquête ne tient pas compte des jours de travail manqués pendant le reste du mois, elle sous-estime probablement largement le nombre de travailleurs touchés par des difficultés de garde d’enfants.

Pour que les mamans continuent de travailler pendant la pandémie sans interruption, le prix peut être élevé.

Prenons l’exemple de Megan Falke, une infirmière praticienne de 37 ans au centre médical de l’Université du Nebraska. Au début de la pandémie, elle a terminé ses quarts de travail de 24 heures à l’hôpital à 7 h 30. Elle est rentrée à la maison pour prendre soin de sa fille nouveau-née et guider ses deux jeunes fils à travers l’apprentissage virtuel. Elle a fait dîner à sa famille le soir avant de finalement s’endormir, épuisée.

Son mari, Patrick, a commencé à demander à travailler à domicile pour pouvoir aider. Il allait au bureau une fois par semaine, mais son superviseur a cessé de lui assigner des projets. À la mi-avril, il a été licencié – Falke pense que c’était une rétribution pour avoir travaillé à domicile.

Une fois qu’ils formaient un ménage à revenu unique, elle n’avait d’autre choix que de travailler à chaque quart de travail. Le couple avait besoin d’argent.

Et tandis que ses heures s’allongeaient, son budget pour les commodités se raccourcissait. Pas de plats à emporter après une journée bien remplie. Pas de baby-sitter pour donner du temps à maman et papa. Aucune des distractions qui rendraient leur situation plus supportable.

«Toutes les choses qui aident lorsque vous avez besoin d’aide, nous ne pouvons pas nous le permettre», dit-elle.

En septembre, Patrick a pris un emploi à temps partiel pour une organisation à but non lucratif.

Cela a aidé financièrement, a déclaré Falke. Mais elle s’inquiète davantage de contracter COVID. Son mari n’a pas payé de congé. S’il doit s’absenter du travail, elle s’inquiète de la façon dont ils pourraient joindre les deux bouts.

Avant la pandémie, a-t-elle déclaré, elle avait travaillé avec une organisation de défense en faveur de l’extension des congés familiaux payés, des congés de maternité et d’autres avantages qui profiteraient de manière disproportionnée aux mères.

«Et puis j’ai l’impression que l’année suivante de ma vie a été un exemple de pourquoi c’est nécessaire», a-t-elle dit. «Congé de maternité payé. Congé de maladie payé. Toutes ces choses dont nous avons besoin … ce genre de choses. «

Retour à l’école

Le début d’une nouvelle année scolaire apporte souvent un répit aux parents qui travaillent et qui peinent à trouver des services de garde fiables. Cela s’est produit en 2020 également, mais l’amélioration a été faible et de courte durée.

Le nombre moyen de femmes qui ont manqué leur travail en raison de problèmes de garde d’enfants a baissé de 9% d’août à septembre, puis a reculé de 31% en octobre.

Michael Madowitz, économiste au Center for American Progress, a déclaré qu’il ne pensait pas que le retour plus large attendu de l’apprentissage en personne résoudra tout. Il y avait des déserts de garde d’enfants dans les zones rurales avant le coronavirus, a-t-il déclaré, tandis que les parents urbains devaient s’inscrire sur des listes d’attente pouvant durer plus d’un an.

Le stress de la pandémie ne fera qu’exacerber ces problèmes.

Il a dit craindre que le manque d’infrastructures de garde d’enfants n’ait bientôt un impact sur le marché du travail. Déjà, dit-il, les mamans se retirent du marché du travail pour prendre soin de leurs enfants. Lorsqu’ils retournent au travail, ils peuvent avoir du mal à trouver un emploi.

«Je serais choqué s’il n’y avait pas un certain degré de discrimination des employeurs», a-t-il déclaré. «Les parents ont subtilement, peut-être inconsciemment, cela compte contre eux.»