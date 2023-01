Les problèmes de demande de Tesla marquent un terrible début d’année

Les actions de Tesla ont fléchi cette semaine en raison des inquiétudes renouvelées concernant l’affaiblissement de la demande pour ses voitures électriques

Ce risque et d’autres ont rendu les investisseurs méfiants quant à l’avenir de l’action, du moins à court terme.

L’emprise d’Elon Musk sur les investisseurs particuliers a également commencé à vaciller.

Les actions de Tesla Inc. ont lancé la nouvelle année sur une note inquiétante, fléchissant cette semaine sous les inquiétudes renouvelées concernant l’affaiblissement de la demande pour ses voitures électriques et envoyant sa valeur marchande brièvement en dessous de celle de la société mère de Facebook, Meta Platforms Inc., pour la première fois depuis plus d’un an. année.

Les actions du fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk ont ​​​​chuté de 7,7% à 101,81 $ (~ R1727) en début de séance vendredi. L’action a ensuite effacé les pertes pour clôturer en hausse de 2,5% alors que le marché au sens large s’est redressé après que les données économiques ont montré que les gains salariaux avaient ralenti, une évolution qui peut aider la Réserve fédérale à lutter contre l’inflation. Plus tôt dans la session, la capitalisation boursière de Tesla a chuté à environ 321 milliards de dollars, passant en dessous des quelque 334 milliards de dollars de Meta.

L’action de Tesla est en chute libre au cours des trois derniers mois, alors que l’inquiétude croissante suscitée par la vente de technologies et la préoccupation de Musk concernant son acquisition de Twitter Inc. ont fait place à des doutes croissants sur la demande de véhicules électriques face à une récession. Deux grands événements au cours de la première semaine de la nouvelle année – des livraisons plus faibles que prévu pour le quatrième trimestre et une nouvelle série de baisses de prix sur ses véhicules en Chine – ont intensifié ces craintes.

“Avec toutes les pièces mobiles de Tesla – les baisses de prix en Chine et la concurrence accrue, il y a actuellement trop d’inconnues pour bien comprendre ce qu’est une évaluation appropriée”, a déclaré Mark Stoeckle, directeur général d’Adams Funds, qui détient des actions Tesla. . “Quand vous voyez un accident de train comme celui-ci, il vaut mieux prendre du recul et observer, pas sauter dedans.”

Bien que les entreprises technologiques à méga-capitalisation, principaux moteurs du marché haussier précédent de Wall Street, aient connu des difficultés l’année dernière alors qu’elles supportaient le poids de la hausse des taux d’intérêt et de la baisse de l’appétit des investisseurs pour les investissements risqués, le déclin de Tesla se démarque toujours. La société a terminé 2022 tout en bas de l’indice NYSE FANG+, une jauge de 10 géants de la technologie, y compris des noms comme Meta, Apple Inc., Microsoft Corp. et Amazon.com Inc.

La valorisation de Tesla tombant en dessous de celle de Meta met également en évidence les nombreux points communs entre les deux actions. Bien qu’elles aient des activités très différentes, les deux sociétés sont confrontées à un scepticisme général parmi les investisseurs quant à leur avenir, tandis que leurs PDG très en vue ont récemment commis des faux pas.

L’emprise de Musk sur les investisseurs particuliers, parmi lesquels Tesla jouit d’un statut presque culte et qui ont été des acheteurs nets de l’action même au cours de sa pire performance, a également commencé à vaciller. Les premiers signes d’épuisement de la vente au détail de Tesla apparaissent, ont écrit jeudi les analystes de Vanda Research dans une note.

“Les investisseurs particuliers ont acheté plus d’actions Tesla au cours des six derniers mois qu’ils ne l’ont fait globalement au cours des 60 mois précédents, ce qui signifie que ce groupe ressent définitivement le pincement de la chute des derniers mois”, ont déclaré Marco Iachini et Giacomo Pierantoni de Vanda.

Les fortes baisses de valeur au cours de l’année écoulée ont éjecté les sociétés Meta et Tesla du club d’élite du marché boursier de 1 000 milliards de dollars aux États-Unis – un groupe exclusif auquel seules six sociétés ont jamais participé. Seules trois entreprises de Wall Street valent désormais plus de 1 000 milliards de dollars : Apple, Microsoft et Alphabet Inc.

L’action Tesla a clôturé 2022 avec une chute record de 65 %, éclipsant la baisse de 33 % de l’indice Nasdaq 100. Lors de la première séance de bourse de 2023, les actions du constructeur automobile basé à Austin, au Texas, ont chuté de plus de 12 % après avoir livré moins de véhicules que prévu au dernier trimestre, malgré de fortes incitations sur ses plus grands marchés.

Meta, en revanche, a mieux résisté ces derniers mois. Ses actions ont grimpé de plus de 46% par rapport au creux de novembre, alors que la société de médias sociaux s’est lancée dans des mesures drastiques de réduction des coûts, notamment la suppression de plus de 11 000 emplois. Depuis le début de cette année, il a gagné plus de 8 %.