Les problèmes de déglutition dans la maladie de Parkinson peuvent être liés à la sensation des voies respiratoires

Des problèmes majeurs de sensation dans les voies respiratoires – essentiels pour prévenir la dysphagie ou les difficultés de déglutition pouvant entraîner des complications telles que la pneumonie par aspiration – n’ont pas été observés entre les patients atteints de la maladie de Parkinson et les adultes en bonne santé dans une petite étude récente.

Mais étant donné la relation proposée entre les déficiences sensorielles des voies respiratoires et la dysphagie, un symptôme courant de la maladie de Parkinson, ses chercheurs considèrent qu’il est important d’évaluer l’état sensoriel des voies respiratoires dans la maladie de Parkinson, éventuellement avec une technique plus sensible que celle utilisée dans ce travail. Ils étaient également favorables à des études plus vastes dans ce domaine.

“Un examen clinique de routine de l’entrée sensorielle de la MP [Parkinson’s disease] participants est indispensable puisque la dysphagie est l’un des principaux symptômes de la maladie », ont écrit les chercheurs. « Les réflexes protecteurs sont primordiaux pour la protection des voies respiratoires. … [and] des études récentes ont démontré que les mécanismes de protection des voies respiratoires sont affectés négativement dans la MP.

L’étude, “Évaluation de la sensibilité du tractus vocal dans la maladie de Parkinson par vidéo-endoscopie nasale», a été publié dans le Archives internationales d’oto-rhino-laryngologie.

La dysphagie peut poser de sérieux problèmes de sécurité pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, allant d’un risque de malnutrition ou de déshydratation à une pneumonie d’étouffement et d’aspiration, une infection potentiellement mortelle provoquée par des aliments ou des liquides inhalés dans les voies respiratoires au lieu d’être avalés.

Lorsque la nourriture est avalée, elle descend dans le pharynx (zone de la gorge) pour atteindre le système digestif. L’air que nous respirons passe également par le pharynx pour pénétrer dans les voies respiratoires inférieures. Le larynx, également connu sous le nom de boîte vocale, est un élément essentiel des voies respiratoires supérieures pour se protéger contre les aliments qui empruntent accidentellement un mauvais chemin dans les structures des voies respiratoires.

Une bonne déglutition dépend fortement des apports sensoriels à ces structures. De tels apports déclenchent des réflexes complexes qui garantissent que l’air va dans un sens et que la nourriture va dans l’autre.

Les preuves suggèrent qu’une sensibilité réduite dans le larynx pourrait contribuer à un échec de ces mécanismes de protection, conduisant à une aspiration alimentaire dans la maladie de Parkinson, selon les scientifiques, tous de l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul au Brésil.

« Il est important de mener plusieurs études et de développer une méthode valide, pratique et fiable pour identifier les déficits de protection des voies respiratoires », ont-ils écrit.

Les chercheurs ont utilisé une technique appelée évaluation endoscopique par fibre optique de la déglutition (FEES) pour examiner l’anatomie des voies respiratoires supérieures, la fonction de déglutition et la sensibilité des voies respiratoires chez 12 adultes atteints de la maladie de Parkinson suivis dans le centre de neurologie d’un hôpital de Porto Alegre. Douze adultes de la communauté en bonne santé, de même âge et sexe, ont été inclus comme témoins ; les deux groupes étaient composés de sept hommes et cinq femmes.

Dans FEES, une petite fibre optique est insérée dans la cavité nasale, permettant la visualisation du pharynx et du larynx lors de certains comportements, comme la déglutition. La fibre peut également être utilisée pour stimuler différentes zones via un toucher doux, évaluant la réponse réflexive d’une personne (par exemple, toux ou haut-le-cœur) comme test de sensibilité.

Les participants à l’étude, âgés en moyenne d’environ 63 ans, ont subi la procédure après avoir répondu à un questionnaire sur leurs capacités de déglutition perçues.

Aucune anomalie anatomique dans la cavité nasale ou le pharynx n’a été observée dans les deux groupes, et la capacité du larynx à produire des sons de parole n’a pas été affectée.

Six patients atteints de la maladie de Parkinson ont été considérés comme présentant un risque de dysphagie sur la base de leurs réponses au questionnaire, et tous présentaient des signes de difficultés de déglutition lors de l’évaluation FEES. Parmi les six patients considérés comme non à risque sur la base des réponses, deux présentaient des signes de dysphagie avec FEES.

La déglutition a été évaluée avec un liquide, une purée (pâte ou liquide plus épais) et un aliment solide.

Les aliments renversés par la bouche étaient le plus souvent observés chez les patients.

Le problème de déglutition le plus courant chez les patients – quelle que soit la consistance de la nourriture – était que la nourriture s’échappait de la bouche plutôt que d’être avalée ; il a été observé chez 10 patients avec un liquide, neuf avec un solide et quatre avec un aliment en purée. Viennent ensuite les résidus pharyngés, où la nourriture reste dans le pharynx après ingestion, trouvés chez sept patients avec des aliments solides, quatre avec un liquide et trois avec une purée.

Lors de la déglutition d’un liquide, une pénétration laryngée ou de la nourriture pénétrant dans le larynx a été observée chez trois patients, et une aspiration, où la nourriture pénètre dans les voies respiratoires inférieures, a été observée chez un. Ces problèmes de déglutition ne se sont pas révélés significativement liés à la sensibilité laryngée.

La sensibilité des voies respiratoires différait entre les patients atteints de la maladie de Parkinson et les témoins dans une zone, appelée cartilages aryténoïdes, qui sont importants pour produire des sons vocaux. Les patients ont montré une sensibilité inférieure à celle des adultes en bonne santé.

Une sensibilité accrue parmi les participants témoins avait également tendance à être observée dans d’autres domaines, mais les différences entre les groupes n’atteignaient pas une signification statistique.

Pourtant, « les résultats indiquent une sensibilité plus préservée dans le [control group] par rapport au [patient group]ce qui suggère que les troubles de la sensibilité sont plus présents chez les participants atteints de MP », ont écrit les chercheurs.

Ils ont noté que le FEES n’est peut-être pas la technique la plus sensible pour évaluer la sensibilité des voies respiratoires. Le « faible niveau de signification » de cette étude entre les patients et les adultes en bonne santé pourrait également être dû à la petite taille de l’échantillon de l’étude et à l’inclusion de patients présentant une maladie moins grave.

« Nous suggérons que de futures investigations portant sur des échantillons plus importants de participants à la maladie de Parkinson soient envisagées, ainsi que sur le stade de la maladie. [severity stratification]pour suivre l’évolution de la dysphagie liée à la sévérité de la MP et ses [distinct] étapes », a conclu l’équipe.