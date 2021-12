Les problèmes de chaîne d’approvisionnement signifient que l’achat d’une voiture prend parfois un tour d’avion

Mme Kasper est d’abord arrivée vide dans son État d’origine du Michigan et, plus tard, dans les États voisins. Lorsqu’elle s’est étendue sur la côte est, elle en a trouvé un – chez un concessionnaire à 537 miles de là, à Hanovre, en Pennsylvanie.

Il envisage de louer des voitures jusqu’à l’arrivée du Taycan et regarde du bon côté. « C’est un monde différent maintenant, donc ça ne me dérange pas vraiment d’attendre », a-t-il déclaré. « Je pense louer un pick-up pendant une semaine pour pouvoir enfin vider mon garage. »

La compression de l’offre coïncide avec une augmentation apparente de la demande. Certaines personnes essaient d’éviter les transports en commun ou les taxis. D’autres veulent simplement un véhicule. De nombreuses familles ont économisé des milliers de dollars en partie grâce aux prestations gouvernementales et aux paiements de relance et parce qu’elles ont dépensé moins en voyages, repas au restaurant et autres produits de luxe qui ont été abandonnés en raison de problèmes de santé.

En conséquence, les acheteurs de voitures ont dû parcourir des centaines de kilomètres pour trouver les véhicules qu’ils voulaient, renoncer au marchandage et accepter des prix plus élevés, et même acheter des voitures d’occasion qui ont été réparées après de graves accidents.

La perturbation de la production automobile s’est propagée à travers le monde automobile. Pendant un certain temps au printemps et à l’été 2020, les sociétés de location de voitures ont cessé d’acheter de nouvelles voitures et ont vendu bon nombre de leurs véhicules pour survivre alors que les déplacements étaient restreints. Aujourd’hui, ces entreprises cherchent à tirer parti d’un marché de la location en effervescence et se bousculent pour acheter des voitures, souvent en concurrence avec les consommateurs et les concessionnaires.

Les remises et les incitations importantes qui étaient autrefois des caractéristiques standard de l’achat de voitures aux États-Unis ont pratiquement disparu. Au lieu de cela, certains concessionnaires ajoutent maintenant 2 000 $ ou 3 000 $ supplémentaires au prix catalogue des voitures neuves. Cela a laissé les acheteurs de voitures furieux, mais les concessionnaires qui augmentent les prix savent que si un client rechigne, un autre attend généralement et est prêt.

En novembre, le prix moyen d’une voiture neuve était un record de 45 872 $, contre 39 984 $ il y a un an, selon Edmunds, un fournisseur de données automatiques. Le prix moyen payé pour une voiture d’occasion est désormais supérieur à 29 000 $, contre 22 679 $ en 2020, et Edmunds s’attend à ce qu’il dépasse 30 000 $ l’année prochaine pour la toute première fois.

En raison de la hausse des prix des voitures d’occasion, certains consommateurs dépensent pour réparer des véhicules plus anciens et les garder plus longtemps. De plus en plus de voitures endommagées lors d’accidents sont réparées au lieu d’être déclarées perte totale par les assureurs et envoyées à la casse.

« Les calculs ont changé pour savoir si une voiture est totalisée », a déclaré Peter DeLongchamps, vice-président senior de Group 1 Automotive, un détaillant automobile basé à Houston qui exploite sa propre chaîne de magasins de carrosserie. « Notre activité de pièces et de services est très bonne. Nous voyons de plus en plus de voitures être réparées en fonction des valeurs d’utilisation élevées. »