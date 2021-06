Les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient limiter ce que vous pouvez acheter

Les vendeurs Amazon de petite et moyenne taille qui importent leurs produits de Chine sont sur le qui-vive en raison du problème des expéditions mondiales. De nombreuses entreprises ont stocké autant de stocks que possible des mois avant le Prime Day.

Plusieurs problèmes en cascade frappent les entreprises à la fois. La chaîne d’approvisionnement mondiale ressent toujours les effets d’entraînement de la pandémie de Covid-19, qui a forcé de nombreuses usines à fermer temporairement au milieu de l’aggravation des épidémies de virus. Les chaînes d’approvisionnement ont encore été perturbées par des pénuries de conteneurs d’expédition et de capacité de fret aérien, ainsi que de matériaux comme les semi-conducteurs et les plastiques. Les pénuries de main-d’œuvre ont causé d’importants arriérés dans tout le système.

La manne de remise de deux jours de la société débute lundi. Cela arrive alors que le secteur de la vente au détail est aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement généralisés qui rendent plus difficile le stockage des magasins et des centres de distribution et de répondre à la demande des consommateurs.

Isaac Larian, le fabricant de jouets derrière la célèbre marque de poupées Bratz, a déclaré que sa société MGA Entertainment était en bonne forme pour Prime Day car elle avait commencé à planifier il y a plusieurs mois. Cette planification a probablement porté ses fruits, car Larian a déclaré qu’il examinait maintenant des centaines de conteneurs de marchandises amarrés dans les ports d’expédition de Yantian, tandis que les expéditions en route vers les États-Unis prennent des semaines de plus que prévu pour arriver.

« En 42 ans dans cette entreprise, j’ai vu beaucoup de défis, mais je n’ai rien vu de tel », a déclaré Larian.

Ces problèmes ajoutent « une augmentation du temps et des coûts » à la chaîne d’approvisionnement mondiale, a déclaré Jonathan Gold, vice-président de la chaîne d’approvisionnement et de la politique douanière pour la National Retail Federation, un groupe commercial.

Sur les 16 000 et plus de la NRF membres, plus des deux tiers des membres ont déclaré avoir été contraints d’ajouter deux à trois semaines à leurs chaînes d’approvisionnement, la NRF écrit dans une lettre récente au président Joe Biden appelant à l’action sur les défis portuaires. Tous les membres de la NRF ont signalé au groupe que leurs coûts avaient augmenté en raison des perturbations.

« Ce n’est pas seulement un secteur qui est touché en conséquence », a déclaré Gold. « Tout le monde est blessé à cause de ça. »

Étant donné que la demande des consommateurs reste élevée et que l’approvisionnement en stocks est limité, les articles pourraient s’épuiser plus rapidement que par le passé. Le marché du fret Freightos a interrogé 177 petites et moyennes entreprises qui vendent sur Amazon et a constaté qu’un peu plus de 75 % d’entre elles continuent de subir des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré s’attendre à des pénuries de stocks le jour de la prime en raison des retards de fret.

« Les gens peuvent planifier le Prime Day des mois à l’avance, mais la plupart des vendeurs … n’ont pas l’argent nécessaire pour faire l’inventaire trois mois avant », a déclaré le PDG de Freightos, Zvi Schreiber. « Ils doivent payer pour l’inventaire, puis ils doivent payer pour le stockage et ils travaillent tous avec des marges minces. Maintenant, avec les frais d’expédition, ils travaillent avec des marges encore plus minces. Donc, si vous avez des marges plus minces et vous n’avez pas d’argent disponible, vous ne pouvez pas simplement remplir un entrepôt trois mois à l’avance. »

Des millions de petites et moyennes entreprises vendent leurs produits sur le marché tiers d’Amazon. Le segment représente désormais plus de la moitié des ventes de commerce électronique d’Amazon et lui a permis de générer des revenus records.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré à CNBC dans un communiqué que Prime Day 2021 proposera plus d’offres que l’année dernière, avec plus d’un million d’offres de petites et moyennes entreprises du monde entier, indiquant que la participation des vendeurs reste élevée dans l’événement.

De plus, plus de 2,5 millions de consommateurs ont utilisé une promotion pré-Prime Day pour acheter des produits auprès de petites entreprises dans les 24 premières heures suivant la mise en ligne de l’offre. Amazon n’a pas indiqué combien de marchands ont participé à la promotion.

« Nous continuons d’innover et de développer Prime Day pour nous assurer que nos membres Prime et nos partenaires commerciaux trouvent une valeur incroyable », a déclaré le porte-parole.

Les affaires de Bernie Thompson le prennent de tous les côtés. Sa société d’électronique, Plugable Technologies, a été touchée par la pénurie de conteneurs d’expédition, ainsi que par la pénurie continue de puces due à une augmentation de la demande d’électronique.

Pour aggraver les choses, Thompson estime qu’environ 60 000 $ de marchandises de Plugable restent bloqués sur l’Ever Given, un énorme porte-conteneurs qui a été coincé dans le canal de Suez pendant six jours en mars, bloquant le trafic dans l’une des voies navigables les plus fréquentées au monde.

En conséquence, Plugable a dû « limiter sévèrement » sa participation au Prime Day de cette année, a déclaré Thompson. L’un de ses meilleurs produits, généralement sélectionné par Amazon comme un accord Prime Day au Royaume-Uni, est actuellement bloqué sur Ever Given.

« Nous sommes sur le point d’être en rupture de stock sur ce produit sur Amazon UK », a déclaré Thompson. « Il n’y a aucun moyen pour nous d’avoir un accord Prime Day au Royaume-Uni. Nos marchandises sont sur l’Ever Given. »