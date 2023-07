Les problèmes de chaîne d’approvisionnement de la grève dans les ports de la Colombie-Britannique menacent de faire à nouveau de l’achat d’une voiture un processus de plusieurs mois

Alors que l’industrie automobile au Canada continue de se sortir d’un nid-de-poule pandémique, elle est confrontée à des défis supplémentaires en raison d’une grève en cours des travailleurs portuaires en Colombie-Britannique, selon des initiés de l’industrie.

Les fermetures d’usines dues au COVID-19 ont provoqué des pénuries généralisées de pièces, se traduisant par un manque historique de véhicules finis à vendre sur les lots des concessionnaires.

Aujourd’hui, Huw Williams, directeur des affaires publiques de l’Association canadienne des concessionnaires d’automobiles, affirme que la grève, qui en est maintenant à sa deuxième semaine, pourrait maintenir l’offre et la demande en déséquilibre beaucoup plus longtemps que prévu.

Pour les consommateurs, une pénurie de véhicules et de pièces signifie que trouver une nouvelle voiture à acheter pourrait rester difficile dans un avenir prévisible.

« Nous avons traversé des pénuries prolongées [due to the pandemic]nous avions donc prédit que l’offre et la demande se rencontreraient vers la fin de cette année… Cette grève portuaire détruira probablement cette prédiction », a déclaré Williams lundi.

REGARDER | Ce que vous devez savoir sur la grève dans les ports de la Colombie-Britannique

Ce que la grève des ports de la Colombie-Britannique signifie pour le Canada Les travailleurs des ports de la Colombie-Britannique sont en grève. Nous expliquons pourquoi cela se produit et ce que cela signifie pour vous et pour l’économie canadienne.

Au cours d’une année ordinaire, Williams affirme que les concessionnaires automobiles canadiens pourraient vendre 1,8 million de véhicules. Mais, dit-il, trois années de pénurie de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 ont fait chuter ce nombre à environ 1,4 million.

Les données de DesRosiers Automotive Consultants montrent qu’au premier trimestre de 2023, en moyenne, les concessionnaires de voitures neuves canadiens n’avaient qu’environ 42 % de l’inventaire qu’ils auraient eu avant la pandémie.

Le lot d’un concessionnaire automobile à St. John, Nouveau-Brunswick, est illustré. Le consommateur qui souhaite acheter un véhicule devrait parler avec les concessionnaires dès le début du processus, déclare un expert de l’industrie. (Roger Cosman/CBC)

C’est mieux que les 19% qu’ils étaient à la même époque un an plus tôt, mais toujours moins de la moitié de ce qui pourrait être considéré comme normal. Et la reprise sera ralentie si les nouvelles pièces ne peuvent pas se rendre sur les marchés canadiens.

La grève pourrait également avoir un impact sur la fabrication nationale

Environ 7 400 membres de l’International Longshore and Warehouse Union Canada sont en grève depuis le 1er juillet, mettant au ralenti toute la manutention de marchandises au port de Vancouver, le port le plus achalandé du Canada.

L’Administration portuaire de Vancouver Fraser affirme que le port a à peu près la même taille que les cinq plus grands ports canadiens combinés et qu’il gère environ un tiers du commerce de marchandises du Canada à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Le Canada importe massivement ses voitures du Japon et de la Corée du Sud, dont la majeure partie arrive au Canada par les ports de la Colombie-Britannique.

Ce n’est pas seulement l’importation de véhicules neufs qui risque d’être touchée par la grève. Kim Thiara, chef de l’Association canadienne des fabricants de moules, affirme que les constructeurs automobiles au Canada pourraient également être touchés par l’arrêt de travail.

La première édition6:35Ce que la grève des travailleurs portuaires signifie pour les concessionnaires automobiles Les concessionnaires automobiles de la Colombie-Britannique et du Canada ont connu une baisse des stocks en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, maintenant aggravées par la grève en cours des travailleurs portuaires.

Thiara dit que l’industrie est « quelque peu dépendante » de la libre circulation des échanges afin de pouvoir fabriquer des pièces pour de nouveaux véhicules.

« Aucune pièce en plastique ne peut être fabriquée sans moule », a déclaré Thiara à CBC. « Les fabricants de moules canadiens fabriquent les choses qui font les choses, il est donc important que ces matériaux continuent d’être acheminés vers les installations de production afin qu’ils puissent ensuite transformer cette pièce d’acier en un moule qui va produire une pièce qui va dans la voiture que vous avez en commande. Et cette voiture pourrait être retardée par cette grève si elle se prolonge indéfiniment.

Thiara dit qu’une leçon que les entreprises ont apprise pendant la pandémie de COVID-19 était d’avoir des plans d’urgence en place, mais elle espère que la grève ne s’éternisera pas.

« Je pense que… ils arriveront à une sorte d’accord plus tôt que tard, et oui, espérons pour le mieux. »

‘Allez parler à votre revendeur tôt’

Pour les consommateurs qui cherchent à acheter de nouveaux véhicules, Williams recommande de parler avec les concessionnaires au début du processus, un peu comme pendant la pandémie.

« Allez parler à votre revendeur tôt pour savoir ce qui arrive et ce qui est disponible », a-t-il déclaré. « Plus tôt vous commencez cette conversation, mieux vous serez en termes de processus de vente.