Les problèmes de chaîne d’approvisionnement de Ford incluent des badges ovales bleus pour les camionnettes de la série F

DETROIT – Les problèmes récents de la chaîne d’approvisionnement de Ford Motor ont inclus une petite, mais importante, partie pour l’entreprise et ses véhicules – les badges ovales bleus qui ornent presque tous les véhicules de sa marque éponyme.

Le constructeur automobile de Detroit a connu des pénuries avec les badges Ford ainsi que les plaques signalétiques qui spécifient le modèle, a confirmé un porte-parole de Ford à CNBC. La le journal Wall Street a d’abord signalé le problème, y compris les badges pour ses micros de la série F, vendredi, citant des sources anonymes.

Le problème le plus récent est une crise de la chaîne d’approvisionnement qui dure depuis des années et qui va des pièces critiques telles que les puces semi-conductrices et les faisceaux de câbles aux matières premières et maintenant, aux badges de véhicules.

Le Wall Street Journal a rapporté qu’un fournisseur basé au Michigan appelé Tribar Technologies, Inc. qui a fabriqué des badges pour Ford dans le passé a dû limiter ses opérations en août, après avoir révélé aux régulateurs du Michigan qu’il avait rejeté des produits chimiques industriels dans un système d’égout local.

Un message sollicitant un commentaire de Tribar n’a pas reçu de réponse immédiate. Ford a refusé de dire si les opérations limitées de Tribar étaient liées à la pénurie de badges nominatifs du constructeur automobile.

Un porte-parole a également refusé de commenter le nombre de véhicules touchés par le problème.

Le rapport intervient après que Ford a déclaré lundi que les pénuries de pièces avaient affecté environ 40 000 à 45 000 véhicules, principalement des camions et des VUS à marge élevée, qui n’ont pas pu atteindre les concessionnaires. Ford a également déclaré à l’époque qu’il prévoyait de comptabiliser 1 milliard de dollars supplémentaires en coûts de fournisseurs inattendus au cours du troisième trimestre.

L’annonce faite plus tôt cette semaine, y compris une pré-publication de certaines prévisions de bénéfices, a fait que l’action Ford a connu sa pire journée en plus de 11 ans.

Par ailleurs, Ford a annoncé jeudi son intention de restructurer sa chaîne d’approvisionnement mondiale pour “soutenir un approvisionnement efficace et fiable des composants, le développement interne de technologies et de capacités clés, et une exécution de qualité et de coût de classe mondiale”.