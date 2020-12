Depuis le début du siècle, personne n’a réussi à conserver le titre de Copa Libertadores, et cela ne se produira pas cette saison. Flamengo du Brésil, le champion en titre, n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale, tombant mardi au premier tour à élimination directe contre le Racing of Argentina.

Après un match nul 1-1 à l’extérieur lors du match aller de la semaine dernière, Flamengo était le favori pour progresser. Ils ont apprécié la majeure partie du jeu et ont eu de bonnes occasions, mais ils ont pris du retard en seconde période et ont semblé être sur le point de sortir jusqu’à ce que le milieu de terrain Willian Arao égalise avec une tête dans le temps d’arrêt, forçant une séance de tirs au but.

Mais, quelques instants après avoir été le héros, Arao est devenu le méchant. Il était le seul joueur à manquer sur place, suite à une course incertaine avec un tir mal visé, confortablement sauvé par le remarquable gardien du Racing Gabriel Arias.

La déception de Flamengo est d’autant plus grande que la finale, prévue le 30 janvier, se déroulera dans leur stade, le géant Maracana de Rio de Janeiro.

Et donc Boca Juniors, qui l’a fait en 2000 et 2001, reste la dernière équipe à avoir remporté le titre de la Copa Libertadores des années consécutives. Il y a une explication simple à ce manque flagrant de continuité: le football sud-américain est devenu une industrie d’exportation. Il y a un prix à payer pour réussir car les meilleurs joueurs sont placés dans la vitrine. Dans le cas de Flamengo, ils ont perdu le joueur qui était à la base de leur magnifique parcours en 2019, lorsqu’ils ont donné des expositions hebdomadaires en vue de remporter les titres nationaux et continentaux.

L’arrière central espagnol Pablo Mari a été arrêté par Arsenal en début d’année. À sa manière calme et peu glamour, il a maintenu l’équipe ensemble. L’entraîneur portugais Jorge Jesus voulait jouer avec une ligne défensive haute – une stratégie inhabituelle au Brésil, où la majorité des défenseurs centraux nationaux sont les plus heureux de défendre près de leur but et profondément mal à l’aise de courir les risques d’une ligne haute. Signé au milieu de 2019, Mari a instantanément résolu le problème, organisant la défense et permettant à l’équipe de rester compacte dans la moitié de terrain adverse, afin que les mouvements de passes rapides puissent couler.

Depuis que Mari a fait ses valises, Flamengo n’a pas failli le remplacer. La défense a été un problème toute l’année; alors que Jorge Jesus était encore au club, quand il est rentré chez lui et a été remplacé par l’ancien assistant de Pep Guardiola Domenec Torrent, et maintenant sous Rogerio Ceni.

Cette élimination était une conséquence claire du problème du défenseur central. Il y a une semaine, la défense basculait et Flamengo a eu la chance de s’en tirer avec un nul 1-1. À domicile lors du match retour, les Brésiliens étaient de loin la meilleure équipe – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’un défenseur central soit expulsé et que l’autre ait immédiatement commis une erreur qui a coûté un but à son équipe.

Rodrigo Caio, à gauche, a été expulsé alors que le champion en titre Flamengo était éliminé de la Copa Libertadores mardi. ANTONIO LACERDA / POOL / AFP via Getty Images

Le partenaire de Mari de l’année dernière, Rodrigo Caio, a été ramené au combat pour le match retour après une blessure à pied – ce qui est compréhensible, car il est de loin le meilleur défenseur central qu’ils aient. Mais son timing dans le plaquage était faux. En première mi-temps, il a ramassé un carton jaune pour un défi mal chronométré et, juste après l’heure, il s’est lancé dans un autre combat et a vu rouge. Dès le coup franc, le quelque peu maladroit Gustavo Henrique – pas une signature réussie pour Flamengo jusqu’à présent – a fini par donner le ballon au défenseur rival Leonardo Sigali pour rentrer chez lui.

Le nouvel entraîneur Ceni ne sort pas non plus de l’occasion en beauté. Sous son règne, le club a été exclu de la coupe nationale, pris très au sérieux au Brésil, ainsi que les Libertadores – un mauvais début qui sert peut-être au club pour son limogeage prématuré de Torrent.

Il serait, bien sûr, insensé de mettre trop de blâme sur la porte d’un entraîneur qui vient d’arriver, mais ses substitutions étaient discutables – pas tant en termes de qui il a présenté que de qui il s’est retiré. Flamengo a une paire de milieux de terrain créatifs, l’actuel international brésilien Everton Ribeiro et le casquette uruguayenne Giorgian De Arrascaeta. Ce dernier a été sacrifié lorsque Caio a été expulsé, et le premier a cédé la place à l’avant-centre Pedro. Il ne fait aucun doute que Pedro était nécessaire – le match des 20 dernières minutes s’est déroulé au plus profond de la moitié du Racing, même si les Argentins avaient l’homme supplémentaire. Mais cela signifiait qu’il y avait peu de place sur le terrain pour les speedsters, Vitinho et Bruno Henrique. La capacité d’Everton Ribeiro et De Arrascaeta à créer à partir de rien a été ratée.

L’année dernière, le Maracana était à son plus exubérant, avec un esprit de fête dans le stade alors que l’équipe donnait ses expositions hebdomadaires, et cette ambiance a été transmise à Lima, au Pérou, où Flamengo a organisé un retour spectaculaire pour vaincre le River Plate argentin. Mardi soir, le terrain géant était un spectacle plus mélancolique, sans fans présents et le triomphe du Racing accueilli par les cris de leurs joueurs résonnant autour du béton vide.