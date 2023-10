Les problèmes d’argent de Ron DeSantis s’aggravent avant une période clé de la primaire du GOP

Ron DeSantis a moins d’argent et plus de problèmes.

La campagne présidentielle du gouverneur de Floride a débuté ce mois-ci avec seulement 5 millions de dollars en espèces disponibles pour la primaire, une somme qui ravive les doutes sur sa solvabilité, sa budgétisation et sa capacité à gagner du terrain sur l’ancien président Donald Trump.

La douleur est si aiguë que DeSantis redéploye ses assistants de son siège de Tallahassee à Des Moines pour la durée d’un caucus à faire ou à mourir le 15 janvier dans l’Iowa. Une opération mieux financée pourrait embaucher localement plutôt que de déplacer les ressources. Il s’agit d’une mesure d’économie que les campagnes présidentielles précédentes ont généralement utilisée uniquement comme mesure de dernier recours pour économiser de l’argent – ​​et rechercher un coup de pouce susceptible de changer la campagne dans un État précoce.

« La crise des liquidités s’est accélérée au cours du mois dernier. C’est un énorme problème », a déclaré un donateur de DeSantis. « Si la tendance continue à la baisse et que Trump continue d’avancer dans les sondages, À un moment donné, ils devront déterminer s’il est logique de se retirer et de sauver la face pour 2028. »

Les chiffres de la collecte de fonds et la décision de déplacer le personnel de Floride vers l’Iowa, confirmés par le porte-parole de la campagne Andrew Romeo, ont été rapportés pour la première fois mercredi. par le New York Times. Dans l’ensemble, l’opération de DeSantis a permis de récolter 15 millions de dollars au cours des trois derniers mois grâce à un comité conjoint de collecte de fonds, à son leadership PAC et à sa campagne, a déclaré Romeo.

Mais une partie de l’argent ne peut être dépensée que lors des élections générales, car elle provient de gros donateurs qui ont déjà fait le maximum de dons pour les primaires. Et malgré une série de licenciements qui faisaient partie d’une réinitialisation très médiatisée, DeSantis a dépensé plus de liquidités primaires qu’il n’en a collecté au cours des trois derniers mois.

À la fin du deuxième trimestre, DeSantis disposait de 6,6 millions de dollars de fonds primaires disponibles, selon une analyse de NBC News de son dernier dossier de financement de campagne, soit environ 1,6 million de dollars de plus que ce que sa campagne prétend avoir actuellement.

Au même moment du cycle électoral de 2020, la vice-présidente Kamala Harris, qui était alors un sénateur de Californie candidat à l’investiture démocrate à la présidentielle, avait à peu près 10 millions de dollars en main. Elle a ensuite abandonné ses études début décembre 2019, après avoir effectué un grand jeu de l’Iowa ou du buste.

Le directeur de campagne de DeSantis a présenté le total de la collecte de fonds comme un signe de force dans un communiqué.

« Quiconque connaît Ron DeSantis sait qu’il est un combattant, un gagnant et un leader », a déclaré James Uthmeier. « Cette importante collecte de fonds nous fournit non seulement les ressources dont nous avons besoin dans la lutte pour l’Iowa et au-delà, mais elle dissipe également les sceptiques qui ont exclu Ron DeSantis pendant bien trop longtemps. »

Pas tous.

Alex Conant, un stratège républicain qui a travaillé sur les campagnes présidentielles de l’ancien gouverneur du Minnesota Tim Pawlenty et du sénateur Marco Rubio de Floride et qui n’est pas aligné sur un candidat pour 2024, a décrit les 5 millions de dollars en espèces comme un sombre point de données. Pawlenty s’est retiré de la course à la présidentielle de 2012 en août 2011, après avoir accumulé dette de campagne.

« En réalité, il lui faudrait 10 fois plus pour être compétitif avec le reste du peloton », a déclaré Conant. «Je pense que la campagne DeSantis clignote en rouge. Après un été très difficile, la campagne tourne à plein régime. Et se lancer à fond dans l’Iowa, alors que rien d’autre n’a fonctionné, ne renforce pas la confiance.

DeSantis possède un atout clé qui manquait aux campagnes passées avec des difficultés financières : son super PAC de cash-flush, Never Back Down. Le super PAC subit ses propres changements alors que la campagne DeSantis se réinitialise à nouveau.

Chris Jankowski, qui a été à la fois PDG de Never Back Down et membre de son conseil d’administration, se retire du conseil d’administration de l’organisation et est remplacé par Tre Evers, un vétéran du GOP basé à Orlando. Il restera directeur général du groupe.

« Chris Jankowski a gracieusement occupé le poste temporaire au conseil d’administration tout en dirigeant simultanément l’organisation Never Back Down », a déclaré Erin Perrine, porte-parole du groupe. « Maintenant que le conseil d’administration a mené ses recherches d’un membre supplémentaire permanent pendant des mois, nous sommes ravis d’accueillir Tre Evers au conseil d’administration de Never Back Down Team. »

Nick Iarossi, allié de DeSantis et collecteur de fonds, a rejeté l’idée selon laquelle les finances de la campagne avaient atteint un état décevant.

« Absolument pas », a déclaré Iarossi. « Il s’agit d’une amélioration significative par rapport à l’état de la campagne à la fin du trimestre dernier, lorsque tout le monde écrivait que la campagne était morte. Ce rapport trimestriel de 15 millions de dollars et les liquidités disponibles montrent que nous prenons notre élan et que nous allons dans la bonne direction. est très heureux et les donateurs ouvrent leurs portefeuilles après son débat. »

Pourtant, la chasse aux liquidités pour la campagne s’est intensifiée à la fin du dernier trimestre. Le mois dernier, la campagne DeSantis a une fois de plus directement fait appel aux lobbyistes basés en Floride pour qu’ils fournissent de l’argent pour la campagne. Stephanie Kopelousos, une assistante de campagne qui était auparavant directrice des affaires législatives de DeSantis, a envoyé un e-mail aux lobbyistes au niveau de l’État leur demandant d’assister à une collecte de fonds fin septembre pour la campagne.

« Vous avez pu constater par vous-même à quel point le gouverneur travaille dur pour répondre aux attentes des Floridiens… notre pays a besoin de son leadership fort pour changer les choses », a-t-elle écrit dans le courrier électronique de fin septembre, obtenu par NBC News.

Une montée raide à venir

Pour se rendre aux élections générales, DeSantis devra trouver comment gravir un long chemin en peu de temps avec un argent limité. Dans l’Iowa, son meilleur État et celui sur lequel il se concentre presque exclusivement, il est derrière Trump de 30 points de pourcentage ou plus dans une série de sondages publiés le mois dernier.

DeSantis ne s’est pas rendu dans le New Hampshire, le deuxième État du calendrier primaire, depuis plus d’un mois, et sa position y a diminué. Jusqu’en août, DeSantis occupait une confortable deuxième place dans le Granite State. Mais plus récemment sondages, il oscillait entre la troisième et la cinquième place.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui a été ambassadrice de Trump auprès des Nations Unies, semble avoir capitalisé sur de solides performances consécutives dans les débats à Milwaukee et à Simi Valley, en Californie, pour se catapulter à la deuxième place dans le New Hampshire. Une enquête USA Today/Boston Globe/Suffolk publiée cette semaine donnait Trump à 49 pour cent dans l’État, Haley à 19 pour cent et DeSantis à 10 pour cent.

Les campagnes Haley et DeSantis devraient assister à une conférence des donateurs à Dallas le 13 octobre, où ils chanteront pour leurs dîners devant l’American Opportunity Alliance – un groupe de mégadonateurs républicains percutants qui comprend les milliardaires Paul Singer et Harlan Crow.

Une porte-parole de Haley a refusé de fournir ses chiffres de collecte de fonds pour le troisième trimestre, qui s’est terminé le 30 septembre. Les campagnes ne sont pas tenues de divulguer leurs chiffres à la Commission électorale fédérale avant le 15 octobre.

Si l’argent est un problème pour DeSantis, il est également symptomatique de ses difficultés à entrer en contact avec les électeurs pendant la campagne électorale ou lors de deux débats primaires télévisés. Tous les candidats non-Trump ont du mal à construire le genre de collecte de fonds populaire qui alimente de nombreuses campagnes modernes.

Cela a forcé DeSantis et Never Back Down à un tournant stratégique majeur.

Plus tôt cette année, DeSantis et ses alliés ont minimisé l’importance de gagner l’Iowa, se sont vantés d’avoir dépensé jusqu’à 200 millions de dollars par l’intermédiaire du super PAC et ont présenté une stratégie pour remporter la course en battant Trump délégué par délégué dans les États à vote ultérieur. Maintenant, tout dépend de la victoire dans l’Iowa.

Se concentrer sur le premier état

Les partisans de DeSantis dans l’État ont déclaré que le gouverneur y restait compétitif.

État de l’Iowa Henry Stone, le whip de la majorité parlementaire, l’un des plusieurs dizaines de législateurs d’État là-bas, qui ont soutenu DeSantis, ont exprimé leur confiance dans la campagne mercredi. Il a déclaré que DeSantis avait fait des progrès dans la réalisation d’un « Full Grassley » – des visites dans chacun des 99 comtés de l’Iowa, un exploit nommé en l’honneur de Chuck Grassley, le principal sénateur américain de l’État.

« Un médecin éminent ici dans l’Iowa m’a contacté il n’y a pas si longtemps et m’a dit qu’il en avait assez de Trump ; J’ai voté deux fois pour lui dans le passé et je n’allais plus le faire », a déclaré Stone.

Lorsqu’on lui a demandé si les liquidités disponibles de DeSantis au début du troisième trimestre étaient suffisantes, Stone s’est tourné vers les gros titres adoptés mercredi par la campagne.

« Donc, je suppose que vous et moi avons peut-être entendu deux numéros différents », a déclaré Stone. « J’ai entendu dire que la campagne avait permis de récolter environ 15 millions de dollars au troisième trimestre. J’ai oublié où j’ai lu ou entendu cela. Je pense donc que garder les bottes sur le terrain sera plus que possible.

Le camp Trump, qui n’a pas encore publié ses chiffres de collecte de fonds, considère DeSantis comme étant en difficulté.

« Les liquidités épouvantables de la campagne Rob DeSanctimonious sont le résultat direct d’un candidat échoué, sans message ni raison de se présenter », a déclaré Chris LaCivita, co-directeur de campagne de Trump, utilisant un surnom peu flatteur que l’ancien président a donné à DeSantis. « Les électeurs républicains des primaires savent qu’un seul candidat peut vaincre Joe Biden – et c’est Donald Trump. »

D’autres agents politiques affirment que l’argent est suffisant pour soutenir DeSantis pour le moment et que la décision de transférer le personnel dans l’Iowa est logique.

David Kochel, un vétéran des campagnes de l’Iowa qui a été l’un des principaux stratèges lors de la candidature présidentielle de l’ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush en 2016, s’est dit sceptique quant à la possibilité que quelqu’un batte Trump dans l’État. Mais, comme un campeur devant distancer son ami plutôt qu’un ours qui s’approche, Kochel a déclaré que DeSantis peut survivre s’il termine devant ses autres rivaux.

« Il n’a pas besoin de battre Trump, il doit battre tous les autres de loin », a déclaré Kochel, qui n’est aligné sur aucun candidat. « Si je suis lui, je parie assez fort sur [Iowa]. Je ne sais pas s’il existe une autre façon de procéder.

Kochel a noté qu’une grande partie du travail de persuasion et de participation électorale de l’opération DeSantis a été « déjà confiée au super PAC » et que la collecte de fonds pour la campagne n’est pas encore tarie.

« Tant qu’il peut garder le personnel au sol et faire en sorte que l’avion fasse des allers-retours depuis Tallahassee, je pense qu’il va bien », a déclaré Kochel. « Préféreraient-ils avoir plus d’argent ? Bien sûr. Mais cela ne va pas les chasser de la course à ce stade. »