Après avoir finalement publié Android 11 sur les OnePlus 7, 7 Pro et 7T des mois plus tard, OnePlus propose désormais une version «hotfix» qui remplace la version précédente remplie de bogues. La mise à jour a commencé à être déployée au cours du week-end et prendra probablement plusieurs jours pour se terminer.

Labellisée OxygenOS 11.0.2, cette nouvelle mise à jour d’Android 11 prend en charge les «bugs imprévus» trouvés dans cette mise à jour d’origine tout en incluant également un nouveau correctif de sécurité Android (à partir de mars).

Le journal des modifications reste le même et est vaste. OnePlus répertorie le nouveau skin d’interface utilisateur, la nouvelle interface utilisateur de l’appareil photo, tous les nouveaux paramètres d’affichage ambiant, le mode sombre amélioré et les modifications de l’étagère. Il ne parle pas d’affichage permanent (AOD), car pour une raison quelconque, OnePlus ne peut pas comprendre comment faire fonctionner cela sur de nombreux téléphones, même si le reste de l’industrie a pu le faire il y a des années.

Pour récupérer la mise à jour, accédez au menu des paramètres de votre téléphone.

// OnePlus [2]