Les problèmes continuent de s’accumuler pour le football espagnol

Malgré le départ des stars et les adieux à une génération dorée, l’Espagne continue d’être au sommet du football mondial. LaLiga Santander attire des spectateurs du monde entier avec le Real Madrid et le FC Barcelone, tandis que Los Blancos montrer la voie en remportant des trophées européens. Même l’équipe nationale est sur le chemin du retour vers les phases finales.

Cependant, ces résultats cachent de nombreux problèmes variés à l’intérieur du football espagnol.

Convaincre les supporters de suivre une ligue dont le niveau général baisse continuellement n’est pas chose aisée. Le football espagnol vit dans une inégalité économique croissante par rapport à la Premier League. De plus, le manque d’engouement dans la course au titre est une constante année après année. Parallèlement, la répartition inégale des droits audiovisuels préserve le modèle des trois grands. Par conséquent, le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético ne sont pas confrontés à de sérieux défis.

La Liga compte toujours certains des meilleurs joueurs du monde. De plus, les gens commencent à parler des grands jeux plusieurs semaines à l’avance. Néanmoins, certains clubs ont plus de mal à garder leurs meilleurs joueurs, qui peuvent les changer pour n’importe quel club de l’autre côté de l’océan. Sans compter que la ligue a oublié le supporter local en songeant à externaliser son produit. C’est quelque chose qui se voit au-delà de certains horaires. Regarder le football dans les stades, suivre la ligue à la télévision et acheter des maillots d’équipe devient trop cher.

Problèmes de montage dans le football espagnol

Le football espagnol souffre de prix élevés mais aussi de controverses. En quelques jours, c’est passé d’un épisode de racisme envers Vinícius et ses célébrations dansantes à la cascade de démissions dans la meilleure génération de l’histoire de l’équipe nationale féminine. Encore une fois, ils ont affronté la FA espagnole dirigée par Luis Rubiales. Rubiales soutient l’entraîneur Luis Vilda, évitant d’éteindre le feu lorsque les complots s’accumulent. Aussi, non, il ne suffit pas d’attribuer les insultes contre l’ailier brésilien à quelques individus sans cervelle. Il s’agit de condamner et d’expulser le Frente Atlético, groupe ultra de l’Atlético Madrid, de l’Estadio Metropolitano.

Si ces questions sont la preuve de quelque chose, c’est la turpitude morale des dirigeants du football espagnol. La chaîne de télévision contrôlée par La Liga supprime et place les journalistes au gré du président, Javier Tebas. Ils commentent et demandent ce que veut le président, comme il l’a reconnu dans toute l’Espagne. Tebas a révélé qu’il était un supporter du Real Madrid. Il n’est pas surprenant qu’il ne traite que certains problèmes lorsqu’ils affectent le Real Madrid.

En Espagne, on dit que tout ce qui brille n’est pas or. C’est aussi le cas de la VAR, dont les arbitres abusent chaque semaine pour indigner les supporters de la Liga. Depuis le début, il a été utilisé chaque fois que chaque équipe arbitrale le souhaitait, en appliquant des critères différents et en étant capable de pardonner les jeux clairs et de réarbitrer les actions douteuses. Chaque promesse du comité technique des arbitres tombe entre les mailles du filet. Pendant ce temps, le jeu reste injoué pendant plus de la moitié du match, donnant des pénalités dans lesquelles le défenseur court devant sans toucher l’attaquant et les gardiens s’en tirent en faisant des arrêts en dehors de la surface.

Absence de solutions aux problèmes

Compte tenu de cela, peu de mesures sont prises. En effet, les prolongations sont parfois plus longues alors que l’Assemblée de LaLiga a entériné un accord avec le fonds britannique CVC. En conséquence, les clubs membres recevront une injection d’un peu moins de 2 milliards de dollars en échange de 8,2 % des profits générés par la commercialisation de la compétition au cours des 50 prochaines années. Dans le même temps, ils ont déjà eu quelques soucis l’été dernier pour inscrire leurs joueurs (sans parler de la situation financière du FC Barcelone).

Tout n’est pas négatif. Les dernières années nous ont donné une Copa del Rey de style FA Cup ou Coupe de France, avec des matchs à une jambe et de grandes équipes souffrant contre les outsiders. Ces petites équipes reçoivent désormais également plus de ressources. Mais, ce qui est clair, c’est que cette nouvelle génération de cadres espagnols, qui se présentaient comme des sauveteurs, a déjà trop de problèmes.

PHOTO: IMAGO / Marca